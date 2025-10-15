Předplatné

Kometa ve Švýcarsku nasadila mladíky a slaví postup. Mountfield HK v Lize mistrů končí

Kometa i s mladíky v sestavě vyhrála na ledě Zugu
Kometa i s mladíky v sestavě vyhrála na ledě ZuguZdroj: hc-kometa.cz
ČTK, iSport.cz
Liga mistrů
Začít diskusi (0)

Závěrečné zápasy základní části měla ve středu na programu hokejová Liga mistrů. Mountfield HK prohrál v Lausanne po prodloužení 2:3 a vypadl mimo postupové příčky. Do vyřazovacích bojů se dostala brněnská Kometa, která vyhrála v Zugu 4:3, i když nasadila sestavu s několika mladíky, řada opor do duelu vůbec nezasáhla.

Podrobnosti připravujeme.

KonecLIVE
34

KonecLIVE Po prodl.
32

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Ilves6600024:718
2KalPa6510024:817
3Frölunda6500121:1115
4Sparta6410118:914
5Rauma6401121:1413
6Ingolstadt6400223:1512
7Bern6301221:1410
8Brno6301221:2210
9Luleå6212113:1310
10Brynäs6300314:109
11Salzburg6300314:119
12Storhamar630039:169
13Zug6210320:188
14Grenoble6210321:248
15Zürich6201312:137
16Bremerhaven6120316:177
17Mountfield6112213:197
18Klagenfurt6200414:206
19Bolzano6111314:216
20Lausanne6110418:245
21Odense6110415:275
22Eisbären6101413:224
23Belfasts Giants6101414:314
24Tychy6100512:193

    Začít diskuzi

    Test new isport seo box

    Procházka vs. PereiraJiří Procházka je šampionem UFC!OKTAGON 51

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Curabitur sagittis hendrerit ante. Etiam quis quam. Curabitur bibendum justo non orci. Aenean placerat. Aliquam erat volutpat. New iSport In laoreet, magna id viverra tincidunt, sem odio bibendum justo, vel imperdiet sapien wisi sed libero.

    Tipsport GamechangerOktagon 50

    Stránky klubů

    SK Slavia PrahaHC Kometa Brno

    Alpské lyžování

    Slavia jde dál, Benátky žily fotbalem, na 1:4 snížil účetní: Jako vyhrát LM

    Čtěte na našem webu

    Test LinkTest

    Doporučujeme

    Články z jiných titulů