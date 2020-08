Jeřábek oželel MS a pěstoval bylinky: Start KHL dle plánu? Bude to zázrak | iSport.cz

Když ještě začátkem března s Viťazem vypadli v úvodním kole play off, nebyl ještě COVID-19 v Rusku žádné téma. Záhy však začal ovlivňovat a měnit úplně všechno. Mistrovství světa bylo zrušeno, nějakou dobu nebylo kde trénovat. Jakub Jeřábek v době volna zahradničil a vařil. Na červen plánoval svatbu s přítelkyní Soňou, ale vzhledem k přísným opatřením si nějakou dobu dělal starost, jestli se stihnou vzít.

Takže jste se nakonec oženil, jak jste plánoval?

„Jo, svatba proběhla bez omezení a bylo to strašně fajn. Napřed jsme se obávali, jestli to vyjde. Kdyby se svatba měla uskutečnit jen v komorní atmosféře, asi bychom ji nejspíš přesunuli. Do začátku května jsme však nechtěli dělat žádná zásadní rozhodnutí. Pak jsme viděli, že už je to docela dobré, začalo se to uvolňovat. Tak jsme do toho šli a jsme rádi, že se to povedlo.“

Nebál jste se potom vrátit do Ruska?

„Samozřejmě, že trošku tam pochybnosti byly. A co jsem si představoval, jak to v Rusku probíhá, to se taky potvrdilo. Nikdo nic moc neřeší, je to spíš takový hurá systém. Až na to, že nás každý týden preventivně testují.“

NHL se zavřela do bubliny a dohrává se. V Česku musely některé kluby do karantény, stadiony jsou během přípravy pro veřejnost a média uzavřeny. Jak probíhá návrat z koronakrize v rámci KHL?

„Žádná speciální opatření tady nezavedli. Veřejnost na stadion tedy taky nesmí. Jinak všechno běží jako obvykle. Jen každý týden chodíme na testy. Jiné je to rovněž v tom, že v minulosti každý klub vycestoval na soustředění do zahraničí, letos ne. Žádná stmelovačka týmu na kempu. My jsme jezdili třeba do Itálie, minulý rok byli ve Finsku. Teď jsme prostě museli zůstat v Rusku. To je pak i hodně docela velký stereotyp.“

Po návratu klubů KHL na led přicházely z Ruska zprávy o řádově desítkách nově nakažených. Jak vypadá situace teď?

„Pár případů se vždycky objeví. Někdo se třeba neukáže s tím, že měl horečku a šel si udělat testy. Je to přitom strašně nevyzpytatelné a individuální. Jeden má třeba vysoké teploty, ale virus se u něj neprokáže. Jiného jen škrábe v krku a má pak pozitivní test. Průběžně čtu, co se děje i jinde. Myslím, že Rusové se budou ohlížet na to, jak reagují v jiných zemích, bude se to odvíjet od situace v Evropě. Je to stav, se kterým nemá nikdo žádné zkušenosti.“

Krize poznamenala i přípravu. S čím do sezony půjdete, pokud začne?

„Každý rok je cílem play off. Ještě jsem ale například nestihl poznat cizince, na nové spoluhráče ze zahraničí teprve čekáme. Jsou pořád na cestě. Jen já a Ilja Ježov, který je Rusák, ale bydlí v Kanadě a má oba pasy, jsme měli jako jediní hotová víza, protože jsme měli kontrakty na další sezonu. Do Podolsku jsme cestovali spolu, ostatní to budou mít složitější se sem dostat. Tým bychom nemuseli mít špatný, jenže to jsme neměli ani v minulém ročníku. Potom však klub začal dělat nesmyslné trejdy a forma šla trošku dolů. V závěru jsme se zlepšili, povedlo se nám postoupit do play off. V klubu panovala spokojenost.“

Zmínil jste se o výměnách. Nabouraly hodně váš tým? Mohlo by to dopadnout třeba i líp?