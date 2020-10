Will nastartoval Traktor. Český gólman vládne brankářům nabité KHL

Reprezentační gólman Roman Will chytá kotouč do své lapačky • Pavel Mazáč / Sport

Roman Will odvádí v brance špičkové výkony i po příchodu do KHL • profimedia.cz

V posledních letech si zvykl být nejlepší. V dresu Liberce patřil tři sezony do nejužší špičky ligových brankářů. Než odešel do Švédska, sebral ještě na jaře roku 2019 cenu pro gólmana sezony. Báječně si vedl i ve Skandinávii. A teď… Teď v nastoleném trendu Roman Will pokračuje i v Rusku. Podle statistik je aktuálně nejlepším brankářem KHL!

Chybí vám v neutěšené době sledování hokeje? Na restart extraligy si ještě musíte nějakou dobu počkat, začátek nové sezony NHL je v nedohlednu, řešení tu ale je. Další evropské soutěže, které jsou plné českých hráčů. Třeba KHL. Na koho se zaměřit? Zkuste Traktor Čeljabinsk, ten totiž v aktuálním ročníku táhne česká legie.

V elitní lajně září duo Tomáš Hyka – Lukáš Sedlák. Prvně jmenovaný je se třinácti body nejproduktivnějším hráčem týmu, Sedlák ho s deseti body stíhá. V neděli oba pomohli gólem a asistencí k výhře 6:3 nad Nižněkamskem.

V brance pak zapsal další vítězství Roman Will. Osmadvacetiletý gólman si po letním příchodu do klubu rychle získal brankoviště pro sebe. Jeho čísla berou dech. V průměru během dvanácti odchytaných utkání inkasoval jen 1,9 gólu! V tomto směru je nejlepší mezi všemi brankáři KHL, kteří naskočili alespoň do desíti duelů. Úspěšnost zákroků má taky parádní: 93 %. K tomu přidejte dvě čistá konta.

„Zatím si nemůžu na nic stěžovat,“ usmívá se Will. Po úspěšných třech sezonách v Liberci odešel před minulým ročníkem do švédského Rögle. „Už tehdy jsem měl nabídky z KHL, ale vůbec jsem to nezvažoval. Nezajímalo mě to. Cítil jsem, že Švédsko je pro mě to pravé,“ vzpomíná.

Willova sezona zápasy: 12 průměr: 1,9 úspěšnost zákroků: 93 %

V kvalitní SHL se zařadil mezi top gólmany. „Hlavně jsem byl rád, že jsem zvládl přechod z Česka do špičkové ligy, že jsem pokračoval v tom, co jsem načal v Liberci, že dělám postupné kroky. Po sezoně jsem cítil, že se zase musím posunout dál, tlačil jsem to do Ruska a vyšlo to,“ popisuje Will.

S Traktorem podepsal dvouletou smlouvu. V poslední době nijak zvlášť úspěšný klub nastartoval ke slibnému ročníku. Čeljabinsk došel v KHL nejdál do finále v roce 2013. Od té doby jen jednou prošel přes první kolo, třikrát se do něj ani nedostal. Teď to ale vypadá na lepší časy. Traktor je v tabulce Východní konference šestý, z posledních sedmi zápasů jich šest vyhrál. „Ambice tady jsou. Tým se posílil, chceme hrát nahoře,“ neschovává se Will.

V KHL se daří i dalším českým brankářům. Na špici KHL je aktuálně Jekatěrinburg Jakuba Kováře , ten z patnácti startů odešel jen jedinkrát bez bodu. Překvapením jsou také výkony Minsku, který svými výkony drží Dominik Furch .