Daňo: Jsem rád, že jsme to Slovanu natřeli. V Třinci pokračuje

Oceláři si v Lize mistrů připsali první vítězství. Byť trenéři sestavu výrazně promíchali s hráči z partnerského Frýdku-Místku. Šestadvacetiletý Daňo v sestavě byl, hrál ve druhé formaci s Draveckým a Matějem. V týmu Ocelářů má dvouměsíční kontrakt s opcí. Přišel na začátku září, první měsíc má za sebou.

„Všechno je tak, jak má být. Věřím, že když tu zůstanu příští rok, tak v evropské lize budeme pomýšlet na postup,“ řekl po vítězství nad Slovanem. V Třinci už se dohodl na pokračování do konce sezony. „V kabině se mi mezi hráči líbí a zázemi klubu je neskutečné, nebylo co řešit,” řekl pro klubový web.

V extralize Daňo za Oceláře odehrál deset zápasů, třikrát se trefil. Také však nasbíral 14 trestných minut a je nejtrestanějším hráčem týmu. V hodnocení +/- je na čísle -1. Začínal ve druhé formaci, trenéři ho postupně posunuli do první vedle Petra Vrány a Martina Růžičky.

„Jsou to zkušení hráči, kteří toho tady mají hodně odehráno,“ oceňuje Daňo. „Jsem rád, že můžu být s nimi v lajně a myslím si, že nám to spolu celkem jde. Chybí trochu štěstí. Minule proti Zlínu jsem to Růžovi nahrál před prázdnou a nastřelil tyčku. Párkrát jsme šli s Havranem (Vránou) dva na jednoho... Fakt chybí jeden krůček, musíme to dotáhnout. Ale věřím, že v dalším průběhu sezony nám to bude sedět a půjde nám to lépe.“

Marko Daňo v Třinci navazuje na svého tátu Jozefa. Jeho číslo 68 s úsměvem odmítnul hned po příchodu, vzal si oblíbenou 56. „I táta mi hned říkal, že si číslo 68 nemusím dávat. Že by to asi někteří lidé nepochopili a nebylo by ideální, co se týká pana Jágra,“ vysvětloval.

Vzájemnému porovnávání s tátou se ale nevyhne. V tom případě musí přidat. Jozef Daňo měl po deseti zápasech po příchodu do Třince 9 bodů (4+5). Syn má 3+0. „V každém zápase máme dost šancí, trefili jsme pár tyček,“ pousmál se junior. „Je to stále jen začátek sezony a věřím, že mi i body v osobních statistikách budou přibývat. A že budu svými výkony pomáhat mužstvu.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 23:04. Kofroň, 40:34. O.Kovařčík, 49:47. Szturc Hosté: Sestavy Domácí: Kacetl (Mazanec) – Kundrátek, D. Musil, M. Adámek, Jaroměřský, J. Michálek, Zahradníček, Matyáš – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Roman – Dravecký, Matěj, M. Daňo – D. Kofroň, Szturc, Christov – Ramik, Peterek, Martynek. Hosté: Gudlevskis (Beke) – Golian, MacKenzie, Sersen, Gachulinec, Maier, Valach, Štajnoch, Beňo – Takáč, Harris, Fominykh – Yogan, Rapuzzi, Jääskeläinen – Sukeľ, Zigo, Urbánek – Lukošík, Preisinger, Kundrik. Rozhodčí Šír, Kika – Svoboda, Hynek Stadion WERK ARENA, Třinec Návštěva 1977 diváků

Třinec - České Budějovice: Daňo se trefil ve svém premiérovém utkání v ELH, 3:0