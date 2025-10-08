Předplatné

Kučeřík zpět v Brně. Hrozně jsem si to užil, líčil bek Ilvesu. Kometě dal gól

Proti brněnské Kometě nastupuje v dresu Ilves Tampere její bývalý bek Radek Kučeřík
Proti brněnské Kometě nastupuje v dresu Ilves Tampere její bývalý bek Radek KučeříkZdroj: ČTK / Šálek Václav
Brankář Komety Jan Kavan čelí další šanci Ilvesu Tampere
Hokejisté Ilves Tampere se radují z gólu v Brně
Gólman Ilves Tampere Roope Taponen zasahuje proti akci Komety
Mladý brněnský brankář Jan Kavan inkasuje další gól
Hokejisté Komety Brno v souboji s Ilves Tampere
6
Fotogalerie
Michal Koštuřík
Liga mistrů
Začít diskusi (0)

Vrátil se na led Komety, kde vyrostl, a odvezl si z něj výhru 5:0 v Lize mistrů. Obránce Radek Kučeřík (23) už válčí druhou sezonu ve finské Liize, po roce vyměnil Ässat Pori za Ilves Tampere. Teď se na skok objevil v Brně. Domácí fanoušci skandovali jeho jméno a po utkání byl vyhlášený nejlepším hráčem svého týmu. „Bylo to hrozně hezký,“ shrnul krátký pobyt v Česku.

Oba týmy nastoupily bez mnoha opor, do akce šli i junioři. Zápasu v soutěži, která pořád nemá patřičnou prestiž, nepřikládali velkou důležitost. Mistrovské Kometě scházelo jedenáct borců. Ilves na tom byl podobně. Jeho sestava přesto byla silnější a bek Radek Kučeřík přispěl k jasnému triumfu gólem a asistencí. „Moc si cením toho, jak mě fanoušci přijali,“ řekl.

Zamlouval se vám dočasný návrat do Brna?
„Těšil jsem se na to. Jsem rád, že nám zápas vyšel a vyhráli jsme. Potřebovali jsme to. Atmosféra byla výborná, hrozně jsem si to užil. Nebyla to od nás úplná dominance, i když to tak podle skóre vypadá. Ve hře byly momenty, kdy nás Kometa tlačila.“ 

V Lize mistrů jste bez porážky, zatímco v domácí soutěži se plácáte u dna. Čím to?
„Nevím. To je spíš asi otázka na trenéry. V lize musíme zabrat a posunout se na vyšší příčky. Naše umístění není slavné. Určitě s ním musíme něco udělat. Nějaký proces už je nastavený. Víme, v čem se musíme zlepšit.“

Možná bude stačit vyslat na led mladíky jako na Kometě. Vypadali velmi energicky.
„Finský hokej je na tom založený. Mladší kluci jsou zvyklí takhle lítat, napadat. V produktivitě musíme navázat na Ligu mistrů. Já jsem doufal, že v sestavě budu. Chtěl jsem se podívat zpátky za rodinou, do Brna, trošku nasát českou atmosféru. Nikdo za mnou nepřišel, že bych neměl hrát. Ale do poslední chvíle jsem nevěděl, jestli pojedu anebo ne. Až v pondělí večer přišla finální nominace. Hned jsem začal telefonovat a řešit lístky.“

V Tampere jste spokojený?
„Velmi. Je to nádherné město, výborné zázemí včetně haly. I když je tam trošku horší počasí než tady, užívám si každý den. Když jsme přijeli do Brna, svítilo sluníčko. S klukama jsme si to užívali. Ve Finsku je pod mrakem, často prší. V tom je největší rozdíl. Máme v klubu českou enklávu. Je nás celkem dost, je to super. Můžeme se pobavit česky, rozebírat zápasy a trávit spolu čas. Pokud je v cizině člověk sám anebo jen s přítelkyní, tohle mu hodně pomáhá.“

Patří do české enklávy i americký útočník Lukas Svejkovsky, jehož otec Jaroslav se narodil v Česku a léta hrával v NHL?
(úsměv) „To je takový poloviční enklávec. České základy má, ale je to pro něj těžké. Když nejsme v kabině před všemi, snažíme se ho trošku rozmluvit. Zjednodušíme češtinu, zpomalíme. Něco od nás pochytí. Ale převládá u něho angličtina.“

KonecLIVE
05

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Ilves5500020:615
2KalPa5410021:714
3Frölunda5400117:812
4Sparta5310114:911
5Rauma5301116:1010
6Brynäs5300213:89
7Zug5210217:148
8Luleå5202110:118
9Bremerhaven5120215:157
10Zürich5201211:97
11Bern4201111:107
12Brno5201217:197
13Ingolstadt4200212:116
14Salzburg5200310:106
15Klagenfurt4200212:136
16Mountfield5111211:166
17Storhamar520037:156
18Grenoble4110214:165
19Bolzano4110210:155
20Odense5110313:195
21Eisbären5101312:184
22Lausanne4100311:153
23Belfasts Giants4001312:231
24Tychy400044:130

    Začít diskuzi

    Test new isport seo box

    Procházka vs. PereiraJiří Procházka je šampionem UFC!OKTAGON 51

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Curabitur sagittis hendrerit ante. Etiam quis quam. Curabitur bibendum justo non orci. Aenean placerat. Aliquam erat volutpat. New iSport In laoreet, magna id viverra tincidunt, sem odio bibendum justo, vel imperdiet sapien wisi sed libero.

    Tipsport GamechangerOktagon 50

    Stránky klubů

    SK Slavia PrahaHC Kometa Brno

    Alpské lyžování

    Slavia jde dál, Benátky žily fotbalem, na 1:4 snížil účetní: Jako vyhrát LM

    Čtěte na našem webu

    Test LinkTest

    Doporučujeme

    Články z jiných titulů