Hlas z Boleslavi: I Sparta zdržuje. Vítej v mém světě, ostře reagoval Priske
Po minulém utkání na Spartě to bylo výbušné téma. Letenští si postěžovali, že hráči Teplic takzvaně tahali na konci čas a díky tomu dovedli zápas k nečekané remíze. Po duelu v 16. kole Chance Ligy v Mladé Boleslavi se role obrátily. Domácí se v podobném duchu opřeli do rudých, kteří nakonec brali výhru 2:1. Hostující kouč Brian Priske reagoval na výtky velmi razantně: „Říkal jsem trenérovi domácích: Vítej v mém světě, takhle hraje na Letné skoro každý od první minuty.“
Lukáš Haraslín v posledních minutách několikrát prokazoval technickou kvalitu s míčem v jeho oblíbeném prostoru - u levé lajny. Držel bílou kouli na kopačkách, nedal soupeřům šanci mu ji sebrat a pádit do útoku.
Mladoboleslavští přitom potřebovali nutně vpřed, prohrávali o branku. Slovenský kapitán se navíc dvakrát nechal zfaulovat, pro nedovolené zákroky (oba byly zřejmé) si vyloženě došel, je prostě mazaný, zkušený.
Na toto téma došlo při pozápasové debatě mezi trenéry. Domácí Aleš Majer, toho času jen v tmavomodrém svetříku, si rýpl do Briana Priskeho. „Nebylo to ale nic zásadního. Něco jsme si říkali k tomu, že Sparta hrála v závěru pomalu, když vedla. On to říkal na Spartě, vysvětloval jsem mu, že jde o to samé,“ povídal Majer.
„Každý na to má svůj pohled, Na Letné se zdržuje od první minuty. Těžko se mi o tom mluví, my chceme hrát fotbal, i když vedeme. Domácí dneska také za stavu 0:0 pomalu rozehrávali,“ poukázal Haraslín.
Jeho šéf Priske byl přímější, ostřejší. Při otázce na zdržování se rozjel k dlouhému monologu, mluvil emotivně. „Nikdy nejdeme do utkání se záměrem zdržovat, je to na sto procent. Je to ale součást fotbalu, i když to nemám rád,“ vykládal. „Vedete pět minut před koncem, hráči mají odpovědnost, aby udrželi výsledek. Najednou nehrajete tak rychle, jak byste mohli, třeba při autech, standardních situacích,“ připustil.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|16
|10
|4
|2
|30:17
|34
|2
Slavia
|15
|9
|6
|0
|29:11
|33
|3
Jablonec
|15
|9
|4
|2
|20:11
|31
|4
Olomouc
|16
|7
|6
|3
|18:10
|27
|5
Liberec
|16
|7
|5
|4
|29:16
|26
|6
Plzeň
|15
|7
|4
|4
|28:19
|25
|7
Hr. Králové
|15
|6
|5
|4
|24:20
|23
|8
Zlín
|15
|6
|5
|4
|19:16
|23
|9
Karviná
|15
|7
|1
|7
|24:26
|22
|10
Bohemians
|15
|5
|4
|6
|13:16
|19
|11
Teplice
|16
|3
|6
|7
|17:23
|15
|12
Dukla
|16
|2
|7
|7
|12:21
|13
|13
Ml. Boleslav
|16
|3
|4
|9
|22:37
|13
|14
Pardubice
|16
|2
|6
|8
|16:31
|12
|15
Baník
|16
|2
|4
|10
|8:20
|10
|16
Slovácko
|15
|1
|5
|9
|6:21
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu