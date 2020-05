Ovečkin vzpomíná, jak zničil Jágra: Můj nejlepší hit v životě. Zabil jsem ho | iSport.cz

Od té chvíle uplynulo už deset let. Češi na olympijském turnaji ve Vancouveru porazili Slováky, pak také Lotyše. V posledním duelu si to rozdali s Ruskem o vítězství v základní skupině. Běžela druhá minuta třetí třetiny, soupeř držel těsný náskok 2:1. Utkání bylo herně vyrovnané, šance měly obě strany. Vtom ale přišel moment, který duel zlomil.

Ve středním pásmu se kotouče zmocnil Jaromír Jágr, daleko se s ním však nedostal. Naznačil pohyb doleva, pak to strhnul doprava, ale Alexandra Ovečkina neošálil. Ruský snajpr, který je v NHL kromě střílení gólů známý také tím, že patří mezi nejtvrdší borce soutěže, mu do cesty postavil zeď. Jágr se v kličce sklonil, snížil těžiště. Rozjetý tank v červeném dresu ho trefil ramenem do hlavy. Byla to děsivá rána.

„Pamatuju si to přesně. Jágr nejdřív obešel hezkou kličkou Alexe Sjomina, dost ale zpomalil. Dostal se na středový kruh, já bruslil proti němu. Věděl jsem, že nemá komu nahrát a bude kolem mě chtít projít. Zkusil to na jednu, pak na druhou stranu. Mně se to ale povedlo vystihnout a zničit ho. Byl to můj nejlepší hit v životě. Zabil jsem ho, dodnes jsem na to hrdý,“ usmívá se Ovečkin.

Ovečkinův hit na Jaromíra Jágra

Ruské noviny Sport Express tento konkrétní moment zařadily do své série článků s názvem Velké okamžiky ruského hokeje. Tak moc pro ně bodyček na jednoho z nejlepších hokejistů historie znamená.

Jágr padl na led, úder mu uštípl kus plexiskla. Bleskově se však zvedl a pokračoval ve hře. Zpátky se ale včas vrátit nedokázal. Puk se odrazil k Jevgeniji Malkinovi, který zvýšil vedení sborné na 3:1. Branka to byla nakonec vítězná. „Byl to jeden z nejúžasnějších momentů olympiády, jako z hollywoodského filmu. Rád na to vzpomenu,“ přiznává Malkin.

Jágr není žádná slečinka

Rozhodčí posoudili střet jako čistý. Po utkání však celý hokejový svět řešil více než výsledek (4:2) právě srážku dvou hvězd. „Kluci, je mi jasné, na co se budete chtít ptát. Udělal jsem chybu, on mě trefil. Bavme se ale o výsledku,“ vypálil Jágr směrem k novinářům po příchodu do mixzóny. Dalším otázkám ale stejně neutekl.

„Nemyslím, že to bylo úplně čisté, ale to je jedno. Takových situací jsem v hokeji zažil miliony, tady jsem se rozhodl špatně. Ovečkina jsem zaregistroval, ale neviděl jsem žádného spoluhráče a puk jsem jen tak odpálit nechtěl. Nevím, kdy naposledy mě někdo takhle přejel. Udělal jsem chybu a my jsme kvůli ní prohráli. Ta rána bolí míň než můj kiks. Kéž bych měl otřes mozku, abych na tu hrubku zapomněl,“ zažertoval tehdy s kyselým úsměvem ve tváři.

Alexandr Ovečkin a Jaromír Jágr se zdraví po vítězném zápase Rusů na olympiádě ve Vancouveru, ve kterém ruský snajpr českou legendu zničil







Ovečkin jeho slova ocenil. „Je vidět, že není a nikdy nebyl žádná slečinka. Je to tvrdý chlap,“ řekl o Jágrovi. Bezprostředně po zápase se rozjaření ruští novináři „Ovieho“ ptali, proč Jágra nesešrotoval pořádně, aby z utkání odstoupil. On však zachoval úctu a slušnost a neodpověděl.

Češi pak ve zbytku duelu ruskou hvězdu marně naháněli, vrátit mu políček se jim nepodařilo. „Když jsem pak přijel na střídačku, přišel ke mně trenér Vjačeslav Bykov a řekl mi, ať jsem opatrný, protože oni se mě teď budou snažit trefit,“ vzpomíná lídr Washingtonu, který jen za posledních deset sezon rozdal v NHL přes dva tisíce hitů!

„Rozhodčí nezapískal, tak si nemá cenu vyprávět, jestli to byl faul, nebo ne. Hrálo se dál a dostali jsme gól. Jenže na olympiádě se píská tak trochu jako v NHL, kde takové zákroky pouští. Kdyby se hrálo v Evropě, tak by to byl faul,“ reagoval tehdy trenér národního týmu Vladimír Růžička.

Češi po prohře museli do předkola, v němž si poradili s Lotyšskem. Ve čtvrtfinále však nestačili na Finy (0:2). Stejně nakonec dopadli i Rusové, kteří dostali naloženo od Kanady (3:7). O to zajímavější je, že i přes veskrze neúspěšný turnaj se tento moment dostal mezi jejich památné úspěchy.