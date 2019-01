Indiánská bitva o finále Ligy mistrů! Chceme postoupit, hlásí z Plzně | iSport.cz

Když už urazili tak dlouhou cestu, byla by velká škoda končit v semifinále. Na území plzeňských Indiánů přijíždějí švédští Indians. Ve švédské lize je Frölunda momentálně druhá, Champions Hockey League už dvakrát vyhrála – v letech 2016 a 2017, kdy ve finále porazila Spartu. V tomto ročníku už vyprovodila ve čtvrtfinále brněnskou Kometu 4:1 a 6:1. Taky výsledek prvního semifinále favorizuje severského soupeře. Západočeši budou muset dotáhnout tříbrankovou ztrátu, ale věří v postup a doma chtějí Frölundě přichystat divoký tanec.

„Oni výborně bruslí, jsou dobře organizovaní. Docela nás trápili při přesilovkách, což se nám v naší lize nestává,“ řekl o soupeři Petr Straka. „Musíme dobře vstoupit do utkání, odjezdit to od začátku až do konce a předvést nejlepší výkon, jakého jsme schopni, abychom měli šanci s tím ještě něco udělat. Tři góly jsou hodně, víme, že tu ztrátu máme, uděláme však všechno, abychom to dohnali a nakonec postoupili.“

Po čtvrtfinálovém soupeři ze Skelleftea přijíždí další celek, který dlouhodobě patří ke švédské a potažmo evropské špičce. Frölunda má zkušený tým, k jehož hlavním tahounům patří Joel Lundqvist, mistr světa z roku 2017 a dvojče brankáře Henrika Lundqvista, a Američan Ryan Lasch, momentálně nejproduktivnější hráč švédské ligy i CHL s 20 body (3+17).

„K síle Plzně máme pochopitelně respekt, nicméně nejdůležitější bude hra, jakou předvedeme my. Pokaždé chceme vyhrát, a když si vzpomeneme na naše dva předchozí tituly, jsou pro nás inspirací, když jsme znovu tak blízko finále,“ vzkázal sebevědomě 36letý Lundqvist.

Conor Allen dal v prvním semifinále švédským Indians všechny tři góly plzeňského celku. „Máme na čem stavět. Naštěstí pro nás se hraje odvetným systémem. Čekají náš další tři třetiny proti stejným hráčům. Z jejich pojetí jsme se toho dost naučili, abychom jim před domácími fanoušky připravili opravdu těžký zápas! Vím, že pro hostující tým není vůbec snadné v Plzni hrát. Všichni doufáme, že naši fanoušci znovu přijdou a udělají to pro Frölundu těžké, nám to naopak usnadní!“ vzkazoval hned po úvodním duelu.

Plzeň v CHL: Skupina Lugano 3:2, 3:2 Jyväskylä 4:2, 6:2 Banská Bystrica 6:4, 3:2p Play off Bolzano 6:1, 6:2 Skelleftea 3:3, 2:1n Frölunda 3:6

Po extraligovém víkendu, kdy Plzeň nejprve prohrála v prodloužení s Mladou Boleslaví a pak vyhrála za tři body v Olomouci, západočeský celek opět přepne na mezinárodní frekvenci. A pokusí se jako předloni pražská Sparta prodrat až do souboje o titul nejlepšího klubu na kontinentu.

„Hokej je malinko jiný, ale už jsme odehráli dost zápasů, abychom na to byli zvyklí. Od posledního zápasu neuplynula tak dlouhá doba, máme to pořád v sobě. Nebude problém. Navíc to je semifinále Ligy mistrů, přijede špičkový evropský tým. Je velká šance, že kdybychom ten zápas zvládli a postoupili, můžeme hrát finále doma. Doufám, že přijde co nejvíc lidí a podpoří nás, abychom s tím ještě něco udělali,“ uzavřel Petr Straka.

Co je potřeba k postupu: Vyřazení se Plzeň může vyhnout jedině tak, když vyhraje aspoň o tři góly. Vyšší rozdíl ve skóre by znamenal rovnou postup, výhra přesně tříbrankovým rozdílem by poslala duel do prodloužení na 10 minut s pravidlem náhlé smrti. Pokud by ani v nastaveném čase gól nepadl, přijdou na řadu nájezdy s pěti pokusy na obou stranách až do rozhodnutí.