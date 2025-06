Putinův šarlatán vyhozen. Nedotknutelného oligarchu v Petrohradu vystřídal Larionov

V Rusku padl muž, o jehož konci si nikdo netroufal uvažovat. SKA Petrohrad vyhodil Romana Rotenberga. Syn blízkého přítele a důvěrníka ruského prezidenta Vladimira Putina, mocného oligarchy a miliardáře Borise Rotenberga, byl do pozice hlavního kouče dosazen v lednu 2022. Považovali ho za nedotknutelného. Jenže výsledky nejbohatšího ruského hokejového klubu byly natolik špatné, že kontroverzní éra 44letého trenéra skončila.

Už jmenování Romana Rotenberga do funkce trenéra SKA Petrohrad bylo považováno za nepochopitelné, zejména vzhledem k jeho nedostatku trenérských zkušeností. Ruský umělec a fanoušek klubu Michail Bojarskij uvedl, že to bylo, jako by se stal v divadle uměleckým šéfem baletu a hlavním režisérem zároveň. Tento krok byl vnímán jako příklad propojení politiky a sportu v Rusku.

Rotenberg nebyl jen trenérem, ale také členem vedení klubu, klíčovou figurou při rozhodování a fakticky hlavou sportovní struktury a jeho PR tváří, kterou prý v popularitě předčí v Rusku jen Alexander Ovečkin. Rotenberg se stal taky generálním manažerem ruské hokejové reprezentace, viceprezidentem Ruské hokejové federace, viceprezidentem SKA Petrohrad a místopředsedou představenstva Kontinentální hokejové ligy. Navíc je viceprezidentem Gazprombank a zakladatelem několika firem zaměřených na sport, marketing a média.

V klubu měl víceméně neomezené pravomoci. V pozadí stála mocná síť jeho rodinných a politických vazeb, která mu umožňovala držet se u moci i navzdory tomu, že výsledky na ledě zůstávaly za očekáváním. Vývoj ukazuje, jak jsou v ruském sportu často rozhodnutí ovlivňována politickými a osobními vazbami. Proto zpráva o oligarchově odvolání v Rusku tolik otřásla tamní hokejovou scénou. Už 30. května bylo jmenováno nové představenstvo SKA a označilo výsledky za neuspokojivé. Oficiálně bylo rozhodnutí o Rotenbergově vyhazovu oznámeno 2. června.

Návrat profesionality a sportovní logiky

Petrohrad sice pod Rotenbergovým vedením vyhrál v sezoně 2022/23 základní část KHL, ale vypadl v semifinále Gagarinova poháru. V dalších letech se propadl ještě níž, nedosahoval výsledků v dlouhodobé soutěži, ani v play off. Dvakrát po sobě ztroskotal už v prvním kole. Pro klub s neomezeným rozpočtem a ambicemi na titul to byl výsměch. Rotenberg často čelil kritice, že se snaží řídit vše. Byl víc považován za politický projekt než odborníka na sport.

Jeho odchod z SKA je v Rusku vnímán jako symbolický konec jedné éry a u mnohých byl přijat s úlevou. Komentáře na sociálních sítích a sportovních serverech mluví jasně: „Ten šarlatán je konečně pryč.“ Rotenberg ale zůstane v hokejovém prostředí. Otázkou je, zda se spokojí s méně viditelnou rolí, nebo se znovu pokusí o návrat na výsluní.

Uvolněnou pozici hlavního kouče Petrohradu zaujal Igor Larionov. Bývalý skvělý útočník, olympijský vítěz, mistr světa a držitel Stanley Cupu má bohaté hráčské i trenérské zkušenosti. Naposledy vedl Torpedo Nižnij Novgorod. Jeho nástup je přece jen vnímán jako návrat profesionality a sportovní logiky.