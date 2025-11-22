Předplatné

Janotka: Plzeň si Vašulína stáhne, ale pokusíme se o něj. Co možné posily z Liberce?

SESTŘIH: Dukla - Olomouc 2:2. Sigma poosmé za sebou neprohrála, remízu zařídil Vašulín • Zdroj: iSport.tv
Marcel Čermák z Dukly a Tomáš Huk z Olomouce
Marcel Čermák z Dukly a Radim Breite z Olomouce
Zlatan Šehovič z Dukly a brankář Jan Koutný z Olomouce
Cissé Namory z Dukly a Michal Beran z Olomouce
Zlatan Šehovič z Dukly a brankář Jan Koutný ze Sigmy
Dukla v domácím souboji se Sigmou
Hráči Dukly se radují z gólu
Petr Fantyš
Chance Liga
Z Dukly si chtěla Olomouc přivézt víc, ale nakonec se musela v 16. kole spokojit jen s bodem za remízu 2:2. Tu vystřelil vyrovnávací brankou nejlepší střelec Chance Ligy Daniel Vašulín a připsal si už devátý gól v sezoně. Jenže Sigma se dost možná brzy bude muset obejít bez svého ofenzivního tahouna, který je v klubu pouze na hostování. „Od Plzně přišla oficiální žádost, že si Dana v zimě stáhnou,“ potvrdil trenér Janotka. Přesto se pokusí ho v Olomouci udržet.

Mnoho šancí mu soupeř nepovolil, ale vytáhlý forvard je v posledních měsících nezastavitelný. V 62. minutě si Vašulín na bližší tyči našel přízemní centr a v pádu dokázal vměstnat míč mezi tyče. „Dává každý zápas gól, takže se o něj můžeme opřít a jsme všichni strašně rádi, že se mu daří a snad mu to vydrží i dál,“ vyzdvihoval přínos kanonýra spoluhráč Michal Beran.

Devátou brankou v sezoně tak 27letý útočník upevnil vedení v tabulce ligových střelců a především dalším klíčovým gólem pomohl hostům k bodu. Nyní se však zdá, že mnoho dalších zásahů v modro-bílém dresu nepřidá. I když nic není nemožné.

Trenér Janotka na tiskové konferenci na dotaz iSportu potvrdil, že Plzeň uplatnila právo na zimní návrat z hostování zpět do mateřského klubu a v životní formě hrající Vašulín by se tak měl přesunout na západ Čech. Dodal ovšem, že se Sigma pokusí útočníka přivést zpět na Hanou. „Na nás je, abychom se pokusili udělat maximum pro to, aby se stal součástí Sigmy i v dalším období, ať už na jaře, nebo někdy dál,“ řekl kouč.

Pokud by však o svůj klenot přišel, nahradit extrémně produktivního útočníka by nemusel být až takový problém. Do tréninkového procesu se totiž v Olomouci vrací král střelců minulého ročníku Chance Ligy Jan Kliment.

„Už se zapojuje do tréninků, v minulém týdnu ještě s ohledem na to, aby se nedostával do důraznějších soubojů, ale od pondělí už bude trénovat úplně bez omezení a uvidíme, jestli nám ještě na podzim pomůže,“ přiblížil Janotka možný návrat autora osmnácti ligových zásahu z předešlé sezony.

Jelikož Kliment nefiguruje na soupisce pro Konferenční ligu, připadají v úvahu pouze poslední tři ligové zápasy podzimu proti Liberci, Spartě a Zlínu.

Kromě zdravotních problémů se nad útočníkem s číslem 9 navíc aktuálně objevuje také otazník ohledně končící smlouvy, která mu v Olomouci vyprší už na konci června. „Řeší se to,“ odpověděl Janotka na dotaz ohledně vyjednávání nového kontraktu.

Posily z Liberce? Určitě by měly přínos

Především ofenzivní část týmu pak Sigma bude chtít posílit i bez ohledu na výsledek jednání ohledně Vašulína a Klimenta. V uplynulých dnech iSport informoval o zájmu tří hráčů z Liberce. Konkrétně jde o středního záložníka Vojtěcha Stránského, ofenzivního středopolaře Ermina Mahmiče a útočníka Lukáše Maška.

„Myslím, že všechny tyhle hráče by určitě braly tři čtvrtiny ligových týmů. Všichni mají obrovský potenciál a zároveň už nyní potřebnou kvalitu. Kdyby nás posílili, tak by určitě měli přínos pro náš mančaft,“ okomentoval spekulace trenér Sigmy.

22

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia16106032:1236
2Sparta16104230:1734
3Jablonec1594220:1131
4Olomouc1676318:1027
5Liberec1675429:1626
6Plzeň1574428:1925
7Hr. Králové1565424:2023
8Zlín1565419:1623
9Karviná1571724:2622
10Bohemians1654714:1919
11Teplice1636717:2315
12Dukla1627712:2113
13Ml. Boleslav1634922:3713
14Pardubice1626816:3112
15Baník1624108:2010
16Slovácko151596:218
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

