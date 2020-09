Ovečkin a návrat do Ruska? Dynamo je připraveno mu otevřít náruč

Útočník Matthew Barzal v prodloužení rozhoduje o třetí výhře New York Islanders v play off NHL s Washingtonem • ČTK / AP / Nathan Denette

Z postupu se na střídačce Islanders radoval trenér Barry Trotz, který před dvěma lety dovedl Washington k zisku Stanleyova poháru. Klub mu poté odmítl zvýšit plat, proto odešel do New Yorku, s nímž loni vyřadil v úvodním kole Pittsburgh 4:0 a tento rok si vyšlápl na dalšího favorita. • profimedia.cz

Zvěsti, že se Alexander Ovečkin chystá k návratu do Ruska, se vracejí jak vlnobití. Už jsou tu zase a jistě k nim přispěly i hořkosladké záběry, kterak ruský superstřelec z bubliny v Torontu na dálku promlouvá se svým synem při jeho narozeninové oslavě. Pokud by kapitán Washingtonu skutečně uvažoval o comebacku, je Dynamo Moskva připraveno mu otevřít náruč.

Od triumfu ve Stanley Cupu v roce 2018 vypadli Capitals v play off podruhé za sebou v prvním kole. Loni s Carolinou 3:4, tentokrát s New York Islanders 1:4 na zápasy. To stálo místo kouče Todda Reirdena, jenž mužstvo ty dva roky vedl. „Potřebujeme změnu,“ prohlásil generální manažer Brian McLellan. A tak se opět začalo spekulovat o budoucnosti ruského kulometčíka.

Ovečkin v základní části NHL nastřílel 48 branek a podeváté v kariéře získal cenu Maurice Richarda, jen se o ni letos podělil se stejně úspěšným Davidem Pastrňákem. S Washingtonem má podepsáno na 13 let, smlouva vyprší příští rok. Manažer MacLellan hned po vyřazení zdůraznil, že udělá všechno, aby Ovečkin v Capitals pokračoval.

„Každý chápe, jak důležitý je pro nás hráč. Těžko si dovedeme představit, že by Alexander hrál někde jinde. Proto pevně doufáme, že dospějeme ke vzájemně výhodné dohodě. Jednání by měla vstoupit do dalšího stadia během tréninkového kempu,“ řekl klubový boss.

Od vyřazení Washingtonu uplynuly teprve tři týdny, nicméně znovu probleskují zvěsti o Ovečkinově návratu do Ruska. Jako asi jediný možný uchazeč se zatím jeví Dynamo Moskva, kde trojnásobný mistr světa a vítěz Stanley Cupu vyrostl a kam se vrátil i během výluky NHL v sezoně 2012/13. Modrobílí, kde působí i útočník Dmitrij Jaškin, jsou jeho návratu nakloněni.

„Přirozeně, jakmile se Alexander rozhodne, že je čas na návrat, budeme o tom přemýšlet. Sám je poradcem ředitele klubu, takže by v úvahu bral nejprve nás,“ uvedl vedoucí tiskového odboru klubu Michail Kravčenko. „Alexander zahájí jednání s Washingtonem, až se otevře tréninkový kemp. Všechno ostatní spadá do oblasti, co by, kdyby… Samozřejmě bychom ho brali, je náš odchovanec. Myslíte, že bychom se vzdali tak skvělého hokejisty? V žádném případě. Jinak ale není co komentovat. Jsou to jen zprávy vycucané z prstu,“ citovala Kravčenka agentura RBC.

Dynamo prohlášením reagovalo na zprávy o tom, že moskevský klub hru o Ovečkina už rozjel. Na ruských webech se totiž s odkazem právě na Kravčenka nedávno objevila zmínka, že Dynamo se chystá ostřelovači Capitals předložit zajímavou nabídku. To platí, ale Dynamovcem by se stal, až když se sám rozhodne vrátit do Ruska.