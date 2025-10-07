Předplatné

ONLINE: Hradec Králové v LM hostí KalPu. Sparta hraje na ledě úřadujícího šampiona

Sparta v utkání LM proti Frölundě
Sparta v utkání LM proti FrölunděZdroj: Michal Beránek / Sport
ČTK, iSport.cz
Liga mistrů
Začít diskusi (0)

Hokejisté Sparty a Hradce Králové dnes budou v Lize mistrů hájit postupové pozice do play off. Pražané se představí na ledě úřadujícího šampiona Curychu a Východočeši přivítají aktuálního finského mistra KalPu Kuopio,

Sledujte on-lineLIVE
--

Sledujte on-lineLIVE
--

Sparta zatím v Lize mistrů vyhrála tři ze čtyř zápasů a je desátá. Do herní pohody má však momentálně daleko. V extralize prohrála čtyřikrát za sebou a dvakrát vyšla střelecky naprázdno.

Hradec Králové bude proti Kuopiu po dvou výhrách venku a dvou domácích nezdarech usilovat o první vítězství na vlastním ledě. Východočeši jsou patnáctí, Kuopio je druhé a má jisté místo v play off.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Ilves4400015:612
2KalPa4310016:611
3Frölunda4300113:79
4Brynäs4300112:69
5Zug4210117:138
6Sparta4210112:88
7Luleå4202010:98
8Rauma4201115:107
9Brno4201117:147
10Zürich4201110:77
11Bern4201111:107
12Ingolstadt4200212:116
13Salzburg420029:86
14Klagenfurt4200212:136
15Mountfield4111110:116
16Grenoble4110214:165
17Bolzano4110210:155
18Eisbären4101211:144
19Bremerhaven4020213:154
20Lausanne4100311:153
21Storhamar410035:143
22Odense4010311:182
23Belfasts Giants4001312:231
24Tychy400044:130

    Začít diskuzi

    Test new isport seo box

    Procházka vs. PereiraJiří Procházka je šampionem UFC!OKTAGON 51

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Curabitur sagittis hendrerit ante. Etiam quis quam. Curabitur bibendum justo non orci. Aenean placerat. Aliquam erat volutpat. New iSport In laoreet, magna id viverra tincidunt, sem odio bibendum justo, vel imperdiet sapien wisi sed libero.

    Tipsport GamechangerOktagon 50

    Stránky klubů

    SK Slavia PrahaHC Kometa Brno

    Alpské lyžování

    Slavia jde dál, Benátky žily fotbalem, na 1:4 snížil účetní: Jako vyhrát LM

    Čtěte na našem webu

    Test LinkTest

    Doporučujeme

    Články z jiných titulů