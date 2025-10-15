Kometa ve Švýcarsku nasadila mladíky a slaví postup. Mountfield HK v Lize mistrů končí
Závěrečné zápasy základní části měla ve středu na programu hokejová Liga mistrů. Mountfield HK prohrál v Lausanne po prodloužení 2:3 a vypadl mimo postupové příčky. Do vyřazovacích bojů se dostala brněnská Kometa, která vyhrála v Zugu 4:3, i když nasadila sestavu s několika mladíky, řada opor do duelu vůbec nezasáhla.
Podrobnosti připravujeme.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Ilves
|6
|6
|0
|0
|0
|24:7
|18
|2
KalPa
|6
|5
|1
|0
|0
|24:8
|17
|3
Frölunda
|6
|5
|0
|0
|1
|21:11
|15
|4
Sparta
|6
|4
|1
|0
|1
|18:9
|14
|5
Rauma
|6
|4
|0
|1
|1
|21:14
|13
|6
Ingolstadt
|6
|4
|0
|0
|2
|23:15
|12
|7
Bern
|6
|3
|0
|1
|2
|21:14
|10
|8
Brno
|6
|3
|0
|1
|2
|21:22
|10
|9
Luleå
|6
|2
|1
|2
|1
|13:13
|10
|10
Brynäs
|6
|3
|0
|0
|3
|14:10
|9
|11
Salzburg
|6
|3
|0
|0
|3
|14:11
|9
|12
Storhamar
|6
|3
|0
|0
|3
|9:16
|9
|13
Zug
|6
|2
|1
|0
|3
|20:18
|8
|14
Grenoble
|6
|2
|1
|0
|3
|21:24
|8
|15
Zürich
|6
|2
|0
|1
|3
|12:13
|7
|16
Bremerhaven
|6
|1
|2
|0
|3
|16:17
|7
|17
Mountfield
|6
|1
|1
|2
|2
|13:19
|7
|18
Klagenfurt
|6
|2
|0
|0
|4
|14:20
|6
|19
Bolzano
|6
|1
|1
|1
|3
|14:21
|6
|20
Lausanne
|6
|1
|1
|0
|4
|18:24
|5
|21
Odense
|6
|1
|1
|0
|4
|15:27
|5
|22
Eisbären
|6
|1
|0
|1
|4
|13:22
|4
|23
Belfasts Giants
|6
|1
|0
|1
|4
|14:31
|4
|24
Tychy
|6
|1
|0
|0
|5
|12:19
|3