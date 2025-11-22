Předplatné

Hlas z Boleslavi: I Sparta zdržuje. Vítej v mém světě, ostře reagoval Priske

Video placeholder
SESTŘIH: Boleslav - Sparta 1:2. Letenští prolomili výsledkovou krizi, skórovali Haraslín a Kairinen • Zdroj: iSport.tv
Aleš Majer na lavičce Mladé Boleslavi
Aleš Majer na lavičce Mladé Boleslavi
Garang Kuol v souboji s Filipem Prebslem
Garang Kuol v souboji s Filipem Prebslem
Grang Kuol v dresu pražské Sparty
Lukáš Haraslín se po jednom ze soubojů těžko zvedal z trávníku
22
Fotogalerie
Jiří Fejgl
Chance Liga
Začít diskusi (0)

Po minulém utkání na Spartě to bylo výbušné téma. Letenští si postěžovali, že hráči Teplic takzvaně tahali na konci čas a díky tomu dovedli zápas k nečekané remíze. Po duelu v 16. kole Chance Ligy v Mladé Boleslavi se role obrátily. Domácí se v podobném duchu opřeli do rudých, kteří nakonec brali výhru 2:1. Hostující kouč Brian Priske reagoval na výtky velmi razantně: „Říkal jsem trenérovi domácích: Vítej v mém světě, takhle hraje na Letné skoro každý od první minuty.“

Lukáš Haraslín v posledních minutách několikrát prokazoval technickou kvalitu s míčem v jeho oblíbeném prostoru - u levé lajny. Držel bílou kouli na kopačkách, nedal soupeřům šanci mu ji sebrat a pádit do útoku.

Mladoboleslavští přitom potřebovali nutně vpřed, prohrávali o branku. Slovenský kapitán se navíc dvakrát nechal zfaulovat, pro nedovolené zákroky (oba byly zřejmé) si vyloženě došel, je prostě mazaný, zkušený.

Na toto téma došlo při pozápasové debatě mezi trenéry. Domácí Aleš Majer, toho času jen v tmavomodrém svetříku, si rýpl do Briana Priskeho. „Nebylo to ale nic zásadního. Něco jsme si říkali k tomu, že Sparta hrála v závěru pomalu, když vedla. On to říkal na Spartě, vysvětloval jsem mu, že jde o to samé,“ povídal Majer.

„Každý na to má svůj pohled, Na Letné se zdržuje od první minuty. Těžko se mi o tom mluví, my chceme hrát fotbal, i když vedeme. Domácí dneska také za stavu 0:0 pomalu rozehrávali,“ poukázal Haraslín.

Jeho šéf Priske byl přímější, ostřejší. Při otázce na zdržování se rozjel k dlouhému monologu, mluvil emotivně. „Nikdy nejdeme do utkání se záměrem zdržovat, je to na sto procent. Je to ale součást fotbalu, i když to nemám rád,“ vykládal. „Vedete pět minut před koncem, hráči mají odpovědnost, aby udrželi výsledek. Najednou nehrajete tak rychle, jak byste mohli, třeba při autech, standardních situacích,“ připustil.

KonecLIVE
12

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta16104230:1734
2Slavia1596029:1133
3Jablonec1594220:1131
4Olomouc1676318:1027
5Liberec1675429:1626
6Plzeň1574428:1925
7Hr. Králové1565424:2023
8Zlín1565419:1623
9Karviná1571724:2622
10Bohemians1554613:1619
11Teplice1636717:2315
12Dukla1627712:2113
13Ml. Boleslav1634922:3713
14Pardubice1626816:3112
15Baník1624108:2010
16Slovácko151596:218
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů