Pořádný „hajzl“ pro Spartu. Raška o své roli či Laukovi: Dokud mě nevypne, nepustím
PŘÍMO Z NORSKA | Dostávat se soupeřům pod kůži není pro každého. Jde o roli, která mnohdy dost bolí a sklízí hlavně nenávist od fanoušků. Adam Raška (23) se ovšem o sobě nebojí nahlas říct, že je na ledě krysa. Díky svému „hajzlovství“ okusil i NHL. V zámoří ale nové angažmá nenašel a tak se po šesti letech vrátil do Česka. Důrazného útočníka zlákal zájem Sparty, která očekává, že bude hrát stejně otravně. „Těším se na to,“ řekl v rozhovoru pro deník Sport a web iSport. Mluvil i o nekompromisním boji o místo v nejlepší hokejové lize světa či kamarádovi Jakubu Laukovi, který bude dělat podobnou špinavou práci pro Pardubice.
Hokejové premiéry mívá hodně specifické. Už několikrát se Adamu Raškovi stalo, že když nastoupil na nové adrese, vždy to někdo ze soupeřů tvrdě odnesl. Při debutu v NHL takhle na několik měsíců vyřadil hráče Detroitu. Nechtěl, ale stalo se. Na první start za Spartu si ještě chvíli počká. Během tripu Pražanů za Ligou mistrů v Rakousku a Norsku pracoval hlavně na smazání tréninkového manka.
Máte ještě co dohánět, než poprvé obléknete sparťanský dres?
„Už několik let absolvuji letní přípravu, kterou postupně navyšujeme tak, abych byl v nejlepší možné formě, dejme tomu druhý týden v září, když začínají přípravné kempy v NHL. Postupně to tedy budujeme. Se Spartou jsem začal deset dní zpátky, takže kondice ještě nebyla stoprocentní.“
Vyšli vám trenéři na Spartě vstříc, že budete pokračovat podle svého plánu, nebo jste musel něco změnit?
„Dohodli jsme se s kondičními trenéry, že nyní ještě hrát nebudu, ale podle tréninků, grafů a dalších věcí okolo se budeme den po dni rozhodovat, jestli to má už cenu mě na led posílat, abych se třeba nějak blbě nezranil.“
Kondici sparťanů mají na starost uznávaní experti Michal Břetenář s Janem Hejným. Překvapil vás nějak jimi naordinovaný tréninkový plán?
„Oproti tomu, co jsem před odchodem do zámoří zažil v Třinci, to je určitě něco jiného. Mají to zajímavé. Klukům věřím, co dělají. Jsou to profíci. Nemyslím si, že by je Sparta zaměstnala jen tak.“
Letní přípravu jste tedy měl původně nastavenou tak, že budete pokračovat v zámoří, že ano?
„Seběhlo se to strašně rychle, protože se do poslední chvíle čekalo na NHL, kde jsem byl v kontaktu s několika týmy, ale bohužel jsme se nedohodli. Když mi agent v Americe říkal, že to nevyjde, hned druhý den jsme měli dohodu se Spartou.“
S Pražany jste byl v kontaktu delší dobu. Stačilo se tedy jen ozvat, viďte?
„Sešli jsme se, říkali jsme si co a jak. Cítil jsem zájem, Sparta mě prý měla v hledáčku delší dobu. Takže si myslím, že by to oběma stranám mohlo vyhovovat.“