Čtěte celý Haškův rozhovor s ruskou televizí. Ta ho (zatím) nepublikovala

Dohoda zněla takto: Publikovat všechny otázky a odpovědi celé a přesně. Dominik Hašek schytal další salvu ostré munice poté, co se ohradil proti návratu Dmitrije Jaškina do KHL. Moderátor ruského kanálu Match TV Anton Anisimov ho požádal o rozhovor. Dominátor neměl problém. Odpovědi na dotazy zaslané emailem vrátil včas. „Jsme televize, rozhovory dáváme živě. Za hodinu vám pošlu odkazy,“ dostal příslib včera ráno. Nic dalšího se nestalo. Ticho.

Dominik Hašek se od vypuknutí války na Ukrajině vyhrazuje proti Rusku, které ji napadlo. Svoje názory vyjádřil i v rozhovoru pro Match TV. Odpovědi vypracoval v češtině i ruštině, aby se třeba něco neztratilo v překladu. Po první dávce dotazů si vyžádal další. Na všechny odpověděl, poslal vzkaz ruským sportovcům. Jenže po prvotním uhánění z ruské strany cosi začalo drhnout. „Doufám, že dodrží slovo,“ řekl Hašek, když marně čekal, jak s rozhovorem naloží. Otázky moderátora a odpovědi pro ruskou televizi uvádíme na iSportu v plném znění:

Proč jste proti přestupu Dmitrije Jaškina do ruského klubu?

„Já jsem v zásadě ani nekritizoval našeho občana Dmitrije Jaškina za přestup, i když jeho rozhodnutí mě mrzelo. On neporušuje současné zákony naší země. Já jsem především apeloval na českou vládu a poslance, aby po pěti měsících od napadení Ukrajiny ruskou armádou už konečně vydali zákon, zakazující českým občanům pracovat v zemi našeho nepřítele, který vojensky napadl našeho spojence, zabíjí tam desetitisíce lidí a vyhrožuje nám dokonce jadernou bombou.“

Chcete zakázat všem občanům České republiky pracovat v Rusku? Proč?

„Samozřejmě. Práce z definice vytváří hodnoty. To znamená, že čeští občané u vás svojí prací vytvářejí hodnoty pro ruský stát. Tím automaticky podporují ruský stát a jeho agresi vůči našemu spojenci, demokratické Ukrajině, kterou jste vojensky napadli. Stejně tak podporují i vaši agresivní politiku vůči spojencům Ukrajiny. Jinými slovy, práce českých občanů v Ruské federaci podporuje ruskou agresi a velmi zvyšuje nebezpečí pro občany České republiky a naše spojence. A to je třeba zákonem urychleně zastavit.“

Navrhujete vydat zákaz na legislativní úrovni a dát 15 let vězení těm, kteří budou pracovat v Rusku. Je to tak? Proč přesně 15 let?

„Já nenavrhuji 15 let. To jsem použil pouze jako příklad. Pokud by bylo vyloženě na mě, tak někde mezi dvěma až 20 lety. Je to věc diskuze a zodpovědných lidí, kteří zákony navrhují a schvalují. V každém případě jde o zákon, který zachrání spoustu lidských životů našich spojenců a velmi pravděpodobně i našich spoluobčanů.“

Považujete Rusy za fašisty? Považujete ruské sportovce za fašisty?

„Dosud jsem nikde neřekl, že považuji Rusy za fašisty. Pouze jsem slovo fašismus jednou použil při odpovědi, kdy jsem citoval člověka, jemuž jsem odpovídal (a také to tam uvedl do závorky). Ale nejprve si řekněme, co to fašismus je. Mezi jeho základní rysy patří militarismus, silná vůdčí osobnost ve vedení státu, nacionalismus tedy nadřazování svého národa nad druhý a averze k cizincům. O tom, že Ruská federace vydává v poměru na počet obyvatel a svůj HDP na zbrojení v procentech nejvíce či téměř nejvíce ze všech zemí na světě, je fakt. Že v čele ruského státu je dlouhodobě osobnost, která je téměř nad zákon, která určuje zákony, ovlivňuje státní a nejenom státní média je také fakt. A že v čele ruského státu je člověk, který často brání lidem se shromažďovat a veřejně ho kritizovat a mnoho dalšího, je také pravda. No a nacionalismus, tedy slova, z nichž je cítit od politických a mediálních reprezentantů vaší země jistá nadřazenost nad ukrajinským národem, také slyším často. To znamená, že mnohé formy fašismu politika vaší země vyzařuje.“

Nemyslíte, že s takovými výroky jste fašista?

„Já jsem jednoznačně v čele země pro osobnost, která nesmí být volena dlouhodobě, která nesmí ovlivňovat státní média a nesmí zakazovat ostatním občanům kritiku na svou osobu a veřejně se shromažďovat. Vždy budu kritizovat, kdyby se náš národ, či třeba jedinec povyšoval nad občany či národ jiné země. A chci, aby naše zbrojení bylo pouze pro obranu naší země, případně pro obranu napadeného spojence. Nikdy nesmíme útočit na cizí zemi za účelem získání jejího území ve svůj prospěch. Takže žádné rysy fašismu u sebe najít nemohu.“

Jaký vzkaz byste poslal ruským sportovcům?

„Všem ruským sportovcům chci říci, že mě velmi mrzí, že s námi nyní nemůžete soutěžit (ano, neplatí pro všechny soutěže na světě). S vaší účastí by měly soutěže ještě větší úroveň a jistě bychom vzájemně předváděli ještě lepší výkony, což by i naši fanoušci ocenili. Nemůžeme však soutěžit a přijmout mezi sebe sportovce, jejichž armáda každý den zabíjí stovky a možná tisíce lidí včetně dětí na území svrchované demokratické země. Vy jste součástí své země, která se rozhodla vojensky napadnout jiný národ - druhý stát. Vy jste si zvolili svého prezidenta a své poslance, kteří se pro toto zabíjení a v mnohých případech i vraždění civilistů rozhodli. Je třeba si přiznat, že i každý z vás za toto a tedy i za padlé životy na Ukrajině, včetně těch ruských, nese určitý podíl spoluzodpovědnosti. Neviňte z dané situace nikoho jiného, ale především sebe a lidi, kteří vaši armádu vyslali na Ukrajinu zabíjet a zabírat její území.“

Není vám líto ruských sportovců, kteří byli suspendováni? Vždyť to není fér.

„Znám osobně pouze několik bývalých ruských sportovců, a tak budu tisíce současných vynikajících ruských sportovců hodnotit jako celek. Ano, je mi líto, že mnozí z vás nemohou s námi soutěžit. Ale zároveň zopakuji, že o tom rozhodl člověk a lidé, které jste si vy a vaši rodiče zvolili. Kteří se rozhodli napadnout demokratickou Ukrajinu. My vás v tuto chvíli zabíjení a vraždění ukrajinských lidí nemůžeme mezi sebe přijmout. Také mě velmi mrzí, že jsem snad kromě jediné slečny fotbalistky, dosud neslyšel z vašich úst či pera omluvu za desetitisíce zabitých a raněných Ukrajinců včetně tisíců dětí. Nikde jsem z vašich úst neslyšel apel na vašeho prezidenta Putina, aby toto vraždění zastavil. A mohl bych pokračovat. Bojíte se? Anebo ho podporujete? To víte nejlépe každý z vás. V každém případě jste lidé, které váš národ obdivuje, kterým naslouchá a vaše slova, v kterých odsoudíte agresi ruské armády na Ukrajině, mohou mít velký vliv na ukončení války. Svými slovy můžete zachránit tisíce lidských životů včetně vašich spoluobčanů vojáků. Přesto všechno vám slibuji, že jakmile vaše armáda opustí území Ukrajiny, přestanou tam létat vaše bomby a začnete platit dohodnuté odškodné za obrovské hospodářské škody, které tam vaše armáda způsobila, udělám vše pro to, abyste se mezi nás opět mohli co nejdříve vrátit.“

Jak vnímáte Alexandra Ovečkina a jeho podporu prezidenta?

„Alex podporoval vašeho prezidenta Putina už ve volbách po anexi Krymu. Tedy poté, kdy vaše armáda vjela a zabrala území svrchované demokratické země Ukrajiny. Alex ho v zásadě podporuje i nyní, když na titulní stránce svého facebookového profilu nadále má jeho fotku. V jeho případě se nejedná o malou, ale velkou zodpovědnost za desetitisíce mrtvých. A to jak Ukrajinců, tak ruských kluků a mužů.“

Na podzim do Prahy přijede Nashville. Jsou tam ruští hráči. Nechcete je pustit do Česka?

„Ano. Těším se na tento zápas a propagaci hokeje. Zároveň věřím, že ruským hráčům nebudou vydána česká víza. Je to důležité pro podporu našeho ukrajinského spojence a bezpečí našich občanů.“

Před deseti lety jste se vyznal v lásce k Rusku, namaloval jste na helmu Chrám Vasila Blaženého. Chcete na to všechno zapomenout?

„Ano, před 11 lety jsem hrál za Spartak Moskva. Vynikající klub s legendami jako například Staršinov, Jakušev a další. Bylo mi to ctí a vždy na to budu rád vzpomínat. A i na své spoluhráče, členy realizačního týmu a naše fanoušky. O to více na vás všechny dnes apeluji, abyste udělali vše, co je ve vašich silách a pomohli zastavit agresi své země na Ukrajině. Budu pak na vás všechny jako bývalý Spartakovec velmi hrdý!“

Ukázka z Haškova dvojjazyčného emailu:

Subject: интервью Доминика Гашека

To: Анисимов Антон / Anton Anisimov <AnAnisimov@matchtv.ru>

Antone, toto jsou odpovědi na všechny Vaše otázky. Jak jste mi slíbil, otiskněte všechny vaše otázky a všechny moje odpovědi. A to samozřejmě celé a přesně, jak jsem je napsal. Tedy přesně tak, jak zněla naše dohoda. Níže jsou odpovědi na vaše otázky. Děkuji za spolupráci. Dominik Hašek.

Антон, это ответы на все твои вопросы. Как ты и обещал, напечатай все свои вопросы и все мои ответы. И, конечно же, полностью и именно так, как я их написал. То есть именно так, как было у нас договорено. Ниже приведены ответы на ваши вопросы. Спасибо за ваше сотрудничество. Доминик Гашек.

...

Я однозначно стою во главе страны за личностью, которую нельзя избирать на длительный срок, которая не должна влиять на государственные СМИ и которая не может запрещать другим гражданам критиковать их личность и публичные собрания. Я всегда буду критиковать, если наша нация или даже отдельный человек возвысится над гражданами или нацией другой страны. И я хочу, чтобы наши вооружения были только для защиты нашей страны, или для защиты союзника, на которого напали.Мы никогда не должны нападать на чужую страну, чтобы получить ее территорию для нашей собственной выгоды. Так что никаких признаков фашизма я в себе не нахожу.