Messi vytrestal hrubky United. Úžasná Barcelona, žasl expert | iSport.cz

Ještě na začátku zápasu to vypadalo, že jednobrankové manko z Manchesteru se United podaří smazat. Marcus Rashford měl už v první minutě velkou šanci, při které nastřelil břevno. Rozhodčí Felix Brych pak po konzultaci s asistentem u videa odpustil „rudým ďáblům“ penaltu za zákrok Freda na Ivana Rakitiče. „Tohle je naprosto jasná penalta, Fred ho trefil do lýtka. Rozhodčí si to ale rozmyslel, to je kontroverzní rozhodnutí,“ glosoval pro BBC Radio 5 bývalý velšský záložník Robbie Savage.

Barceloně ale odvolaný pokutový kop nemusel vůbec vadit. Lionel Messi totiž spustil svoji show, a dal zapomenout na předchozí zápas (0:1), kdy vyšel naprázdno a ještě musel vydýchávat ostrý souboj s Chrisem Smallingem, ze kterého vyšel se zraněným nosem.

Už v 16. minutě Argentinec vyhrál souboj s kapitánem United Ashleym Youngem, navedl si míč na střed a skrz hlouček přihlížejících soupeřů jej poslal za záda bezmocného brankáře Davida de Gey. Právě španělská reprezentační jednička si jen čtyři minuty poté vybrala slabší chvíli. Střela opět z Messiho kopačky De Geovi prošla pod rukou do branky. „Ale ne… Tohle byla slaboučká střela. Je po zápase. Oba góly přišly po chybách United. Přitom začali tak nadějně,“ kroutil hlavou Savage.

Poslední náznaky nadějí týmu z Manchesteru zmizely v 61. minutě, když své kritiky umlčel Philippe Coutinho. Brazilský záložník, v posledních týdnech často spojovaný s odchodem z Camp Nou, nádhernou ránou ze střední vzdálenosti zvýšil rozdíl z celého dvojzápasu už na čtyři branky a soupeř musel složit zbraně. „Úžasná střela, úžasná Barcelona,“ shrnul to jednoduše Savage.

Katalánci tak konečně prolomili prokletí z posledních tří sezon, kdy shodně vypadli ve čtvrtfinále – nejprve v roce 2016 proti dalšímu španělskému týmu, Atlétiku Madrid, pak neuspělo s italskými soupeři, Juventusem a AS Řím. Když Barcelona naposledy prolomila brány do nejlepší čtyřky Ligy mistrů, celou soutěž vyhrála. Forma z dvojzápasu proti United naznačuje, že není důvod, proč by Blauganas nemohli triumf z roku 2015 zopakovat.