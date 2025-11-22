Sparta se má zajímat o dánského záložníka, ve hře i Slavia. Znám ho, přiznal Priske
Sparta má údajně v hledáčku dalšího dánského hráče. Podle informací deníku Tipsbladet sleduje jednadvacetiletého záložníka Oskara Ohlenschlaegera, který nastupuje v norské lize za Fredrikstad. „Samozřejmě ho znám,“ odpověděl trenér Brian Priske na přímý dotaz deníku Sport a webu iSport.
Sparta postavila v sobotním ligovém utkání v 16. kole Chance Ligy proti Mladé Boleslavi (2:1) do středu zálohy dvojici Kaan Kairinen a Patrik Vydra. První z nich prožil vydařený zápas, když obstaral vítězný gól. Mimochodem, trefil se teprve poprvé v této sezoně.
A Priske měl na lavičce další možnosti. Do druhé půle se zapojil Santiago Eneme, na Lukáše Sadílka, navrátilce po zranění, a Dominika Hollého se už nedostalo. Magnus Kofod Andersen pak kvůli problémům s kolenem přijel na stadion jen v civilu.
Na první pohled se zdá, že Sparta má do středu hřiště dostatek variant. Přesto se v sobotu objevila v dánských a norských médiích zpráva, že pokukuje po dalším řešení.
Letenští se mají podle Tipsbladetu zajímat o Oskara Ohlenschlaegera. „Nezlobte se, víte, že nikdy nekomentuju konkrétní jména,“ zněla Priskeho první reakce.
Později k tomu přidal: „Samozřejmě že ho znám. Sleduji severské soutěže a nejvíc dánské hráče v nich. Logicky tedy norskou i švédskou ligu. Mám o těch hráčích povědomí, ale nebudu se k nim vyjadřovat.“
Jednadvacetiletý univerzál, který dokáže zahrát na pozici defenzivního záložníka i hrotového útočníka, pochází z Dánska. V mládeži působil v celku Nordsjaelland, mezi dospělými se poprvé prosadil ve druholigovém Vendsyssel FF.
Momentálně nastupuje v nejvyšší norské soutěži, do Fredrikstadu přestoupil letos na konci ledna. A vypadá to, že se velmi brzy může posunout dál. Jak Tipsbladet uvedl, kromě Sparty se byli na něj přímo na utkání podívat také zástupci pražské Slavie a Salcburku. Důkladně ho pozoruje i dánský Aarhus.
Ohlenschlaeger naskočil v této sezoně k 26 ligovým zápasům, v nichž zaznamenal šest gólů a tři asistence. Podle renomovaného serveru Transfermarkt dosahuje jeho tržní hodnota na 42 milionů korun.
„Debaty ohledně zimních přestupů už začaly. A to prakticky hned po konci přestupového období v září. Bavíme se o tom neustále, pokud ne každý den, tak každý týden,“ zakončil Priske.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|16
|10
|6
|0
|32:12
|36
|2
Sparta
|16
|10
|4
|2
|30:17
|34
|3
Jablonec
|15
|9
|4
|2
|20:11
|31
|4
Olomouc
|16
|7
|6
|3
|18:10
|27
|5
Liberec
|16
|7
|5
|4
|29:16
|26
|6
Plzeň
|15
|7
|4
|4
|28:19
|25
|7
Hr. Králové
|15
|6
|5
|4
|24:20
|23
|8
Zlín
|15
|6
|5
|4
|19:16
|23
|9
Karviná
|15
|7
|1
|7
|24:26
|22
|10
Bohemians
|16
|5
|4
|7
|14:19
|19
|11
Teplice
|16
|3
|6
|7
|17:23
|15
|12
Dukla
|16
|2
|7
|7
|12:21
|13
|13
Ml. Boleslav
|16
|3
|4
|9
|22:37
|13
|14
Pardubice
|16
|2
|6
|8
|16:31
|12
|15
Baník
|16
|2
|4
|10
|8:20
|10
|16
Slovácko
|15
|1
|5
|9
|6:21
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu