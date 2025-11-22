Priske: Strach? Nevím, ale byli jsme pod tlakem. Řekl, proč nehrál Birmančevič
Pořádně se rozjel, když dostal otázku, jestli Sparta v závěru hry záměrně zdržovala. „Chci se raději bavit o jiných věcech,“ poznamenal trenér Brian Priske po sobotním ligovém vítězství v 16. kole Chance Ligy 2:1 nad Mladou Boleslaví. „Vidím hodně pozitiv, třeba že jsme vyhráli venku poprvé od Baníku.“
Ale báli jste se nakonec o tříbodový zisk?
„Nevím, jestli jsme měli strach. Ale určitě jsme byli pod tlakem, a to téměř celou druhou půli, ve které Boleslav hrála lépe než v první.“
Trenér Aleš Majer zmínil, že jste v závěru zdržovali hru.
„Věřte nám, že na sto deset procent jsme nepřijeli do Boleslavi zdržovat. Jsme tým, který chce hrát plynule, nikdy nechceme bránit výsledek. Když jste ale pod tlakem a je pět deset minut do konce zápasu, je logické, že hráči na hřišti cítí zodpovědnost, aby tým udržel výhru. Proto nebudou rychle vhazovat auty a rozehrávat standardní situace.“
Mezi oběma lavičkami došlo k výměně názorů. Vyříkali jste si to s druhým koučem?
„Ano, diskutovali jsme o tom. Řekl jsem mu, že já se takhle cítím každý zápas od první do devadesáté minuty. Nelíbí se mi to, ale tohle je součást fotbalu, musím to přijmout. Mohl bych si stěžovat na každé tiskovce na Letné nebo venku, ale nedělám to. Neřekl jsem ani slovo po zápase s Teplicemi (2:2), i když lékaři šli na hřiště hned několikrát jen v nastaveném čase. Opakuji: Nikdy nezdržujeme. Nikdy. Chceme hrát fotbal.“
Dali jste si záležet na tom, abyste zvládli první zápas po reprezentační pauze? To se vám dřív nedařilo.
„Nemluvili jsme tolik o zápasech po reprezentační pauze. Spíš jsme se bavili o celém období, ve kterém jsme neměli tolik výher a předvedli špatné výkony jako proti Teplicím. Věděli jsme, že se potřebujeme zlepšit, mít větší kvalitu i mentální nastavení. Ale na druhou stranu nám až do čtvrtka chybělo deset reprezentantů.“
Článek pokračuje pod infografikou.
Na čem se dá tedy stavět? Co byste vypíchnul?
„Dvě věci. Líbilo se mi, jakým způsobem jsme z fotbalového pohledu odehráli první půli. Měli jsme kvalitu, správné postavení, dobrou strukturu a vytvářeli si šance. Dělali jsme přesně to, o čem jsme se bavili před zápasem, drželi jsme se herního plánu.“
A ta druhá?
„Že jsme měli ve druhé půli dobrou mentalitu. Když nehrajete perfektní fotbal, musíte bojovat. Věděli jsme, že nebudeme dominovat celý zápas, protože Boleslav je kvalitní tým. I když dostává hodně branek, směrem do ofenzivy jde o jeden z nejlepších celků v lize. Hrají hezký fotbal, trenér odvádí skvělou ofenzivní práci. Boleslav se do zápasu postupně dostala, věřila si a neměla co ztratit. Nebyl to pro nás snadný zápas.“
Proč nastoupil poprvé v základní sestavě ligového zápasu Garang Kuol?
„Z různých důvodů. Angelo Preciado byl v karetním trestu a John Mercado dorazil do Prahy po reprezentačním srazu až v pátek večer. Veljko Birmančevič byl posledních deset jedenáct dnů v Srbsku a absolvoval jen individuální tréninky, zátěž měl prakticky od čtvrtka. Musíme přiznat, že byl přetížený z předchozí části sezony.“
Proto přišla řada na Kuola.
„Velmi dobře trénuje a víme, že je to hráč, který představuje směrem do ofenzivy pro soupeře velké nebezpečí.“
Ve druhé půli ho nahradil Ondřej Penxa, který vypadá hodně vyspěle. Jaký má potenciál?
„Doufám, že má před sebou velkou budoucnost. Očekávání jsou vysoká, viděli jste, že hraje ve vysoké intenzitě. A je správně mentálně nastavený. Myslím, že nám zvýší konkurenci mezi ofenzivními hráči.“
A jaký je s ním plán do dalších týdnů směrem k áčku?
„Až do Vánoc bude součástí prvního týmu a uvidíme, nakolik bude možné ho dostat do nominace na zápas.“
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|16
|10
|4
|2
|30:17
|34
|2
Slavia
|15
|9
|6
|0
|29:11
|33
|3
Jablonec
|15
|9
|4
|2
|20:11
|31
|4
Olomouc
|16
|7
|6
|3
|18:10
|27
|5
Liberec
|16
|7
|5
|4
|29:16
|26
|6
Plzeň
|15
|7
|4
|4
|28:19
|25
|7
Hr. Králové
|15
|6
|5
|4
|24:20
|23
|8
Zlín
|15
|6
|5
|4
|19:16
|23
|9
Karviná
|15
|7
|1
|7
|24:26
|22
|10
Bohemians
|15
|5
|4
|6
|13:16
|19
|11
Teplice
|16
|3
|6
|7
|17:23
|15
|12
Dukla
|16
|2
|7
|7
|12:21
|13
|13
Ml. Boleslav
|16
|3
|4
|9
|22:37
|13
|14
Pardubice
|16
|2
|6
|8
|16:31
|12
|15
Baník
|16
|2
|4
|10
|8:20
|10
|16
Slovácko
|15
|1
|5
|9
|6:21
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu