Kučeřík zpět v Brně. Hrozně jsem si to užil, líčil bek Ilvesu. Kometě dal gól
Vrátil se na led Komety, kde vyrostl, a odvezl si z něj výhru 5:0 v Lize mistrů. Obránce Radek Kučeřík (23) už válčí druhou sezonu ve finské Liize, po roce vyměnil Ässat Pori za Ilves Tampere. Teď se na skok objevil v Brně. Domácí fanoušci skandovali jeho jméno a po utkání byl vyhlášený nejlepším hráčem svého týmu. „Bylo to hrozně hezký,“ shrnul krátký pobyt v Česku.
Oba týmy nastoupily bez mnoha opor, do akce šli i junioři. Zápasu v soutěži, která pořád nemá patřičnou prestiž, nepřikládali velkou důležitost. Mistrovské Kometě scházelo jedenáct borců. Ilves na tom byl podobně. Jeho sestava přesto byla silnější a bek Radek Kučeřík přispěl k jasnému triumfu gólem a asistencí. „Moc si cením toho, jak mě fanoušci přijali,“ řekl.
Zamlouval se vám dočasný návrat do Brna?
„Těšil jsem se na to. Jsem rád, že nám zápas vyšel a vyhráli jsme. Potřebovali jsme to. Atmosféra byla výborná, hrozně jsem si to užil. Nebyla to od nás úplná dominance, i když to tak podle skóre vypadá. Ve hře byly momenty, kdy nás Kometa tlačila.“
V Lize mistrů jste bez porážky, zatímco v domácí soutěži se plácáte u dna. Čím to?
„Nevím. To je spíš asi otázka na trenéry. V lize musíme zabrat a posunout se na vyšší příčky. Naše umístění není slavné. Určitě s ním musíme něco udělat. Nějaký proces už je nastavený. Víme, v čem se musíme zlepšit.“
Možná bude stačit vyslat na led mladíky jako na Kometě. Vypadali velmi energicky.
„Finský hokej je na tom založený. Mladší kluci jsou zvyklí takhle lítat, napadat. V produktivitě musíme navázat na Ligu mistrů. Já jsem doufal, že v sestavě budu. Chtěl jsem se podívat zpátky za rodinou, do Brna, trošku nasát českou atmosféru. Nikdo za mnou nepřišel, že bych neměl hrát. Ale do poslední chvíle jsem nevěděl, jestli pojedu anebo ne. Až v pondělí večer přišla finální nominace. Hned jsem začal telefonovat a řešit lístky.“
V Tampere jste spokojený?
„Velmi. Je to nádherné město, výborné zázemí včetně haly. I když je tam trošku horší počasí než tady, užívám si každý den. Když jsme přijeli do Brna, svítilo sluníčko. S klukama jsme si to užívali. Ve Finsku je pod mrakem, často prší. V tom je největší rozdíl. Máme v klubu českou enklávu. Je nás celkem dost, je to super. Můžeme se pobavit česky, rozebírat zápasy a trávit spolu čas. Pokud je v cizině člověk sám anebo jen s přítelkyní, tohle mu hodně pomáhá.“
Patří do české enklávy i americký útočník Lukas Svejkovsky, jehož otec Jaroslav se narodil v Česku a léta hrával v NHL?
(úsměv) „To je takový poloviční enklávec. České základy má, ale je to pro něj těžké. Když nejsme v kabině před všemi, snažíme se ho trošku rozmluvit. Zjednodušíme češtinu, zpomalíme. Něco od nás pochytí. Ale převládá u něho angličtina.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Ilves
|5
|5
|0
|0
|0
|20:6
|15
|2
KalPa
|5
|4
|1
|0
|0
|21:7
|14
|3
Frölunda
|5
|4
|0
|0
|1
|17:8
|12
|4
Sparta
|5
|3
|1
|0
|1
|14:9
|11
|5
Rauma
|5
|3
|0
|1
|1
|16:10
|10
|6
Brynäs
|5
|3
|0
|0
|2
|13:8
|9
|7
Zug
|5
|2
|1
|0
|2
|17:14
|8
|8
Luleå
|5
|2
|0
|2
|1
|10:11
|8
|9
Bremerhaven
|5
|1
|2
|0
|2
|15:15
|7
|10
Zürich
|5
|2
|0
|1
|2
|11:9
|7
|11
Bern
|4
|2
|0
|1
|1
|11:10
|7
|12
Brno
|5
|2
|0
|1
|2
|17:19
|7
|13
Ingolstadt
|4
|2
|0
|0
|2
|12:11
|6
|14
Salzburg
|5
|2
|0
|0
|3
|10:10
|6
|15
Klagenfurt
|4
|2
|0
|0
|2
|12:13
|6
|16
Mountfield
|5
|1
|1
|1
|2
|11:16
|6
|17
Storhamar
|5
|2
|0
|0
|3
|7:15
|6
|18
Grenoble
|4
|1
|1
|0
|2
|14:16
|5
|19
Bolzano
|4
|1
|1
|0
|2
|10:15
|5
|20
Odense
|5
|1
|1
|0
|3
|13:19
|5
|21
Eisbären
|5
|1
|0
|1
|3
|12:18
|4
|22
Lausanne
|4
|1
|0
|0
|3
|11:15
|3
|23
Belfasts Giants
|4
|0
|0
|1
|3
|12:23
|1
|24
Tychy
|4
|0
|0
|0
|4
|4:13
|0