Chyby sudích! Ryneš měl vidět červenou, penalta na Chorého nebyla, hlásí komise

SESTŘIH: Slavia - Slovácko 3:0. Jasnou výhru Pražanů řídil dvougólový Chytil • Zdroj: isport.cz
Sparťanští fotbalisté diskutují se sudím Karlem Roučkem po strkanici u domácího kotle
Potyčka mezi hráči obou týmů po třetí brance Pardubic
Matěj Ryneš se snaží udržet míč před Vojtěchem Patrákem
Jan Kuchta poslal k zemi pardubického brankáře Luku Charatišviliho
Zmar kapitána Sparty Lukáše Haraslína
Peter Vindahl nedokázal zareagovat na tečovaný pokus Samuela Šimka
John Mercado se snaží zakončit v utkání proti Pardubicím
Ondřej Škvor
Chance Liga
Slavia i Sparta o víkendu v Chance Lize těžily z chyb sudích. Podle komise rozhodčích neměli červenobílí kopat penaltu po pádu Tomáše Chorého, rudí pak měli proti Pardubicím (2:4) dohrávat v deseti po Rynešově úletu.

Chorý v 15. minutě zápasu Slavia–Slovácko (3:0) šel do souboje s hostujícím Jonathanem Mulderem, dostal se před něj a pak levou nohu nepřirozeně zaklesl za tu jeho. A spadl. Hlavní arbitr Stanislav Volek ukázal na penaltu. „Rozhodčí chybně nařídil pokutový kop pro domácí družstvo. O přestupek se nejednalo,“ konstatuje komise vedená Liborem Kovaříkem.

A jde ještě o stupeň výš. Zasáhnout podle ní měl od videa Pavel Ochotnický. „VAR měl intervenovat,“ říká komise.

Slavia následně díky penaltové střele Mojmíra Chytila dala vítězný gól.

Sudí podle komise pomohl i Spartě. V 66. minutě její hráč Matěj Ryneš udeřil do obličeje slavícího Ladislava Krobota z Pardubic. Hlavní Karel Rouček incident patrně nepostřehl, VAR Jan Petřík jeho chybu nenapravil. „Rozhodčí chybně neudělil červenou kartu Rynešovi za udeření soupeře rukou do obličeje v přerušené hře. VAR měl intervenovat,“ říká komise.

Deník Sport se s ní v těchto situacích shoduje.

Jiné to je u třetího případu, v němž média požádala komisi o vyjádření. Jedná se znovu o Chorého, tentokrát o souboj ze 40. minuty. Slávista se po faulu na jeho osobu dostal na zemi do nekoordinovaného pohybu, potom však v pádu ostře zasáhl Andreje Stojčevského do holeně.

Tomu se podle Sportu už mohl vyhnout, protože o soupeři dobře věděl. Komise to vidí jinak. „Rozhodčí správně ponechal výhodu po přestupku na Chorého, který v pádu odehrál míč. Následná srážka se soupeřem byla nezaviněná, takže rozhodčí nechal správně pokračovat ve hře.“

Komise rovněž konstatovala, že hlavní Marek Radina měl pískat faul jabloneckého Nemanji Tekijaškiho na hlavu Adama Vlkanovy z Hradce, který po zákroku musel do nemocnice. Nejednalo se však o faul na červenou kartu. „Rozhodčí chybně nenařídil přímý volný kop za nedbalé vražení do soupeře v souboji o míč. Následný pád Tekijaškiho na nohu Vlkanovy již přestupkem nebyl,“ tvrdí komise.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia17116035:1239
2Sparta17104332:2134
3Jablonec1795323:1632
4Liberec1785430:1629
5Plzeň1785433:2329
6Karviná1791731:3028
7Olomouc1776418:1127
8Hr. Králové1775529:2426
9Zlín1765620:2123
10Bohemians1754814:2019
11Teplice1746718:2318
12Pardubice1736820:3315
13Baník17341011:2113
14Dukla1727813:2413
15Ml. Boleslav17341023:3913
16Slovácko1725108:2411
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

