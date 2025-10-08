Předplatné

Kometa - Ilves 0:5. Výprask v Lize mistrů. Českého šampiona pomohl srazit jeho bývalý bek

Hokejisté Komety Brno v souboji s Ilves Tampere
Hokejisté Komety Brno v souboji s Ilves TampereZdroj: ČTK / Šálek Václav
Hokejisté Ilves Tampere se radují z gólu v Brně
Brankář Komety Jan Kavan čelí další šanci Ilvesu Tampere
Gólman Ilves Tampere Roope Taponen zasahuje proti akci Komety
Mladý brněnský brankář Jan Kavan inkasuje další gól
Proti brněnské Kometě nastupuje v dresu Ilves Tampere její bývalý bek Radek Kučeřík
6
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Liga mistrů
Vstoupit do diskuse (2)

Ve hře o postup do play off schytali pořádnou ránu. Hokejisté brněnské Komety v pátém zápase Ligy mistrů prohráli doma s Ilves Tampere vysoko 0:5. Na vítězství finského klubu se gólem a asistencí podílel obránce Radek Kučeřík, který dříve oblékal dres úřadujícího mistra Tipsport extraligy. Tým kouče Kamila Pokorného nastoupil do duelu ve výrazně osekané sestavě, kterou doplnili mladíci.

Trenér Brna Kamil Pokorný nechal odpočívat opory Aleše Stezku, Jakuba Fleka, Kristiána Pospíšila, Jana Ščotku a Libora Zábranského. Do hry nasadil mladou krev, vůbec poprvé hrál za první tým Komety obránce Jan Jurný.

V dresu finského celku se z Čechů na brněnském ledě představili obránce Radek Kučeřík a překvapivě i sedmnáctiletý Jakub Frolo, pro vsetínského odchovance to byl první start za A-tým Ilvesu. Do Brna naopak nedorazili brankář Dominik Pavlát a útočníci Lukáš Jašek a Ondřej Kos, nedošlo tak k jeho souboji s bratrem Jakubem v dresu domácích.

První třetina se hrála v režii hostů, kteří svoji aktivitu korunovali vedoucím gólem v 18. minutě, kdy zblízka zasunul puk do odkryté brněnské branky Latvala. Převaha finského týmu pokračovala i v dalším dějství, Ilves dobře bránil a prakticky nepustil kombinovaný tým Komety do střelecké příležitosti. Hosté lépe bruslili i kombinoval a svoji dominanci potvrdili dalšími dvěma góly.

První velká šance Komety se zrodila až ve 39. minutě, kdy se po Kosově přihrávce mohl prosadit Kollár, ale střela mu nesedla. Byl to však náznak zlepšené útočné hry, která se ze strany domácích přenesla i do třetí třetiny. V ní stál mezi tyčemi devatenáctiletý Jan Ondráček, jehož překonal střelou z levého kruhu Kučeřík, Pátou výhru Ilvesu v sezoně LM pak potvrdil pátým gólem Američan českého původu Lukas Svejkovský.

Kometa před svými diváky nenavázala na dvě předchozí vítězství nad švédským Brynäs 4:1 a dánským Odense 5:2. Jeden bod si připsala i v italském Bolzanu za prohru v prodloužení 5:6, naprázdno vyšla ve švýcarském Bernu (3:5). V tabulce všech 24 účastníků zůstala na sedmi bodech.

O postup do play off mezi 16 nejlepších týmů musí Kometa zabojovat příští středu v posledním kole ve švýcarském Zugu, kde působí silná česká enkláva: obránce David Sklenička a útočníci Jan Kovář, Dominik Kubalík a momentálně zraněný Daniel Voženílek.

KonecLIVE
05

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Ilves5500020:615
2KalPa5410021:714
3Frölunda5400117:812
4Sparta5310114:911
5Rauma5301116:1010
6Brynäs5300213:89
7Zug5210217:148
8Luleå5202110:118
9Bremerhaven5120215:157
10Zürich5201211:97
11Bern4201111:107
12Brno5201217:197
13Ingolstadt4200212:116
14Salzburg5200310:106
15Klagenfurt4200212:136
16Mountfield5111211:166
17Storhamar520037:156
18Grenoble4110214:165
19Bolzano4110210:155
20Odense5110313:195
21Eisbären5101312:184
22Lausanne4100311:153
23Belfasts Giants4001312:231
24Tychy400044:130

    Vstoupit do diskuze (2)

    Test new isport seo box

    Procházka vs. PereiraJiří Procházka je šampionem UFC!OKTAGON 51

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Curabitur sagittis hendrerit ante. Etiam quis quam. Curabitur bibendum justo non orci. Aenean placerat. Aliquam erat volutpat. New iSport In laoreet, magna id viverra tincidunt, sem odio bibendum justo, vel imperdiet sapien wisi sed libero.

    Tipsport GamechangerOktagon 50

    Stránky klubů

    SK Slavia PrahaHC Kometa Brno

    Alpské lyžování

    Slavia jde dál, Benátky žily fotbalem, na 1:4 snížil účetní: Jako vyhrát LM

    Čtěte na našem webu

    Test LinkTest

    Doporučujeme

    Články z jiných titulů