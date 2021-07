Kometa? NE! Krejčíka naštval konec v Jokeritu, ale chce zůstat v KHL

Takže Brno, kde jste dříve úspěšně působil, nepřipadá v úvahu?

„Teď to není varianta. Mluvil jsem s Liborem (majitelem Liborem Zábranským), že prioritou je pro mě zahraničí. Řekli jsme si, že kdyby se něco změnilo, spojíme se. Doufám, že na nové angažmá budu čekat co nejkratší dobu. Je celkem pozdě, tak uvidíme. S touto situací jsem nepočítal.“

Jaká je vaše představa?

„Samozřejmě bych chtěl zůstat v KHL. Vždycky jsem chtěl být co nejdéle v zahraničí. Extraligu momentálně v hlavě nemám.“

Vzal byste i Vladivostok nebo Chabarovsk, vzdálené destinace?

„Myslím, že zrovna tyhle týmy už mají plno. Takže už to snad bude jenom blíž.“ (úsměv)

Zaskočilo vás ukončení spolupráce s Jokeritem?

„Celkově byla komunikace dost na mizerné úrovni. Nijak mi to nevysvětlili. Jen sdělili, že pro obě varianty to bude lepší řešení. Jsem docela naštvaný, že jsem se to dozvěděl takhle pozdě. Myslím, že moc dobře věděli, co chystají. Mohl jsem mít jasno už před dvěma měsíci.“

Máte něco konkrétního na stole?

„Zatím se čeká na vyjádření některých klubů. Něco řešíme i ve Švédsku. Ale konkrétního nic nevím. Skoro všichni už podepsali, zbývá jen pár týmů, které mají volná místa. Řešíme to. Trénovat chodím do Letňan. Zatím to beru v pohodě, ale čím víc se bude blížit začátek soutěží, tím to bude nepříjemnější. V takové situaci jsem nikdy nebyl.“