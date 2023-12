Sedlák před odvetou v LM: Dva góly nic neznamenají. Teď do toho šlápneme

PŘÍMO Z FINSKA | Dynamo přepnulo na režim NHL. Každý druhý den zápas, do toho cestování. V pátek a neděli extraliga, hned v pondělí odlet do Raumy k odvetě čtvrtfinále CHL. První utkání doma Pardubice prohrály 4:6. Do Finska vyrazily s cílem uspět. Aby postoupily, musí na ledě soupeře zvítězit a zároveň smazat dvoubrankové manko. „Dva góly v hokeji nic neznamenají. Jdeme zápas vyhrát,“ vzkázal kapitán mužstva Lukáš Sedlák. Bitva o postup mezi nejlepší čtyři celky Ligy mistrů vypukne v úterý v 17:30 SEČ.

Z play off CHL se staly tak trochu cesty za poznáním Finska. Necelý měsíc po osmifinále s Ilvesem tým cestoval podruhé do Tampere, tentokrát odtud vyrazil autobusem ještě o 140 kilometrů dál do Raumy. V prvním utkání Dynamo doplatilo na špatný vstup, náskok osmého celku finské ligy už stačilo jen zmírnit. „Druhou půlku zápasu jsme byli lepší. Musíme začít hrát tak, abychom soupeři nedopřáli laciné góly po našich chybách,“ předeslal Lukáš Sedlák.

Do Finska jste odlétali hned v pondělí dopoledne. Kolik hodin jste naspal po nedělním utkání s Litvínovem?

„Po zápasech spím docela dobře, usnul jsem brzy. Nějakých sedm hodin jsem dal. Porážka mrzí, ale jde spíš o výkon, jaký podáme.“

V poslední době se vám zápasy nahustily, jedete téměř podle módu NHL. Jak se vyrovnáváte s rytmem, kdy hrajete každý druhý den a trávíte čas na cestách?

„Je to náročnější, než když jsem minulou sezonu přišel a hrálo se jen v pátek, neděli, občas v úterý. Teď je toho víc. Na druhou stranu nás to baví, přece jen je lepší hrát zápasy než trénovat. Mně osobně to nějak nevadí, samozřejmě nějaká únava je. Ale na utkání se vždycky dokážeme připravit a není to zase něco, co by nás limitovalo. Jsem rád, že to tak je.“

Z posledních tří utkání jste posbírali výhru v prodloužení nad Českými Budějovicemi. Předtím jste s Raumou padli 4:6 a o víkendu vyšli v extralize podruhé doma naprázdno po porážce s Litvínovem. Padl na vás útlum, nebo to může být i důsledek nabitého rozpisu?

„Nějaký vliv to mít může, což ale neznamená, že bychom na to měli poukazovat, nebo se dokonce vymlouvat. Na druhou stranu nemyslím, že bychom proti Litvínovu byli unavení. Dvě třetiny jsme je jasně přehrávali. Přijdou zkrátka zápasy, kdy jste lepší a prohrajete, jindy zvítězíte, když jste horší. V neděli jsme šance měli, ale přijde mi, že nám tam ve dvou zápasech po sobě spadlo úplně všechno. Puk se otře o brusli, hokejku, dva, tři odrazy a skončí v bráně. Nám to teď tímhle způsobem nevychází. To myslím, že rozhodlo spíš.“

Spoustu utkání se vám podařilo otočit, jako zrovna v pátek s Motorem, kdy jste po druhé třetině ztráceli. Rauma vám však před týdnem utekla natolik, že jste náskok už nedotáhli.

„Vyloženě naše chyba. Náš výkon v první třetině byl strašný. Musíme hrát celých šedesát minut. Takové výkyvy občas přijdou. S Budějovicemi jsme měli dobrý začátek, jenže oni pak dali dva góly z ničeho. Když máme ve třetí třetině dotahovat, stojí nás to síly. Ale jakmile do toho šlápneme, hrajeme celou třetinu u soupeře. Přesně takhle chceme nastoupit proti Raumě. Musíme taky zapracovat na tom, abychom nedostávali góly po vlastních chybách.“

Jak jste zatím spokojený vy osobně? V polovině základní části máte sedm gólů a 20 bodů. Čekal jste víc?

