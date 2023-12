Will o škrtu z reprezentace: Dál bych to neřešil. Dynamo prasklo zámek pozdě

PŘÍMO Z RAUMY | Roman Will si v závěru dal několik sprintů na střídačku. Pardubice při hře bez brankáře otočily dvěma trefami skóre na 3:2. Jenže takové vítězství na postup bylo málo. Jeden gól chyběl, aby se domohly aspoň prodloužení. „Závěr jsme měli skvělý, nechali tam všechno. Mrzí nás první třetina prvního zápasu, kdy jsme si nechali dát čtyři branky,“ shrnul trenér Václav Varaďa. Do semifinále tak postoupil finský soupeř.

Předvedli strhující finiš. Z Ligy mistrů odešli středem, ale jsou zklamaní. Chtěli dál. „Myslím, že jsme podali výborný výkon, sahali po postupu. Jenom proměnit víc šancí. Není komu co vyčítat. Tam se jezdilo, napadalo, měli jsme tlak, šance. Může nás mrzet domácí zápas, že jsme si nechali utéct první třetinu, ale tak to je,“ povzdechl si autor první pardubické branky Peter Čerešňák.

Lukko Rauma nosí ve znaku visací zámek. A ten Dynamo rozlomilo příliš pozdě. Finský tým je v domácí soutěži sice osmý, v CHL však působí téměř neporazitelně. Z deseti střetnutí prohrál teprve podruhé a je v semifinále. K postupu nakročil v prvním duelu v Pardubicích, kde svěřenci trenéra Tomiho Lämsäho šli do vedení 4:0 a nakonec vyhráli 6:4. Ve zpětném pohledu se rozhodlo už tam. Dynamo potřebovalo vyhrát o tři góly, toho však v těžké šichtě na severu nedosáhlo.

Pardubický tým v poslední době neprožívá ideální období. V české nejvyšší soutěži a Lize mistrů prohrál dva z posledních čtyř zápasů. V odvetě čtvrtfinále CHL mocně doháněl, co zameškal. Od začátku Dynamo šlapalo soupeři na krk, bylo lepším týmem. Góly však přišly až v posledních minutách.

„Zápas nám vyšel, hráli jsme dobře, ale gólové manko jsme nedohnali. Je to škoda, ale myslím, že jsme hráli opět kvalitní zápas. S kvalitním týmem, na vysoké úrovni. Snažili jsme se, někdy to tam padne, někdy ne. To je hokej. Všechno jsme udělali správně, ale celkově jsme sérii prohráli, což je zklamání,“ hodnotil brankář Will.

„Kdyby se nám podařilo skórovat ještě v prostřední části, možná by nás to ještě víc nakoplo. Ale to je spekulace. Výsledek je vítězný, ale zároveň krutý pro nás. Šancí bylo dost, už jen ten gól chyběl. Když jsme dali na 3:2, zbývala minuta a půl, ale bohužel,“ navázal Čerešňák.

Hokejisté Raumy měli v CHL patent na skvělé první třetiny. V devíti předchozích zápasech po úvodních 20 minutách sedmkrát vedli, tentokrát podruhé remizovali. Jen jednou ztráceli. Rozkaz zněl jasně: pohlídat si úvodní dějství. To se povedlo. Jenže celý zápas se Východočeši potýkali s tuhou obranou „Visáčů“, moc si nepomohli ani v přesilových hrách. Z pěti vytěžili jediný gól. Finský tým blokoval, skvěle zachytal Stuart Harvey, na kterého šlo 41 střel.

„Chyběl nám tam nějaký dobrý odraz. Měli jsme kvalitní momenty. Oni blokovali, připadalo mi, že čekali na brejky,“ řekl Čerešnák. Z jednoho dala Rauma první gól, na vyrovnání odpověděla dalším zásahem po ojedinělé akci. Mimochodem obě trefy obstaral Harri Kainulainen, který hrál první zápas po 15 měsících.

V souvislosti s brankářem Willem se mluvilo o reprezentaci. Z jeho účasti nakonec sešlo. „Nevnímám to nijak. Měl jsem důležitý zápas a chtěl se soustředit. Mluvil jsem s vedením národního týmu a bylo mi řečeno, že vzhledem k náročnosti programu a všeho, co máme za sebou, se rozhodli si nechat gólmany, kteří jsou s nimi od začátku. Dál bych to neřešil. Moje práce je hrát dobrý hokej, abych pomáhal týmu vyhrávat a řekl si o další nominaci.“

Na dotaz, zda si spíš oddechl, že bude mít volno, reagoval zcela jasně. „Ne! V žádném případě, to ani nechci slyšet. Chci vyhrávat všechny zápasy a upřímně mě hodně štve, že jsme vypadli,“ řekl brankář Pardubic.

