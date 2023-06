KHL oťukává hráče i trenéry. Češi odmítají cejch lokajů, až na výjimky

Dmitrij Jaškin z KHL volá v ruských médiích po návratu do české reprezentace. Šéf svazu Alois Hadamczik mu poradil, ať se vrátí a hraje za český klub. Hodně nešťastné. Jistě, mužstvo pro šampionát v Praze musí být co nejsilnější. Otázkou je, zda by ho povznesl zrovna on. A pokud ano, jakého by se dočkal přivítání. Na domácím mistrovství světa a ještě s cejchem lokaje, jenž ve válce stojí na opačné straně. A tím spíš, že mnozí jiní ho dostat nechtějí, i kdyby jim dávali cokoli.

Od začátku ruského vpádu na Ukrajinu opustily KHL mraky cizinců, kteří v ní působili. Někteří však v zemi zůstali, nebo se tam vydali později, včetně několika Čechů. Zavřeli si tím dveře do národního mužstva. Mnohem víc jich však finančně lákavé nabídky zavrhlo. Hráči, trenéři.

Patřili mezi ně i účastníci posledního šampionátu v Rize a Tampere. Vyjádřit se k tomu zdráhali. „Nezlobte se, komentovat nic nechci. Nebavíme se o tom ani mezi sebou. Ale měl jsem jasno od začátku,“ řekl deníku Sport jeden z hráčů, kteří ruské vábení zavrhli.

Taková zdrženlivost se dá pochopit. Mohli se slušně zajistit, ale dráždivé nabídce odolali. Vědí, kam patří a jak je vachrlaté dělat Rusům pimprlata. Zároveň si třeba nechtějí mydlit schody, pokud by válka skončila, situace se změnila k lepšímu a nabídka přišla znovu.

„Je to citlivá věc. Hráč a trenér jsou rozdílné pozice. Hokejista má krátkou kariéru, hledí na to, aby se zabezpečil. Ale člověk by zároveň měl mít určité morální zásady a těch se držet i přesto, že se naskytne lukrativní kontrakt. Ten není prioritou, prvotní jsou zásady, které člověk má, jak se ke všemu staví. V tom mám naprosto jasno. Nesouhlasím s tím, co se děje, a tudíž bych tam práci nevzal, i kdybych ji jinde neměl. Je to každého věc, já se na to dívám takhle,“ řekl Sportu trenér české dvacítky Radim Rulík, který naposledy vedl taky extraligové Pardubice.

I jeho oťukával náhončí do KHL. Zajímal se Omsk, kde před dvaceti lety působil s Ivanem Hlinkou. To však ještě panovaly jiné časy. „Nešlo o nic úplně konkrétního. Nedá se říct, že to byla nabídka. Spíš dotaz, jestli bych o tom přemýšlel. Odpověděl jsem, že ne,“ upřesnil.

Ruská vojska vtrhla na Ukrajinu 24. února 2022, brzy po zimní olympiádě v Pekingu. Dmitrij Jaškin byl tehdy ještě hráčem Arizony v NHL. Navzdory konfliktu se rozhodl přesunout do Ruska, odkud pochází a kde je za hvězdu. Český hokej mezitím přijal zákaz reprezentace pro hráče, kteří po vypuknutí války uzavřeli smlouvy v KHL. Jaškin má smůlu. V ruských médiích se však podivil, proč to nejde.

V Rusku pokračuje taky obránce Libor Šulák . Ví se, že tam míří David Sklenička s Lukášem Klokem . Proto před mistrovstvím světa chyběli v nominaci. S ruskou soutěží koketoval rovněž vítkovický útočník Dominik Lakatoš. Rudolf Červený skončil a údajně hledá angažmá.

Na Ukrajině dál umírají lidé, mezi padlými jsou i sportovci. „Dokud se konflikt nevyřeší, najdou se i jiné možnosti. Rusko nepřipadá v úvahu a hráči by to měli respektovat. Pokud mají jiný názor, jejich věc. Ale nemůžou pak očekávat, že by je někdo vzal. Je správné, že jiní KHL odmítli. Nejvíc se angažuje Dominik Hašek , ale i aktivní sportovci a trenéři by měli vyjádřit svůj postoj. Pokud někoho nezabrzdí ani válečný konflikt, musí počítat s tím, že nebude zájem, aby reprezentoval. Současně nesouhlasím s tím, co dělají slovenští hráči. Do KHL odcházejí v daleko větší míře než naši,“ pokračoval Radim Rulík.

Na Slovensku problém s odlivem do Ruska řešili jinak. Loni v září skončil ve svazové funkci někdejší útočník Michal Handzuš. Nelíbilo se mu, že hráči KHL mohou nadále oblékat národní dres. Letos v březnu Slováci svůj postoj změnili. Před mistrovstvím světa v zájmu zachování klidu na přípravu přestali hokejisty z Ruska nominovat na mezinárodní akce.

V KHL působilo v minulé sezoně devět Slováků včetně čtyř bronzových medailistů z olympiády v Pekingu. Všichni patřili mezi uchazeče o start na šampionátu. Chyběl i obránce Martin Gernát, který se dohodl s Jaroslavlí, po šampionátu se upsal Omsku asistent trenéra Andrej Podkonický.

Brankář Adam Húska ani po roce svého rozhodnutí nelitoval. „Nevím, kdo stanovuje morální hodnoty, co je dobré a co ne. Otevřeně nepodporuji válku, jsem proti ní a také mi vadí její nevinné oběti. Nyní mám ale možnost tam jet a taková nabídka může přijít jednou za život. Nevinní lidé umírají kvůli nesmyslné válce a je mi líto všech obětí na obou stranách. Myslím, že když se dvě malé děti mezi sebou perou, tak jim nedáme do ruky nožíky,“ šokoval 26letý gólman výpovědí pro slovenský portál sme.sk.

„Od některých agentů se mi doneslo, že nabídky jsou vysoké, ale hráči je nechtějí. V tuhle chvíli je dobře, že zůstávají v Evropě, případně v zámoří,“ svěřil se stínový trenér české reprezentace. Dmitrij Jaškin má české občanství, ale slouží Rusku. Opravdu by takový hráč reprezentaci chyběl? „Nedokážu říct. Nikdy jsem se s ním nesetkal. Hrát jsem ho neviděl, ruskou soutěž nesleduju. Nemám přehled o formě hráčů, vím, co se psalo, že udělal nějaké body,“ dodal Radim Rulík.