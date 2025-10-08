Předplatné

Kometa - Ilves 0:5. Výprask v Lize mistrů. Českého mistra pomohl srazit jeho bývalý bek

Hokejisté Komety Brno v souboji s Ilves Tampere
Hokejisté Komety Brno v souboji s Ilves TampereZdroj: ČTK / Šálek Václav
Hokejisté Ilves Tampere se radují z gólu v Brně
Brankář Komety Jan Kavan čelí další šanci Ilvesu Tampere
Gólman Ilves Tampere Roope Taponen zasahuje proti akci Komety
Mladý brněnský brankář Jan Kavan inkasuje další gól
Proti brněnské Kometě nastupuje v dresu Ilves Tampere její bývalý bek Radek Kučeřík
Ve hře o postup do play off schytali pořádnou ránu. Hokejisté brněnské Komety v pátém zápase Ligy mistrů prohráli doma s Ilves Tampere vysoko 0:5. Na vítězství finského klubu se gólem a asistencí podílel obránce Radek Kučeřík, který dříve oblékal dres úřadujícího mistra Tipsport extraligy. Tým kouče Kamila Pokorného nastoupil do duelu ve výrazně osekané sestavě, kterou doplnili mladíci.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Ilves5500020:615
2KalPa5410021:714
3Frölunda5400117:812
4Sparta5310114:911
5Rauma5301116:1010
6Brynäs5300213:89
7Zug5210217:148
8Luleå5202110:118
9Bremerhaven5120215:157
10Zürich5201211:97
11Bern4201111:107
12Brno5201217:197
13Ingolstadt4200212:116
14Salzburg420029:86
15Klagenfurt4200212:136
16Mountfield5111211:166
17Storhamar520037:156
18Grenoble4110214:165
19Bolzano4110210:155
20Eisbären5101312:184
21Lausanne4100311:153
22Odense4010311:182
23Belfasts Giants4001312:231
24Tychy400044:130

