Hradec (zase) srazila červená nemoc. Prohrajeme kravinou, láteřil Horejš
Byl to klíčový okamžik bitvy o východní Čechy. V 76. minutě byl vyloučen hradecký obránce František Čech, Votroci už popáté v sezoně museli dokončovat duel v oslabení. Pardubice příležitost sebraly ze země, o pár okamžiků později je poslal do euforie hlavou Louis Lurvink.
V minulé sezoně „zaostali“ jen za odskočenou Karvinou. Hradečtí nasbírali šest červených karet (Slezané dokonce devět) a trenér David Horejš opakovaně hořekoval: „Sráží nás to, to jsem nezažil.“
Sešel se rok s rokem a Votroci jsou na tom podobně. Po osmnácti kolech mají na kontě pět vyloučení. Tím posledním je František Čech, stoper, který nedohrál nedělní derby v Pardubicích. Ven šel po druhé žluté, naloženo od něj dostal Abdullahi Tanko, přitom Čech mohl hrát míč, poté lehce kombinovat s brankářem Adamem Zadražilem. Prvni napomenutí viděl obránce za vhozený aut ve chvíli, kdy bylo jasné, že balon mají domácí.
Co hůř, jeho odchod Hradečtí odnesli výsledkově. Čech musel z placu v 76. minutě, o tři minuty později rozhodl po rohu Louis Lurvink. Trefil se ze vzduchu, v tu chvíli Čech scházel, přes 179 centimetrů, což není na stopera ideální parametr, je velmi slušný hlavičkář, navíc systém je postavený s ním v jedné z hlavních rolí.
„Zbytečná červená karta znehodnotila náš výkon. Byli jsme lepší, zápas si prohrajeme kravinou, byl to zkrat,“ láteřil trenér černobílých David Horejš. Na Čecha byl vskutku naštvaný. Když šel obránce, jenž v posledních kolech patřil mezi nejlepší hráče, kolem lavičky, ani se na něj nepodíval. Bublalo to v něm, viditelně.
„Ještě odpoledne jsme si v přípravě říkali, že musíme udržet disciplínu. Bohužel takové jednání rozhodne v náš neprospěch. Nabídli jsme jim to na podnose,“ pokračoval trenér v kritice. „Vrátili jsme se k naší tradici červených karet, bohužel,“ přihodil trochu kysele gólman Zadražil. Také první derby v sezoně Hradec nedohrál v plném počtu, v Malšovicích byl vyloučen Filip Čihák.
Vedle Čecha s Čihákem byli z hradeckého celku vyloučeni Jakub Uhrinčať (Mladá Boleslav), Tomáš Petrášek (Plzeň) a Daniel Horák (Jablonec).
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|18
|12
|6
|0
|37:13
|42
|2
Sparta
|18
|11
|4
|3
|33:21
|37
|3
Jablonec
|18
|10
|5
|3
|24:16
|35
|4
Liberec
|18
|8
|6
|4
|31:17
|30
|5
Plzeň
|18
|8
|5
|5
|33:26
|29
|6
Karviná
|18
|9
|2
|7
|31:30
|29
|7
Olomouc
|18
|7
|6
|5
|18:12
|27
|8
Hr. Králové
|18
|7
|5
|6
|29:25
|26
|9
Zlín
|18
|6
|5
|7
|21:24
|23
|10
Bohemians
|18
|5
|4
|9
|14:21
|19
|11
Teplice
|18
|4
|6
|8
|19:25
|18
|12
Pardubice
|18
|4
|6
|8
|21:33
|18
|13
Ml. Boleslav
|18
|4
|4
|10
|26:40
|16
|14
Baník
|18
|3
|5
|10
|11:21
|14
|15
Dukla
|18
|2
|8
|8
|14:25
|14
|16
Slovácko
|18
|3
|5
|10
|11:24
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu