Kometa - Ilves 0:5. Výprask v Lize mistrů. Českého šampiona pomohl srazit jeho bývalý bek
Ve hře o postup do play off schytali pořádnou ránu. Hokejisté brněnské Komety v pátém zápase Ligy mistrů prohráli doma s Ilves Tampere vysoko 0:5. Na vítězství finského klubu se gólem a asistencí podílel obránce Radek Kučeřík, který dříve oblékal dres úřadujícího mistra Tipsport extraligy. Tým kouče Kamila Pokorného nastoupil do duelu ve výrazně osekané sestavě, kterou doplnili mladíci.
Trenér Brna Kamil Pokorný nechal odpočívat opory Aleše Stezku, Jakuba Fleka, Kristiána Pospíšila, Jana Ščotku a Libora Zábranského. Do hry nasadil mladou krev, vůbec poprvé hrál za první tým Komety obránce Jan Jurný.
V dresu finského celku se z Čechů na brněnském ledě představili obránce Radek Kučeřík a překvapivě i sedmnáctiletý Jakub Frolo, pro vsetínského odchovance to byl první start za A-tým Ilvesu. Do Brna naopak nedorazili brankář Dominik Pavlát a útočníci Lukáš Jašek a Ondřej Kos, nedošlo tak k jeho souboji s bratrem Jakubem v dresu domácích.
První třetina se hrála v režii hostů, kteří svoji aktivitu korunovali vedoucím gólem v 18. minutě, kdy zblízka zasunul puk do odkryté brněnské branky Latvala. Převaha finského týmu pokračovala i v dalším dějství, Ilves dobře bránil a prakticky nepustil kombinovaný tým Komety do střelecké příležitosti. Hosté lépe bruslili i kombinoval a svoji dominanci potvrdili dalšími dvěma góly.
První velká šance Komety se zrodila až ve 39. minutě, kdy se po Kosově přihrávce mohl prosadit Kollár, ale střela mu nesedla. Byl to však náznak zlepšené útočné hry, která se ze strany domácích přenesla i do třetí třetiny. V ní stál mezi tyčemi devatenáctiletý Jan Ondráček, jehož překonal střelou z levého kruhu Kučeřík, Pátou výhru Ilvesu v sezoně LM pak potvrdil pátým gólem Američan českého původu Lukas Svejkovský.
Kometa před svými diváky nenavázala na dvě předchozí vítězství nad švédským Brynäs 4:1 a dánským Odense 5:2. Jeden bod si připsala i v italském Bolzanu za prohru v prodloužení 5:6, naprázdno vyšla ve švýcarském Bernu (3:5). V tabulce všech 24 účastníků zůstala na sedmi bodech.
O postup do play off mezi 16 nejlepších týmů musí Kometa zabojovat příští středu v posledním kole ve švýcarském Zugu, kde působí silná česká enkláva: obránce David Sklenička a útočníci Jan Kovář, Dominik Kubalík a momentálně zraněný Daniel Voženílek.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Ilves
|5
|5
|0
|0
|0
|20:6
|15
|2
KalPa
|5
|4
|1
|0
|0
|21:7
|14
|3
Frölunda
|5
|4
|0
|0
|1
|17:8
|12
|4
Sparta
|5
|3
|1
|0
|1
|14:9
|11
|5
Rauma
|5
|3
|0
|1
|1
|16:10
|10
|6
Brynäs
|5
|3
|0
|0
|2
|13:8
|9
|7
Zug
|5
|2
|1
|0
|2
|17:14
|8
|8
Luleå
|5
|2
|0
|2
|1
|10:11
|8
|9
Bremerhaven
|5
|1
|2
|0
|2
|15:15
|7
|10
Zürich
|5
|2
|0
|1
|2
|11:9
|7
|11
Bern
|4
|2
|0
|1
|1
|11:10
|7
|12
Brno
|5
|2
|0
|1
|2
|17:19
|7
|13
Ingolstadt
|4
|2
|0
|0
|2
|12:11
|6
|14
Salzburg
|5
|2
|0
|0
|3
|10:10
|6
|15
Klagenfurt
|4
|2
|0
|0
|2
|12:13
|6
|16
Mountfield
|5
|1
|1
|1
|2
|11:16
|6
|17
Storhamar
|5
|2
|0
|0
|3
|7:15
|6
|18
Grenoble
|4
|1
|1
|0
|2
|14:16
|5
|19
Bolzano
|4
|1
|1
|0
|2
|10:15
|5
|20
Odense
|5
|1
|1
|0
|3
|13:19
|5
|21
Eisbären
|5
|1
|0
|1
|3
|12:18
|4
|22
Lausanne
|4
|1
|0
|0
|3
|11:15
|3
|23
Belfasts Giants
|4
|0
|0
|1
|3
|12:23
|1
|24
Tychy
|4
|0
|0
|0
|4
|4:13
|0