ONLINE: Sparta vede na ledě Curychu 2:1, Hradec vysoko padl s Finy

Sparťanský David Vitouch v utkání Ligy mistrů proti Curychu
Sparťanský David Vitouch v utkání Ligy mistrů proti CurychuZdroj: Profimedia.cz
Sparta v utkání LM proti Frölundě
Hráči finské KalPy se radují z gólu v utkání Ligy mistrů proti Hradci Králové
Obránce Hradce Králové Petr Šenkeřík v utkání Ligy mistrů proti finskému celku KalPa
Jordan Perret z Hradce Králové v utkání Ligy mistrů proti KalPě
Český obránce ve službách finského celku KalPa v Lize mistrů proti Hradci Králové
Český obránce ve službách finského celku KalPa v Lize mistrů proti Hradci Králové
Český obránce ve službách finského celku KalPa v Lize mistrů proti Hradci Králové
Hokejisté Hradce Králové dnes v Lize mistrů neúspěšně hájili postupové pozice do play off, a to v utkání s finským mistrem KalPou Kuopio, kdy padli 1:5. Pražané se po nezdarech v Tipsport extralize alespň snaží o mírné napravení reputace v z Curychu.

Hradec Králové nezvládl ani třetí utkání základní skupiny před svými fanoušky. Úřadující finský mistr KalPa Kuopio měl už před zápasem zajištěný postup do vyřazovací fáze a několik opor na východ Čech nepřivezl, přesto vyhrál i svůj pátý zápas.

Vedení se hosté ujali v první přesilové hře ve 14. minutě, kdy brankáře Novotného prostřelil mezi betony Mäenpää. Domácí však dostali v závěru úvodní části dvojnásobnou přesilovku a tu využil k vyrovnání Klíma.

Zásadní pro výsledek byla druhá třetina, v níž finský celek předvedl skvělou efektivitu a trestal chyby Mountfieldu. Haškova ztráta v útočném pásmu vedla k přečíslení zakončenému Kapanenem, posléze ztratil puk Melancon a z dorážky zvýšil Curry. Po územním tlaku domácích, kteří však své akce často přehrávali, přidal čtvrtý gól Kuopia Räsänen. Hradecké střídačce nevyšla trenérská výzva na ofsajd.

Trenér Martinec zariskoval a už ve 46. minutě při početní výhodě odvolal brankáře, tento tah ale potrestal svým druhým gólem Kapanen. Hradec Králové po třetí domácí prohře zůstal v tabulce na šesti bodech a k postupu do play off bude muset bodovat příští týden ve středu v Lausanne.

Sparta zatím v Lize mistrů vyhrála tři ze čtyř zápasů a je desátá. Do herní pohody má však momentálně daleko. V extralize prohrála čtyřikrát za sebou a dvakrát vyšla střelecky naprázdno.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1KalPa5410021:714
2Frölunda5400117:812
3Ilves4400015:612
4Rauma5301116:1010
5Brynäs5300213:89
6Sparta4210112:88
7Zug5210217:148
8Luleå5202110:118
9Bremerhaven5120215:157
10Brno4201117:147
11Zürich4201110:77
12Bern4201111:107
13Ingolstadt4200212:116
14Salzburg420029:86
15Klagenfurt4200212:136
16Mountfield5111211:166
17Storhamar520037:156
18Grenoble4110214:165
19Bolzano4110210:155
20Eisbären5101312:184
21Lausanne4100311:153
22Odense4010311:182
23Belfasts Giants4001312:231
24Tychy400044:130

