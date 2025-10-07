Předplatné

ONLINE: Hradec v LM padl s finským mistrem. Sparta hraje na ledě šampiona z Curychu

Hráči finské KalPy se radují z gólu v utkání Ligy mistrů proti Hradci Králové
Hráči finské KalPy se radují z gólu v utkání Ligy mistrů proti Hradci Králové
Obránce Hradce Králové Petr Šenkeřík v utkání Ligy mistrů proti finskému celku KalPa
Jordan Perret z Hradce Králové v utkání Ligy mistrů proti KalPě
Český obránce ve službách finského celku KalPa v Lize mistrů proti Hradci Králové
Český obránce ve službách finského celku KalPa v Lize mistrů proti Hradci Králové
Český obránce ve službách finského celku KalPa v Lize mistrů proti Hradci Králové
Hradecký brankář Filip Novotný v utkání Ligy mistrů proti KalPě
Hradecký Lukáš Radil v utkání Ligy mistrů proti KalPě
Liga mistrů
Hokejisté Hradce Králové dnes v Lize mistrů neúspěšně hájili postupové pozice do play off, a to v utkání s finským mistrem KalPou Kuopio, kdy padli 1:5. Pražané se po nezdarech v Tipsport extralize alespň snaží o mírné napravení reputace v z Curychu.

Sparta zatím v Lize mistrů vyhrála tři ze čtyř zápasů a je desátá. Do herní pohody má však momentálně daleko. V extralize prohrála čtyřikrát za sebou a dvakrát vyšla střelecky naprázdno.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1KalPa5410021:714
2Ilves4400015:612
3Rauma5301116:1010
4Frölunda4300113:79
5Brynäs4300112:69
6Sparta4210112:88
7Zug5210217:148
8Luleå4202010:98
9Brno4201117:147
10Zürich4201110:77
11Bern4201111:107
12Ingolstadt4200212:116
13Salzburg420029:86
14Klagenfurt4200212:136
15Mountfield5111211:166
16Grenoble4110214:165
17Bolzano4110210:155
18Bremerhaven4020213:154
19Eisbären4101211:144
20Lausanne4100311:153
21Storhamar410035:143
22Odense4010311:182
23Belfasts Giants4001312:231
24Tychy400044:130