„Zrovna jsem se koukal. Minule jsem naskočil od půlky sezony a teď uběhla taky půlka. Mám o sedm gólů míň než posledně. Nemyslím, že by to bylo úplně tím, že hraju jinak. Ale šance, do nichž se dostanu, mi úplně nevycházejí. Tohle se může kdykoli změnit a hlavně to není rozhodující. Hraju tak, abychom vítězili. Je hezké, když sbíráte body. Ale nejdůležitější je, že vyhráváme. A nezáleží, kdo skóruje.“

Taky se změnil trenér. Mohl se podepsat odlišnější styl hry?

„Taky může trochu hrát roli. Ale v minulé sezoně jsem dal šest přesilovkových gólů, teď mám dva. To jsou čtyři rozdíl. Jenže naše přesilovky jsou daleko lepší, než jsme měli. Netrápí mě, že mi chybí čtyři góly v početní převaze plus další, jež mi tam nespadly. Myslím, že to může být spíš náhoda, než aby to bylo nějakým systémem, nebo tím, že hraju jinak, líp či hůř. Ani to pro mě není klíčové. Hlavně že se daří týmu jako celku, produktivita se rozložila na víc hráčů, což je důležité.“

Rauma další vývoj ve vašem případě změní?

(usměje se) „Jde především o úspěch týmu. Nemyslím si, že manko je velké. Dva góly v hokeji nic neznamenají. V Lize mistrů přesilovka nekončí, i když ji využijete, v jedné můžete dát klidně víc gólů. My jdeme ten zápas vyhrát. Jak dopadne, si musíme počkat. Chceme odehrát dobré utkání a moc nekalkulovat, jestli to má skončit o dva góly, o tři nebo o jeden.“

Jaký bylo Lukko soupeř v prvním duelu?

„Dobře bruslili, měli výborný pohyb, hráli docela dobře v obraně. Po rozích, rychle k nám přistupovali, což bylo klíčové. Ale ukázali jsme, že s nimi můžeme úplně v klidu hrát. V druhé půlce zápasu jsme byli lepším týmem. Jenže předtím nám to tam napadalo. Musíme začít hrát tak, abychom soupeři nedopřáli laciné góly po našich chybách. Na to se chceme zaměřit, taky si musíme dát pozor, aby nám někde neujeli.“

Play off CHL se pro vás změnilo i v akci Poznej Finsko. Během měsíce jste vážili podruhé téměř stejnou cestu. Nepřijde vám to jednotvárné?

„Jsem rád, že Ligu mistrů můžeme hrát. Aspoň si zkusíme, jaký hokej a jaký styl se hraje v dalších ligových soutěžích, co předvádějí jiné týmy. Je zajímavé porovnávat s naším stylem, co se hraje v Česku a co jinde.“

Základ kádru Lukko Rauma tvoří finští hráči, kteří jsou možná přímočařejší, rychlejší. Působí v něm taky šest Kanaďanů. Je to velká změna proti extralize?

„Zrovna nedělní zápas s Litvínovem byl plný osobních soubojů na hraně. Před brankou se s vámi perou, drží vás v rohu. To v zápasech CHL tolik nevidíte, je tu víc bruslení než soubojů, i když týmy se liší, každý hraje trochu jinak. Finové obecně dobře bruslí, jsou techničtější. Určitě je zajímavé se na věc podívat i z tohohle úhlu a porovnat.“

V extralize soupeři dobře vědí, kdo je Lukáš Sedlák, a dávají si pozor. Zaměřují se na vás i v Lize mistrů?

„Mají kouče, který trénoval v Ufě (Tomi Lämsä). Známe se z doby, když jsme ještě hráli v Rusku. Po minulém zápase v Pardubicích jsme si povídali. Myslím, že nás znají, ale netuším, do jaké míry se zaměřují na konkrétní hráče, nebo ne. Každý tým si projde zápasy soupeře a připraví se na celé mužstvo, nikoli jen na jednotlivce.“

Přibalil jste si na cestu něco speciálního?

„Mám přístroj, jmenuje se Compex a slouží ke stimulaci svalů. Používám ho na regeneraci. Asi jediná věc, která se mnou létá všude možně.“

Cestování vám nevadí?

„Pokud jde o létání, mám ho docela rád. Sednu si, odpočinu, úplně v klidu.“

Kromě Romana Willa se tentokrát reprezentace pardubických hráčů i vzhledem k Lize mistrů netýká. Je příjemné, že si po ní dáte pár dní pauzu?

„Jsem za to docela rád. Sešlo se toho teď hodně, pár dní volna pomůže. Trošku zregenerovat, porovnat rány. Přestávka určitě přijde vhod.“

HC Dynamo Pardubice Vše o klubu ZDE