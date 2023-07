Safin se vzdal českého občanství! Brzy dostane ruský pas, potvrzuje manažer

Český národní dres nikdy neobleče. Čtyřiadvacetiletý Ostap Safin reprezentoval Česko na šampionátech do 20 i 18 let. Dres dospělého národního týmu ale rodák z Prahy přes hlavu nepřetáhne. Po ukončení smlouvy se Spartou a podpisu zkušebního kontraktu s ruským Togliatti se útočník vzdává českého občanství. Bude z něj stoprocentní Rus.

Zatím nemá ani jisté místo. Přesto sáhl k radikálnímu kroku. Před pár dny podepsal Ostap Safin s nováčkem KHL Ladou Togliatti měsíční smlouvu. Na zkoušce bude do 15. srpna. Pak se rozhodne, jestli si uhraje kontrakt na sezonu. Už nyní se ale řeší důležité oficiality.

Ukázalo se, že Safin oproti prvním zprávám nevlastní ruské občanství. Rusko totiž až na výjimky neumožňuje vlastnit dvojí občanství. Mezinárodní smlouvu mají uzavřenu pouze s několika zeměmi, Česko mezi nimi není.

KHL snížila počet míst pro cizince v zápasové soupisce jednoho týmu na tři. Aby Safin nebyl považován za legionáře, musel se vzdát českého občanství. Což taky opravdu udělal. „Zbývá dodělat posledních několik dokumentů a v KHL nebude považován za cizince. Safin se vzdal českého občanství, brzy dostane ruský pas,“ řekl v pondělí pro klubový web sportovní manažer Lady Rafik Jakubov.

„Pokud vím, všechno běží. Hráč řeší registraci změny občanství. Samozřejmě máme zájem na tom, aby získal ruské, s přihlédnutím k limitu zahraničních hráčů,“ uvedl pak pro ruskou agenturu TASS generální ředitel klubu Alexandr Čebotarev. Web iSport.cz už dříve oslovil Safinova agenta Michala Sivka, který se ale odmítl k odchodu svého klienta do Ruska vyjádřit.

Je ve mně velký kus Rusa, řekl dříve

Před týdnem Safin překvapivě na vlastní žádost ukončil smlouvu se Spartou, kterou teprve na jaře prodloužil. „S Ostapem jsme prodloužili v sezoně kontrakt, měli jsme zájem o jeho setrvání. Bohužel se rozhodl náš tým opustit, v čemž mu nechceme bránit. Přejeme mu hodně štěstí,“ přidal sportovní manažer Pražanů Jaroslav Hlinka.

Důvody měl podle informací Sportu Safin dva. V sestavě Sparty neměl mít místo v prvních třech formacích, což se mu nelíbilo. Zároveň toužil odejít do země svých rodičů. Odchod do Ruska už se řešil v průběhu minulého ročníku, to však ještě nedopadl. Teď se forvard zkusí prosadit v 700tisícovém městě, které se do KHL vrací po pěti letech v nižší VHL.

„Doma mluvíme rusky. Reprezentuji Česko, je ve mně ale velký kus Rusa,“ řekl už dříve Safin s tím, že v Rusku se kromě něj narodila celá jeho rodina včetně sourozenců. Teď je jasné, že další starty pod českou vlajkou nepřidá.

V příštím ročníku KHL budou nastupovat čeští hráči David Sklenička (Barys Astana), Dmitrij Jaškin (Kazaň) a Libor Šulák (Omsk). Safina už mezi ně jakožto ruského občana počítat nikdo nemusí.