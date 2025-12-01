Chyby sudích! Ryneš měl vidět červenou, penalta na Chorého nebyla, hlásí komise
Slavia i Sparta o víkendu v Chance Lize těžily z chyb sudích. Podle komise rozhodčích neměli červenobílí kopat penaltu po pádu Tomáše Chorého, rudí pak měli proti Pardubicím (2:4) dohrávat v deseti po Rynešově úletu.
Chorý v 15. minutě zápasu Slavia–Slovácko (3:0) šel do souboje s hostujícím Jonathanem Mulderem, dostal se před něj a pak levou nohu nepřirozeně zaklesl za tu jeho. A spadl. Hlavní arbitr Stanislav Volek ukázal na penaltu. „Rozhodčí chybně nařídil pokutový kop pro domácí družstvo. O přestupek se nejednalo,“ konstatuje komise vedená Liborem Kovaříkem.
A jde ještě o stupeň výš. Zasáhnout podle ní měl od videa Pavel Ochotnický. „VAR měl intervenovat,“ říká komise.
Slavia následně díky penaltové střele Mojmíra Chytila dala vítězný gól.
Sudí podle komise pomohl i Spartě. V 66. minutě její hráč Matěj Ryneš udeřil do obličeje slavícího Ladislava Krobota z Pardubic. Hlavní Karel Rouček incident patrně nepostřehl, VAR Jan Petřík jeho chybu nenapravil. „Rozhodčí chybně neudělil červenou kartu Rynešovi za udeření soupeře rukou do obličeje v přerušené hře. VAR měl intervenovat,“ říká komise.
Deník Sport se s ní v těchto situacích shoduje.
Jiné to je u třetího případu, v němž média požádala komisi o vyjádření. Jedná se znovu o Chorého, tentokrát o souboj ze 40. minuty. Slávista se po faulu na jeho osobu dostal na zemi do nekoordinovaného pohybu, potom však v pádu ostře zasáhl Andreje Stojčevského do holeně.
Tomu se podle Sportu už mohl vyhnout, protože o soupeři dobře věděl. Komise to vidí jinak. „Rozhodčí správně ponechal výhodu po přestupku na Chorého, který v pádu odehrál míč. Následná srážka se soupeřem byla nezaviněná, takže rozhodčí nechal správně pokračovat ve hře.“
Komise rovněž konstatovala, že hlavní Marek Radina měl pískat faul jabloneckého Nemanji Tekijaškiho na hlavu Adama Vlkanovy z Hradce, který po zákroku musel do nemocnice. Nejednalo se však o faul na červenou kartu. „Rozhodčí chybně nenařídil přímý volný kop za nedbalé vražení do soupeře v souboji o míč. Následný pád Tekijaškiho na nohu Vlkanovy již přestupkem nebyl,“ tvrdí komise.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|17
|11
|6
|0
|35:12
|39
|2
Sparta
|17
|10
|4
|3
|32:21
|34
|3
Jablonec
|17
|9
|5
|3
|23:16
|32
|4
Liberec
|17
|8
|5
|4
|30:16
|29
|5
Plzeň
|17
|8
|5
|4
|33:23
|29
|6
Karviná
|17
|9
|1
|7
|31:30
|28
|7
Olomouc
|17
|7
|6
|4
|18:11
|27
|8
Hr. Králové
|17
|7
|5
|5
|29:24
|26
|9
Zlín
|17
|6
|5
|6
|20:21
|23
|10
Bohemians
|17
|5
|4
|8
|14:20
|19
|11
Teplice
|17
|4
|6
|7
|18:23
|18
|12
Pardubice
|17
|3
|6
|8
|20:33
|15
|13
Baník
|17
|3
|4
|10
|11:21
|13
|14
Dukla
|17
|2
|7
|8
|13:24
|13
|15
Ml. Boleslav
|17
|3
|4
|10
|23:39
|13
|16
Slovácko
|17
|2
|5
|10
|8:24
|11
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu