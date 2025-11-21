Berdych: Cesta k míse existuje, ale bude to proces. Jak volil hráče pro čtyřhru?
PŘÍMO Z BOLONI | První neúspěch v roli daviscupového kapitána přijal Tomáš Berdych vyrovnaně ale se smutkem v očích. Těsný čtvrtfinálový krach 1:2 s oslabenými Španěly bolel i dvojnásobného šampiona soutěže.
Kde se podle vás lámal rozhodující debl?
„Je těžké vypíchnout jeden bod, protože jsme měli setboly v obou setech. Takže nic takového snad ani nebylo. Kdybychom vyhráli první set, všechno by se odvíjelo úplně jinak. Ale kdyby k tenisu nepatří. Je to nejtěsnější možná porážka, nešťastná, ale tak to někdy chodí.“
Jak blízko byl k nasazení do čtyřhry specialista Adam Pavlásek?
„Rozhodoval jsem se podle toho, jak zápasy šly. Kdyby vypadaly jinak, byla by větší šance, aby hrál Adam. Ale když jsem viděl, jak Kuba zvládl svůj singl, byl on pro mě jasnou volbou. Myslím, že singlové pojetí plus Tomáš, který v deblu umí hodně čeřit vodu a dělat správný deblový chaos, je dobrá kombinace.“
Kritickým momentem byla porážka jedničky Jiřího Lehečky s Jaumem Munarem. Po ní si stěžoval, že se kvůli málu tréninků, jež měly týmy k dispozici, nedokázal adaptovat na podmínky boloňského centrkurtu. Co o tom soudíte?
„Zmiňoval to už v průběhu zápasu, kdy s tím už nic neuděláte. Člověk prostě musí brát jako fakt systém, co tady nastolili. Poslali nám rozpis tréninků, kde měly týmy jasně daná okna, kdy mohou na centrkurtu trénovat. Jestli bych to chtěl jinak? Jasně! Šlo s tím něco dělat? Nešlo! Tak jednoduchý to bylo. Snažili jsme se se situací vypořádat, jak nejlíp to šlo, aby všichni potenciální hráči dostali čas na centrkurtu a mohli si na podmínky zvyknout. V globálu bych z toho ale nedělal kauzu. Byl to jeho pocit, ale nemyslím si, že tohle by úplně mělo prohrávat zápasy.“
Jak zhodnotíte vaši první sezonu v roli kapitána?
„Byla solidní. První utkání doma se snadným soupeřem jsme zvládli dobře. Porazit pak americký tým v podmínkách, jaké na Floridě byly, považuju za velký úspěch letoška. Nemyslím, že tomu moc lidí věřilo. Play off už pro mě byla velká neznámá. Já na tenhle formát jel poprvé. Ale asi bych neudělal nic jinak, nebo se měl poučit z něčeho, co jsem měl zvládnout líp. Hlavně chci poděkovat klukům, že jsou oddaní a hrají každý zápas. Jsem na ně pyšný, jak pracovali pro tým. Je to pořád jen začátek. Davis Cup nevyhrajete přes noc, tohle je prostě součást procesu. Budoucnost bude ještě zajímavá.“
Dobývání Davis Cupu bude proces. Co chcete vidět od hráčů v příštích letech? V čem se mají posunout?
„Není nejlepší, aby si to kluci četli poprvé z novin. Sám jsem to neměl rád a nemyslím si, že bych to tak měl dělat. Vezmu to obecněji. Všichni jsou v procesu kariéry, kdy se derou nahoru. Ani nám se nepovedlo vyhrát mísu napoprvé, nějakou dobu nám to trvalo. Davis Cup je velice specifická akce, která vyžaduje určitý extra odříkání v sezoně, což si budou muset kluci zhodnotit, jestli jim to za to stojí. Já pevně věřím, že jo, protože Davis Cup je unikátní. Nemám pochyb, že chtějí hrát, to víme, to je velká síla našeho týmu. Spíš potřebují nasbírat zkušenosti, zažít si to. Už jen letošek jim ukázal, co v nich je a že cesta k míse existuje. A já věřím, že budu u týmu ještě déle a výsledky přijdou.“