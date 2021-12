Hokej v Rusku o Vánocích: Sedlák dal dva góly, trefili se Mozík i Šulák

Sedlák se střelecky prosadil poprvé od poloviny listopadu. V 10. minutě zvýšil na 2:0, když v přesilové hře pět na tři tečoval střelu Nicka Bailena. Stejným způsobem český útočník v druhé třetině upravil na 3:0 a připsal si šestnáctou branku v sezoně. Ze 43 zápasů má 36 kanadských bodů. U jeho druhé trefy asistoval kromě obránce Bailena, jenž vede týmovou produktivitu, i Tomáš Hyka.

Brankář Roman Will kapituloval až v 38. minutě a hned v úvodu třetí části se povedlo hostům snížit na rozdíl jednoho gólu. Vítězství Traktoru pojistil v závěru při power play Barysu do prázdné branky Teemu Pulkkinen. Will měl 24 úspěšných zákroků.

Oba čeští střelci Vladivostoku skórovali v prosinci poprvé a shodně střelami od modré čáry. Mozík v 18. minutě po Šulákově přihrávce vyrovnal na 1:1, sám Šulák v 51. minutě poslal Admiral do vedení. To ale domácím vydrželo jen půldruhé minuty, kdy Klokovu střelu vyraženou gólmanem dorazil do branky Ansel Galimov. Vladivostok nakonec dosáhl na vítězství v samostatných nájezdech, v nichž se neprosadil ani jeden z hráčů Nižněkamsku.

Admiral navzdory vítězství zůstal předposlední v tabulce Východní konference s velkým odstupem za desátým Chabarovskem. Amur v duelu týmů bojujících o osmičku pro play off podlehl 2:4 Jaroslavli. Český gólman Patrik Bartošák utkání nedochytal, Lokomotiv ho vyhnal z branky třetím gólem ve 27. minutě.

Výsledky KHL:

Chabarovsk - Jaroslavl 2:4,

Vladivostok - Nižněkamsk 3:2 po sam. nájezdech (Šulák 1+1, Mozík 1+0 - Klok 0+1),

Novosibirsk - Petrohrad 3:4,

Ufa - Jekatěrinburg 4:2,

Čeljabinsk - Barys Nur-Sultan 4:2 (za domácí Sedlák 2+0),

15:00 Dynamo Moskva - Nižnij Novgorod, HK Soči - Spartak Moskva, Kazaň - Čerepovec, Viťaz Podolsk - Magnitogorsk.