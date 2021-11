Kouč, obviněný z rasismu, dostal padáka v KHL. Legenda: Nádor je pryč

V ruském hokejovém týmu z Jekatěrinburgu končí trenér Bill Peters. Známý kanadský kouč neustál neuspokojivé výsledky Avtomobilistu v nové sezoně KHL, za nějž donedávna chytal Jakub Kovář. „Hlavní příčina neúspěchu je pryč, nádor byl odstraněn,“ obul se tvrdě do někdejšího trenéra Caroliny či Calgary dvojnásobný olympijský šampion Alexandr Koževnikov.

Peters dlouho platil za úspěšného, byť velmi náročného kouče. V NHL si udělal velké jméno v organizaci Calgary Flames, kterou v ročníku 2018/19 dovedl k druhé nejlepší sezoně v klubové historii. Před štací v Albertě vedl čtyři roky Carolinu, ještě předtím dělal asistenta v Detroitu. Nemalé úspěchy 56letý Peters zaznamenal s kanadskou reprezentací, áčko dovedl na jaře 2016 k titulu mistra světa, byl u dalších triumfů, s týmem U18 kdysi ovládl Hlinkův memoriál.

V nedávné době však Petersovo jméno uvízlo v těžkých nepříjemnostech, které ho stály flek v NHL. Trenérův někdejší svěřenec Akim Aliu jej obvinil z dávného, deset let starého rasismu, k němuž mělo dojít na farmě Chicago Blackhawks v týmu Rockford IceHogs. Peters měl svého hráče několikrát nazvat „negrem“, neboť se mu nepozdávala hudba, jakou Aliu pouštěl v kabině.

Po Aliuovi se připojil se svou zkušeností i obránce Michal Jordán, jenž uveřejnil incident, kdy jej měl Peters kopnout do zad. Jak Jordán, tak Aliu dlouho mlčeli, ozvali se až po letech. „Byl jsem ve fázi kariéry, kdy jsem se dostal do NHL, takže jsem nemohl nic říct. Nechtěl jsem vypadat jako uplakánek. S agentem jsme to nezveřejnili,“ vysvětlil Jordán.

V Kanadě šlo o velmi závažné téma, jež hýbalo celou společností. Peters pod tlakem okolností na pozici kouče Flames v listopadu 2019 rezignoval. Bylo jasné, že v NHL má na nějakou dobu utrum, možná navždy. Na jaře 2020 pak přijal nabídku z KHL. Kde ovšem nyní také končí. V situaci, kdy Jekatěrinburg okupuje až osmou pozici ve Východní konferenci Kontinentální ligy, za sebou má jen čtyři horší celky.

K úlevě známého glosátora ruského hokeje Alexandra Koževnikova. Ten se zároveň ostře pustil do stylu práce bossů ruských klubů, kteří najímají zahraniční kouče. „Co tady vůbec dělají? Máme dost svých dobrých odborníků,“ tvrdí dvojnásobný olympijský vítěz. „Peters přišel, dostal zaplaceno, odchází, dostane další peníze za výpověď. Jsem proti cizincům,“ poznamenal.

Podle něj byl příchod Billa Peterse velkým omylem. „Netvrdím, že důvod neúspěchu byl jenom v něm, ale hlavní příčina ano. Ta byla odstraněna, nádor byl vyříznut. Organismus nyní musí znovu začít pracovat, rozjet se jako mašina,“ dodává Koževnikov.