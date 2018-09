Plzeň zdolala vítěze Ligy mistrů. Trošku jsem se toho bál, přiznal Stach

Lugano jste porazili 3:2, přestože jste dvě třetiny dominovali. Tentokrát jste využívali šance líp, výsledek i díky tomu nebyl nejistý až do konce. Bylo v tomhle patrné zlepšení?

„Stoprocentně. Bylo to o proměňování šancí a jsem strašně rád, že jsme to ubojovali, protože venku se bude hrát obtížněji, body se budou sbírat hůř. Takže bylo důležité, že zůstaly doma.“

V zápase jste byl sám hodně efektivním, nejprve jste prostrčil před gólem na 1:1 na Indráka, potom na Kratěnu, sám jste obstaral rozdílovou branku na 3:1. Takže jste hodně spokojený?

„Byla to první dvě střídání, dali jsme hned dva góly, hrálo se nám pak dobře. To se nepovede v každém zápase dvakrát se trefit za první dvě střídání. Kluci to chladnokrevně proměnili.“

Obě úvodní branky byly hodně podobné. Máte to tak nacvičené?

„Trenéři chtějí, abychom přejížděli na druhou stranu. První akce byla víceméně nacvičená, ta druhá tak nějak vyplynula ze hry.“

Na druhou stranu vám stále nevycházely přesilovky, proměnili jste jedinou, když jste hráli pět na tři...

„Je začátek sezony, ještě to není ono. Musíme to zlepšit, protože to bude rozhodovat zápasy.“

Jak byste ohodnotil Jyväskylä v porovnání s Luganem?

„Hráli trošku jinak. Lugano jsme dvě třetiny přehrávali, tentokrát to bylo nahoru dolů. My jsme naštěstí využili šance, co jsme měli, a dotáhli to k vítězství. Oba týmy jsou výborné a u nich to bude těžší než doma.“

Nepřekvapil finský celek tím, jak hrál důrazně? Nebyl to problém?

„Byli rychlí a agresivní. Já to tušil, ve Finsku jsem proti nim hrál a oni ten styl moc nemění. Ale upřímně, hraje se mi dobře proti soupeřům, kteří chtějí útočit, a ne jen bránit. Byl to myslím hezký hokej, se šťastným koncem pro nás.“

Měl jste mimořádnou motivaci právě proto, že jste ve Finsku v minulosti působil?

„To ne, bral jsem je jako každý jiný tým. Popravdě, když jsem byl ve Finsku, hrálo se mi proti nim nejhůř. Trošku jsem se toho bál, ale nakonec to dobře dopadlo.“

V pátek a neděli vás čekají odvety v Jyväskylä a pak v Luganu. Vstup do CHL vám vyšel parádně. Co se dá očekávat dál?

„Bude to asi těžší, oni jsou pohybliví, všichni ti soupeři mají obrovskou kvalitu. Každý zápas je jiný. Musíme se na ně zase pořádně připravit.“