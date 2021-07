Kvůli kokainu neměl hrát čtyři roky. Nyní si ruský talent zabojuje o KHL

Pro ruský hokej byla kokainová aféra talentovaného mladíka velký šok. Nerozvážná hloupost pošramotila Iljovi Altybarmakjanovi pověst a málem i zardousila nadějnou kariéru, kterou slibně rozjel v organizaci SKA Petrohrad. Bohatý klub KHL po zjištění výsledků dopingových testů s ním okamžitě ukončil spolupráci. V očích veřejnosti se tehdy devatenáctiletý forvard stal flink a darebák, který víc než na hokej soustředí na vymetání barů.

Mluvilo se Altybarmakjanově případném odchodu do zámoří, na kterého se stopka od IIHF nevztahuje. Z Ruska však neodešel a za podpory celé rodiny a blízkých si stál za tím, že si kokain nevzal dobrovolně, že mu to podstrčili kamarádi, kteří si chtěli natočit hráčovu reakci na drogu a vložit na sociální síť TikTok.

Jak píšou ruská média, Altybarmakjan prokázal nevinu a IIHF čtyřletý zákaz hraní profesionálního hokeje v Evropě zkrátila na rok, který si Rus již odpykal. Mladšímu bratrovi Andreje Altybarmakjana (útočník Chicaga) už to ztracenou sezonu nevrátí, ani rodný Petrohrad Ilju zpátky nepřivítal s otevřenou náručí. Nadějný hokejista ale má nyní možnost se rychle znovu nastartovat.

Šikuly, který v posledních dvou odehraných ročnících ruské juniorky nastřílel 41 gólů, si všiml Nižní Novgorod. S Torpedem, jehož dres bude v příští sezoně oblékat slovenský reprezentant Marek Hrivík, uzavřel roční dvoucestný kontrakt, během kterého se bude moct předvést a případně si i vysloužit místo v hlavním týmu.

Altybarmakjan je trochu znevýhodněn, když více jak rok nehrál a se seniorským hokejem nemá žádné zkušenosti. Nelze tedy vyloučit, že vedení Nižního Novgorodu pošle petrohradského odchovance do druhé ruské ligy (VHL), konkrétně do partnerského týmu z Novomoskovsku. Klub z města na soutoku řek Oky a Volhy si však hodně slibuje od mladíka, kterého web The Athletic před dvěma roky zařadil mezi 107 nejslibnějších mladých hokejistů na světě.

„Altybarmakjan plně prokázal své kvality na mládežnické úrovni, v MHL dával přes dvacet gólů za sezonu, teď si zaslouží šanci v dospělém hokeji. Ilja je pravák s dobrou technikou a výbornou střelou. Vidíme v něm potenciál a doufáme, že se nám ho v našem klubu podaří otevřít,“ uvedl klub na sociálních sítích a popřál nové hráčské akvizici hodně štěstí.