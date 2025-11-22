Janotka: Plzeň si Vašulína stáhne, ale pokusíme se o něj. Co možné posily z Liberce?
Z Dukly si chtěla Olomouc přivézt víc, ale nakonec se musela v 16. kole spokojit jen s bodem za remízu 2:2. Tu vystřelil vyrovnávací brankou nejlepší střelec Chance Ligy Daniel Vašulín a připsal si už devátý gól v sezoně. Jenže Sigma se dost možná brzy bude muset obejít bez svého ofenzivního tahouna, který je v klubu pouze na hostování. „Od Plzně přišla oficiální žádost, že si Dana v zimě stáhnou,“ potvrdil trenér Janotka. Přesto se pokusí ho v Olomouci udržet.
Mnoho šancí mu soupeř nepovolil, ale vytáhlý forvard je v posledních měsících nezastavitelný. V 62. minutě si Vašulín na bližší tyči našel přízemní centr a v pádu dokázal vměstnat míč mezi tyče. „Dává každý zápas gól, takže se o něj můžeme opřít a jsme všichni strašně rádi, že se mu daří a snad mu to vydrží i dál,“ vyzdvihoval přínos kanonýra spoluhráč Michal Beran.
Devátou brankou v sezoně tak 27letý útočník upevnil vedení v tabulce ligových střelců a především dalším klíčovým gólem pomohl hostům k bodu. Nyní se však zdá, že mnoho dalších zásahů v modro-bílém dresu nepřidá. I když nic není nemožné.
Trenér Janotka na tiskové konferenci na dotaz iSportu potvrdil, že Plzeň uplatnila právo na zimní návrat z hostování zpět do mateřského klubu a v životní formě hrající Vašulín by se tak měl přesunout na západ Čech. Dodal ovšem, že se Sigma pokusí útočníka přivést zpět na Hanou. „Na nás je, abychom se pokusili udělat maximum pro to, aby se stal součástí Sigmy i v dalším období, ať už na jaře, nebo někdy dál,“ řekl kouč.
Pokud by však o svůj klenot přišel, nahradit extrémně produktivního útočníka by nemusel být až takový problém. Do tréninkového procesu se totiž v Olomouci vrací král střelců minulého ročníku Chance Ligy Jan Kliment.
„Už se zapojuje do tréninků, v minulém týdnu ještě s ohledem na to, aby se nedostával do důraznějších soubojů, ale od pondělí už bude trénovat úplně bez omezení a uvidíme, jestli nám ještě na podzim pomůže,“ přiblížil Janotka možný návrat autora osmnácti ligových zásahu z předešlé sezony.
Jelikož Kliment nefiguruje na soupisce pro Konferenční ligu, připadají v úvahu pouze poslední tři ligové zápasy podzimu proti Liberci, Spartě a Zlínu.
Kromě zdravotních problémů se nad útočníkem s číslem 9 navíc aktuálně objevuje také otazník ohledně končící smlouvy, která mu v Olomouci vyprší už na konci června. „Řeší se to,“ odpověděl Janotka na dotaz ohledně vyjednávání nového kontraktu.
Posily z Liberce? Určitě by měly přínos
Především ofenzivní část týmu pak Sigma bude chtít posílit i bez ohledu na výsledek jednání ohledně Vašulína a Klimenta. V uplynulých dnech iSport informoval o zájmu tří hráčů z Liberce. Konkrétně jde o středního záložníka Vojtěcha Stránského, ofenzivního středopolaře Ermina Mahmiče a útočníka Lukáše Maška.
„Myslím, že všechny tyhle hráče by určitě braly tři čtvrtiny ligových týmů. Všichni mají obrovský potenciál a zároveň už nyní potřebnou kvalitu. Kdyby nás posílili, tak by určitě měli přínos pro náš mančaft,“ okomentoval spekulace trenér Sigmy.
