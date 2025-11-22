Předplatné

SESTŘIH: Slavia - Bohemians 3:1. Vršovické derby zvládli domácí, výhru řídil Provod

Video placeholder
SESTŘIH: Slavia - Bohemians 3:1. Vršovické derby s přehledem zvládli domácí, výhru řídil Provod • Zdroj: iSport.tv
Lukáš Provod slaví svůj gól ve vršovickém derby
Lukáš Provod slaví svůj gól ve vršovickém derby
Adam Kadlec v Edenu snížil na 1:3
Lukáš Provod hrozí před brankou Bohemians
Lukáš Provod slaví svůj gól ve vršovickém derby
Štěpán Chaloupek v hlavičkovém souboji
Youssoupha Sanyang bojuje o míč ve vršovickém derby
24
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (44)

Fotbalisté Slavie porazili doma 3:1 Bohemians 1905 a i po 16. kole první ligy zůstávají v čele tabulky o dva body před Spartou. Obhájci titulu ve vršovickém derby vedli po poločasu o dvě branky po trefě Tomáše Chorého a vlastním gólu Nelsona Okekeho. V 73. minutě zvýšil Lukáš Provod, prohru vzápětí zmírnil střídající Adam Kadlec.

Slavia v lize zdolala „Klokany“ pojedenácté za sebou a jako jediná zůstává v soutěži neporažena. Svěřenci trenéra Trpišovského, jenž dnes odkoučoval 350. zápas v české lize, se ideálně naladili na úterní domácí duel Ligy mistrů proti Bilbau. Bohemians prohráli potřetí z posledních čtyř utkání nejvyšší soutěže a v tabulce jsou desátí.

První velkou šanci si vypracovali hosté, Sinjavského zakončení směřující do sítě na poslední chvíli srazil mimo Chaloupek obětavým skluzem. V 17. minutě udeřili domácí. Chorý si ve vápně odstavil stopera Vondru a sám před brankářem Reichlem chladnokrevně zakončil. Nejlepší střelec týmu dal šestý gól v ligové sezoně a celkově 70. v české nejvyšší soutěži.

Chorý vzápětí zahrozil znovu, se střelou z úhlu si tentokrát Reichl poradil. Po půlhodině mohl srovnat aktivní Sinjavskij, jeho rána proletěla těsně nad. Bohemians drželi s favoritem krok a v úvodním dějství byli místy i aktivnějším mužstvem, o to víc je však srazila situace ze 42. minuty. V závaru po rohovém kopu si našel míč před bránou Chaloupek a jeho střelu nechtěně usměrnil do vlastní sítě Okeke.

Článek pokračuje pod infografikou.

Na druhé straně se ještě před pauzou blýskl gólman Staněk po Čermákově hlavičce, a tak šel lídr tabulky do kabin s pohodlným vedením, které po změně stran s přehledem kontroloval. Další gólovou příležitost měl až v 73. minutě Provod, a hned se změnilo skóre. Reprezentační záložník napřáhl z 20 metrů a obstřelem na zadní tyč si připsal třetí gól v ligovém ročníku. Nejlepší ofenziva soutěže z Edenu má na kontě po 16 kolech 32 branek.

V 76. minutě snížil střídající Adam Kadlec, jenž po necelé minutě strávené ve hře zblízka zužitkoval Zemanův centr. „Klokani“ dali teprve druhý gól za posledních osm vzájemných utkání. Na víc už se ale nezmohli, závěr se odehrával daleko od domácí brány. Až v nastavení Staňka naposledy prověřil Kareem.

Úřadující šampioni znovu vylepšili skvělou domácí bilanci, v Edenu prohráli jediný z posledních 62 ligových duelů. Bohemians v samostatné nejvyšší soutěži zvítězili na stadionu Slavie jen v úvodním z 25 zápasů, a to v září 1993.

KonecLIVE
31

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia16106032:1236
2Sparta16104230:1734
3Jablonec1594220:1131
4Olomouc1676318:1027
5Liberec1675429:1626
6Plzeň1574428:1925
7Hr. Králové1565424:2023
8Zlín1565419:1623
9Karviná1571724:2622
10Bohemians1654714:1919
11Teplice1636717:2315
12Dukla1627712:2113
13Ml. Boleslav1634922:3713
14Pardubice1626816:3112
15Baník1624108:2010
16Slovácko151596:218
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (44)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů