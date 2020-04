V módu vyčkávání. Chabarovsk v KHL zůstává, liga možná bude bez cizinců | iSport.cz

Ilja Sorokin, který je mnohými experty považován za nejlepšího gólmana působícího mimo NHL, by se měl podle ruských médií stěhovat pro příští sezónu k New Yorku Islanders. • profimedia.cz

V ruské KHL to klokotá, některé kluby se topí v problémech. Ze soutěže odstoupil Vladivostok, který přišel o podporu státu, Ufa se zadlužila. Finanční potíže měl údajně taky Chabarovsk, kde v minulé sezoně působila pětice českých hráčů. „Co máme zprávy, měl by Amur pokračovat. Nenastal žádný problém, aby odřekl účast v příštím ročníku,“ vyvrací zvěsti 32letý útočník Tomáš Zohorna, který na Dálném východě sloužil pět let.

Na pokraji zániku se měli ocitnout už před rokem. Hráči prý nedostávali platy, chybělo vybavení. KHL však tehdy opustil jen Slovan Bratislava, Chabarovsk zůstal. „Psalo se toho hodně, byly v tom i různé věci, které se nezakládaly na pravdě,“ tvrdí český útočník Tomáš Zohorna. V posledním ročníku Amur dokonce sahal po play off. Od postupu ho dělily dva body, které ve Východní konferenci ztrácel na osmý Nižněkamsk. A tři mu scházely na sedmého giganta z Magnitogorsku.

„Když si to projdu zpětně za celou sezonu, bylo tam dost zápasů, kdy jsme měli bodovat a které jsme ztratili. Postupně se to nasčítalo. Neprohráli jsme si to na konci, zákonitě nám chyběly body, o něž jsme přišli už dřív,“ líčí účastník tří mistrovství světa a olympiády v Koreji.

V polovině března, kdy evropské státy po vypuknutí epidemie koronaviru zaváděly restrikce a karantény, se Rusko ještě tvářilo, že se ho to moc netýká. V KHL se hrálo dál. Jenže během play off v souvislosti se šířením nemoci odstoupil finský Jokerit Helsinky, následoval ho kazašský Barys Nur-Sultan.

Tomáš Zohorna však měl v tu dobu už po práci. „Nám se to ještě vyhnulo, sezona skončila už předtím. Nepostoupili jsme, asi nějakých čtrnáct dní poté se v Česku začala vyhlašovat opatření a zavírat se hranice. Byla to blbá situace, ale aspoň jsme se mohli vrátit domů a být se svými nejbližšími,“ pokračuje.

Dres s tygrem na hrudi oblékali v předčasně odpískaném ročníku kromě Tomáše Zohorny ještě prostřední ze tří bratrů Hynek, obránci Michal Jordán, Ondřej Vitásek a gólman Marek Langhamer. „Bylo to super. Začínali jsme tam dva s Honzou Kolářem, bylo to o hodně příjemnější, když jsem mohl být v cizí zemi a cizím klubu s jiným Čechem. V poslední době se nás tam sešlo pět, navíc jsem mohl být s bráchou a hrát s ním celou sezonu. Nastupovali jsme spolu, byla to nádhera. Doufám, že se nám to podaří ještě někdy znovu,“ přeje si Tomáš Zohorna.

Volno měl už dlouho, takže se začal znovu připravovat. Opatření se trochu uvolnila, lidi vypustili ven, otevřela se už i fitness centra. Ale Zohorna za hezkého počasí raději improvizuje někde na vzduchu, než by se zavíral do posilovny. Zatím přitom není jisté, kam zamíří příště. Jestli se vůbec vrátí do města na soutoku řek Amur a Ussuri, nebo spíš zamíří jinam. Proslýchá se o návratu do Pardubic, s nimiž vybojoval v letech 2010 a 2012 mistrovský titul.

„Na konci dubna nám končí smlouvy. Většinou máme smlouvy na rok, dva, maximálně na tři. Byl bych rád, kdybych do té doby dostal nový kontrakt a měl už podepsáno, aby se to vyřešilo. Ale nikdo teď neví, jak to bude, jestli se třeba ještě nebudou posouvat začátky sezon a soutěže nezahájí později. Uvidíme,“ tvrdí.

Vzhledem k trvající nejistotě už to někteří v Rusku vzdali. „Vycházím jen z toho, co slyším a čtu. Třeba, že v Rusku snad přemýšlejí, že by hráli úplně bez cizinců. Je to ovšem nepotvrzené. Myslím, že všichni čekají, co se bude dít. A netýká se to jen KHL. Zbývá ale dost času, jednotlivé země mají prostor to řešit. Takže jsme v módu vyčkávání. Myslím, že ještě tak měsíc potrvá, než budeme o něco moudřejší,“ dodává.