Podivný konec Safina ve Spartě? Má jít do Ruska, mluví se o Togliatti

V březnu se Spartou prodloužil smlouvu. V červenci požádal o její rozvázání. Co je za podivným koncem čtyřiadvacetiletého Ostapa Safina v klubu z české metropole? Podle informací iSport.cz má Čech, který však vlastní i ruské občanství, namířeno do KHL. Ruské weby už píší o zájmu ligového nováčka Lady Togliatti.

Ostap Safin je odchovancem Sparty. Narodil se v Praze. Před minulou sezonou se do mateřského klubu ze zámoří vrátil. V základní části odehrál 41 zápasů. Dal osm branek, přidal pět asistencí. Ve dvou utkáních play off jednou skóroval, byl na hraně sestavy. Většinou mu patřilo místo ve čtvrté formaci. V průměru hrával necelých deset minut za večer.

Na jaře uplatnila Sparta na Safina opci. „Ostap se prezentoval nejen slušnou produktivitou, ale také svým důrazem na ledě. Věřím, že v příští sezoně bude jeho role v týmu ještě znatelnější,“ říkal v březnu po prodloužení kontraktu tehdejší sportovní ředitel klubu Petr Ton.

O necelé čtyři měsíce později v klubu Safin na vlastní žádost skončil. „S Ostapem jsme prodloužili v sezoně kontrakt, měli jsme zájem o jeho setrvání. Bohužel se rozhodl náš tým opustit, v čemž mu nechceme bránit. Přejeme mu hodně štěstí,“ uvedl sportovní manažer Jaroslav Hlinka.

Důvody? Je jich několik. Safin neměl mít místo v prvních třech lajnách ani v novém ročníku, což se mu nelíbilo. Druhým důvodem je podle zpráv iSportu jeho touha odejít do země svých předků. „Půjde zkusit Rusko. Už během minulé sezony to bylo ve hře,“ potvrdil redakci dobře informovaný zdroj.

Profil na ruské sociální síti VK informující o přestupech v KHL pak během úterý přišel se spekulací, že Safin má namířeno do Lady Togliatti. Klub ze 700 tisícového města se do KHL vrací po pěti letech v nižší VHL.

Hráčův agent Michal Sivek věc odmítl jakkoli komentovat.

Safin vlastní dvě občanství. Kromě českého má i to ruské. Nebyl by proto v lize považován za cizince. Sám už dříve přiznal, že má k Rusku blízko. „Doma mluvíme rusky. Reprezentuji Česko, je ve mně ale velký kus Rusa,“ řekl už dříve Safin s tím, že v Rusku se kromě něj narodila celá jeho rodina včetně sourozenců. Na východ jezdil, kdykoli to bylo možné. „Mám tam bratrance, sestřenice, dědečky i babičky,“ povídal před lety.

Pokud se spekulace potvrdí, Safin bude po Dmitriji Jaškinovi, Liboru Šulákovi a Davidu Skleničkovi čtvrtým Čechem, který v příštím ročníku nastoupí v KHL. V zákulisí se pak také mluví o ruském angažmá pro Lukáše Kloka.

