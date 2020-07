České duo zůstává v Čeljabinsku. Sedlák i Hyka prodloužili o tři roky | iSport.cz

Lukáš Sedlák končí v Columbusu a míří do KHL, na dva roky se upsal Čeljabinsku • Profimedia.cz

Dočká se premiéry v NHL? Vegas povolalo Hyku z farmy do prvního týmu • Profimedia.cz

Rychlý nástup národního týmu do utkání s Rakouskem obstaral už v 1. minutě Tomáš Hyka • Michal Beránek (Sport)

Útočník Tomáš Hyka vstřelil první hattrick v KHL, ale na vítězství to Čeljabinsku nestačilo • hctraktor.org

Útočník Tomáš Hyka se zranil a reprezentaci tak na Channel One Cupu neposílí • Michal Beránek / Sport

Čeští útočníci Tomáš Hyka (vlevo) a Lukáš Sedlák podepsali v KHL nové smlouvy. Dres Čeljabinsku budou oblékat do roku 2023 • koláž iSport.cz

"Traktoráři" sází na české hokejisty. Reprezentační útočníci Lukáš Sedlák a Tomáš Hyka budou i nadále hájit barvy Čeljabinsku v KHL. Sedmadvacetiletý Sedlák, který přišel do Traktoru před uplynulou sezonou z Columbusu z NHL, se dohodl na nové tříleté smlouvě. Hyka, bývalý hráč Las Vegas podepsal kontrakt do roku 2023. Čeljabinsk to uvedl na svém instagramovém účtu.