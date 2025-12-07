Předplatné

Hradec (zase) srazila červená nemoc. Prohrajeme kravinou, láteřil Horejš

Video placeholder
SESTŘIH: Pardubice – Hradec Králové 1:0. Domácí rychle využili přesilovku, derby rozhodl Lurvink • Zdroj: isportTV
František Čech dostal červenou kartu
Pardubická euforie po gólu Louise Lurvinka
Tom Slončík bojuje v utkání proti Pardubicím
Do hry se zapojil i trenér Pardubic Jan Trousil
16
Fotogalerie
Jiří Fejgl
Chance Liga
Byl to klíčový okamžik bitvy o východní Čechy. V 76. minutě byl vyloučen hradecký obránce František Čech, Votroci už popáté v sezoně museli dokončovat duel v oslabení. Pardubice příležitost sebraly ze země, o pár okamžiků později je poslal do euforie hlavou Louis Lurvink.

V minulé sezoně „zaostali“ jen za odskočenou Karvinou. Hradečtí nasbírali šest červených karet (Slezané dokonce devět) a trenér David Horejš opakovaně hořekoval: „Sráží nás to, to jsem nezažil.“

Sešel se rok s rokem a Votroci jsou na tom podobně. Po osmnácti kolech mají na kontě pět vyloučení. Tím posledním je František Čech, stoper, který nedohrál nedělní derby v Pardubicích. Ven šel po druhé žluté, naloženo od něj dostal Abdullahi Tanko, přitom Čech mohl hrát míč, poté lehce kombinovat s brankářem Adamem Zadražilem. Prvni napomenutí viděl obránce za vhozený aut ve chvíli, kdy bylo jasné, že balon mají domácí.

Co hůř, jeho odchod Hradečtí odnesli výsledkově. Čech musel z placu v 76. minutě, o tři minuty později rozhodl po rohu Louis Lurvink. Trefil se ze vzduchu, v tu chvíli Čech scházel, přes 179 centimetrů, což není na stopera ideální parametr, je velmi slušný hlavičkář, navíc systém je postavený s ním v jedné z hlavních rolí.

„Zbytečná červená karta znehodnotila náš výkon. Byli jsme lepší, zápas si prohrajeme kravinou, byl to zkrat,“ láteřil trenér černobílých David Horejš. Na Čecha byl vskutku naštvaný. Když šel obránce, jenž v posledních kolech patřil mezi nejlepší hráče, kolem lavičky, ani se na něj nepodíval. Bublalo to v něm, viditelně.

„Ještě odpoledne jsme si v přípravě říkali, že musíme udržet disciplínu. Bohužel takové jednání rozhodne v náš neprospěch. Nabídli jsme jim to na podnose,“ pokračoval trenér v kritice. „Vrátili jsme se k naší tradici červených karet, bohužel,“ přihodil trochu kysele gólman Zadražil. Také první derby v sezoně Hradec nedohrál v plném počtu, v Malšovicích byl vyloučen Filip Čihák.

Vedle Čecha s Čihákem byli z hradeckého celku vyloučeni Jakub Uhrinčať (Mladá Boleslav), Tomáš Petrášek (Plzeň) a Daniel Horák (Jablonec).

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia18126037:1342
2Sparta18114333:2137
3Jablonec18105324:1635
4Liberec1886431:1730
5Plzeň1885533:2629
6Karviná1892731:3029
7Olomouc1876518:1227
8Hr. Králové1875629:2526
9Zlín1865721:2423
10Bohemians1854914:2119
11Teplice1846819:2518
12Pardubice1846821:3318
13Ml. Boleslav18441026:4016
14Baník18351011:2114
15Dukla1828814:2514
16Slovácko18351011:2414
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

