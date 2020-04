Admiral přes palubu. Vladivostok přišel o podporu státu a v KHL skončil | iSport.cz

Nižnij Novgorod se jako poslední tým dostal do play off KHL • Profimedia.cz

Hokejisté Jokeritu Helsinky ukončili sezonu a do 2. kola play off Kontinentální ligy proti Petrohradu kvůli pandemii koronaviru nenastoupí • Profimedia.cz

Nemoc COVID-19 už ovlivňuje i KHL. Poté, co byl hozen přes palubu Admiral, probleskly zvěsti o potížích Amuru Chabarovsk. Některé organizace totiž dosud vydatně podporovaly regionální orgány a vzhledem k těžké situaci o podporu přišly. Tvrzení, že se staly obětí koronavirové pandemie, tudíž nejsou úplně přesná. Může za to způsob jejich financování.

Admiral Vladivostok, který se naposledy umístil předposlední ve Východní konferenci, vznikl uměle, zčásti na politickou objednávku, jako znamení rozmachu Kontinentální ligy a důkaz její narůstající velikosti. Západním směrem se mluvilo o Paříži, Londýnu. KHL zhltla Jokerit Helsinky, Slovan Bratislava, ten však mezitím zase ztratila, popradský Lev vydržel sezonu a zanechal po sobě dluhy, jeho pražský následovník žil o rok déle.

Na východě se KHL uhnízdila i v dosud netradičních destinacích jako přístav Vladivostok až na břehu Tichého oceánu. Nové týmy za podpory oblastních vlád pomohly rozvoji zájmu o sport. Ovšem zároveň sloužily jako křoví velkoklubů z Petrohradu, Moskvy či Uralu, štědře dotovaných těžařskými a průmyslovými giganty. Aspoň určitou dobu nabízely lepší podmínky než evropské soutěže, ale někdy se potýkaly s platební morálkou.

„K podobným věcem docházelo dřív. Jakmile se kluby dostaly do obtížné situace, liga převzala financování za ně, dokud se nenašel nový majitel. KHL by se tím měla zabývat, je těžké si představit, že by se tohle stalo v NHL. Touha velkých společností financovat jednotlivé hokejové kluby by se měla vztahovat na všechny,“ pozastavil se v rozhovoru pro deník Sport-Express legendární Vjačeslav Fetisov, který v ruské Státní dumě zastupuje Přímořskou oblast a Vladivostoku pomáhal do KHL. Tamní aréna nese jeho jméno.

Podle slavného obránce spočívalo úskalí v tom, že Admiral fungoval ze státních peněz. „Pokud výdaje na sport v Přímořské oblasti pomohou k překonání pandemie, pak to je správné rozhodnutí. Koronavirus ale dříve či později skončí. Vrátíme se k normálnímu životu. A k němu patří zápasy a sportovní akce,“ dodal.

V úterý Ministerstvo tělesné výchovy a sportu Přímořského regionu rozhodlo, že se v Admiralu pozastaví uzavírání hráčských smluv. Prostředky na financování, které celek obdržel počátkem roku, se převedou do rezervního fondu pro boj s pandemií koronaviru. V klubu tak zůstane jen mládež. Opatření se týká i jiných sportovních klubů z kraje.

„Situace v klubu byla celou sezonu v pořádku a všechny peníze nám vždy zaplatili včas,“ dušoval se slovenský útočník Martin Bakoš. „Na posledním mítinku prohlásili, že rozpočet je pokrytý i pro novou sezonu. Výraznou měrou do rozpočtu přispíval Přímořský kraj. Pokud potřebuje peníze na jiné věci, dá se to pochopit. Tohle je víc než sport a peníze jsou potřeba na záchranu životů a zdraví obyvatel.“

Pokud ale klub, v němž v minulosti působili i čeští hráči Jan Kolář, Karel Kubát a Vojtěch Polák, nesežene potřebné finance, jeho působení v KHL skončí. Podobný osud asi potká i další týmy, mluví se o Amuru Chabarovsk. Už se odhaduje, že počet klubů by mohl klesnout z 24 někam ke dvaceti.

„Lidé v těchto místech hokej milují, díky těmto týmům ctíme hranice naší obrovské země. Prezident do toho investoval spoustu peněz a času. Děti z Dálného východu vnímají, že existují určité perspektivy, a najednou takové rozhodnutí. Samozřejmě rozumím gubernátorovi a jeho současným problémům. Postoj KHL v této otázce je mi však trochu nejasný,“ dodal Fetisov.