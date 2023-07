Z NHL ho vyhodili, nyní chce Kanaďan ruský pas. Údajně napsal Putinovi

Zahraniční sportovec stojící o ruský pas? Munice propagandy země, která už skoro rok a půl vede agresivní válku na Ukrajině. Rusové už v březnu hrdě jásali, když se brazilští fotbalisté Malcolm a Claudinho hrající za Zenit Petrohrad stali občany Ruské federace. Nyní všechno směřuje k tomu, že se k nim přidá také hokejista Brendan Leipsic.

Devětadvacetiletý Kanaďan se v Rusku chystá už na čtvrtou sezonu, kterou začne v Petrohradu. Ze země válečného agresora se evidentně nechystá a podle svého nového šéfa Romana Rotenberga by se Leipsic, jenž obdivuje Alexandera Ovečkina , rád stal Rusem.

„Velmi brzy bude mít náš tým ještě jednoho ruského občana. Není žádným tajemstvím, že v Severní Americe čelil předsudkům a nespravedlnosti. V Rusku, které za tři roky stihl procestovat a vzít za své vlastní, se mu dostalo zvláštní podpory od fanoušků, trenérů a partnerů. Uděláme všechno pro to, aby tak dobrý hokejista získal naše občanství. Brendanovu touhu hrát v KHL to jen posilní,“ napsal dvaačtyřicetiletý podnikatel na sociální síti Telegram.

Rotenberg, který nikdy nehrál hokej, ale momentálně vede klub KHL i ruskou reprezentaci do 25 let, také zmínil, že Leipsic vyjádřil přání stát se občanem Ruska prostřednictvím dopisu adresovanému prezidentovi Vladimiru Putinovi . Nevyloučil také možnost, že by hráč draftovaný Nashvillem v roce 2012 mohl jednou obléknout dres sborné. „Je to z jeho strany odvážný a zodpovědný krok, který lze jen uvítat,“ liboval si syn Putinova blízkého přítele Borise Rotenberga.

Pokud se slova petrohradského bosse skutečně potvrdí, Leipsicova už tak pošramocená pověst v hokejovém světě a rodné Kanadě ještě více utrpí. Na hráče se 187 starty v NHL rozvržené mezi pět klubů (Toronto, Las Vegas, Vancouver, Los Angeles, Washington) zámoří zanevřelo v roce 2020, kdy unikly na internet Kanaďanovy soukromé zprávy, ve kterých hrubě a nechutně urážel partnerky někdejších spoluhráčů i soupeřů včetně Connora McDavida.

„Malá děvka, jen se na ni podívejte, jaké má akné. Je to tlustoprdka,“ napsal Leipsic o manželce Tannera Pearsona z Vancouveru. S bývalými i tehdy současnými parťáky z Washingtonu si rovněž nebral servítky. Na adresu Garneta Hathawaye či Nica Dowda, se kterými ještě na konci sezony 2019/20 sdílel stejnou kabinu, vyťukal do skupinového chatu, že jsou „lůzři“.

Na reakci nemusel dlouho čekat. Vedení Capitals tvrdě odsoudilo Lepsicovy komentáře. Omluva nepomohla, klub se forvarda zbavil a umístil jej na listinu volných hráčů. Nikdo z NHL si hokejistu urážejícího vlastní spoluhráče nevybral, následně se rozhodl to v zámoří zabalit a vydat se do KHL, kde strávil sezonu v CSKA Moskva a další dvě sezony v Magnitogorsku.

Trest ovšem neminul ani Leipsicova bratra Jeremyho, který byl vyloučen z týmu Univerzity v Manitobě. Od té doby o tři roky mladší sourozenec hokej nehraje. Kariéru v zámoří si účastí v již zmíněném chatu pokazil také útočník Jack Rodewald, jenž zamířil do Třince. Ocelářům pomohl k zisku mistrovského titulu a následně se vydal do Finska. Po sezoně v Turku se ale podobně jako Leipsic nechal zlákat penězi z KHL. Střelec zlatého gólu z pátého finále play off 2021 se momentálně chystá na druhý ročník v čínském klubu Kunlun Red Star.