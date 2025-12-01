Tvrdík zkritizoval reprezentanty: Ostuda, trest pro Součka nebyl přísný. Co Trpišovský?
Když Jaroslav Tvrdík stál na tiskové konferenci vedle dlouholetého tahouna Slavie Lukáše Provoda, který k charitativním účelům vytvořil speciální kolekci oblečení pro klubový fanshop, utrousil: „Přál bych si, aby se takhle prezentovali hráči všech klubů. I reprezentace. Nebudu tajit, že se mi nelíbí, co se stalo v Olomouci.“ V následném rozhovoru pro média rozvedl svůj názor na spor reprezentantů s fanoušky, trest pro Tomáše Součka i pozici trenéra české reprezentace.
Listopadové utkání Česko - Gibraltar (6:0) sledoval Jaroslav Tvrdík na dálku. Poté, co hráči v čele s kapitánem Tomášem Součkem nepřišli na děkovačku, měl sto chutí sdělit světu svůj názor na sociální sítě. Nešlo to, před časem se z nich předseda představenstva Slavie a člen výkonného výboru FAČR stáhl a nechystá se k nim v blízké době vrátit. „Dalo mi to nepoměrně větší množství osobního klidu a pohody, ale vzalo mi to možnost se pravidelně vyjadřovat. Tak k tomu musím využívat takovýchto situací,“ usmíval se při setkání s novináři.
Jak byste tedy zpětně situaci v Olomouci okomentoval?
„Poslední měsíce s reprezentací pro mě nebyly jednoduché. Sportovní nevýkonnost se dá pochopit, to jednou za čas postihne každého. Jsem ale gesčním členem výboru pro péči o fanoušky a co se stalo v Olomouci, se pochopit nedá. Fotbal děláme pro fanoušky, pro sponzory, a pokud to někdo nechápe, nemá reprezentovat. Když to hráči nechápali ten jeden večer v herním vytížení, hledáte polehčující okolnosti. Ale když sleduji rozhovory hráčů s odstupem času a vidím, že tomu stále nerozumí, musí zkrátka být naprosto odtržení od reality. Místo toho, aby se omlouvali, spíš řeší, jestli to víc dopadá na jednoho hráče či na více. Neumím si ve Slavii představit rozsah té nepokory, která se stala v Olomouci.“
Jako příklad chování reprezentanta jste dával Lukáše Provoda, který ze srazu odjel ze zdravotních důvodů právě před utkání s Gibraltarem…
„Bavil jsem se o tom s ním i s Tomášem Holešem. Říkal jsem jim, že naštěstí u další ostudy české reprezentace nebyli, a oni mi řekli, že kdyby tam byli oni, tak se to nestane. Tohle od reprezentantů čekám. S každým naším hráčem, co tam byl, jsem si hluboce povídal, a řekl jsem jim, že pokud na nároďák nejezdí ze sebe odevzdat to nejlepší, ať tam raději nejezdí vůbec. Obraz národního týmu se musí změnit. Máme signály z FAČR, že se bude baráž hrát v Edenu a fanoušci sem musí přijít fandit hráčům, u kterých cítí, že pro ně hrají. V tom kontextu chci vidět hráče na tiskových konferencích při podobných akcích jako Lukáš Provod, chápající přesah fotbalu.“
Co vám hráči při konverzacích říkali?
„Mluvil jsem s nimi s odstupem dnů a hodin, možná i proto si uvědomovali, že to byla velká chyba. Slíbili nám, že už nic takového nepřipustí. Nepamatuji si, že by se něco podobného stalo za deset let ve Slavii. Máme plný stadion a zodpovědnost fanouškovi, který je na prvním místě a nesmí se na něj zapomenout. Hráči jsou pro ně ikonami, vzory. S Davidem Trundou jsme se scházeli se zástupci fanouškovských organizací, včetně Fanatismu Česko a i oni z nás cítili zájem přiblížit Strahov fanouškům. Doufám, že nám nadále budou věřit.“
Řešil jste situaci i s Tomášem Součkem a Vladimírem Coufalem?
„Pro kontext, bylo to pro mě velmi těžké. Věřím, že si mnozí všimli, jak se STES (marketingová agentura českého fotbalu) změnil, ale žádný marketing nepřekryje některé typy společensky absolutně nepřijatelného chování. Vnímáme to od sponzorů, někteří nám dávají najevo, že chtějí zůstat u FAČR, ale více mířit na ženský fotbal či mládež. Takže když skončil zápas a začaly na mě vyskakovat zprávy, co se v Olomouci děje, byl jsem zděšený. Tomáš ode mě měl reakci bezprostředně potom, co jsem to zaregistroval, a komunikovali jsme spolu i druhý den od rána. Já mám Tomáše hrozně rád, ale asi se nechal něčím strhnout a dopustil se chování, které není součástí jeho povahy. Bylo to velmi nešťastné a slyšel to ode mě.“
FAČR teď musí prosit, aby lidé fandili
Jako jeden z členů výkonného výboru jste se následně podílel na rozhodnutí mu odebrat na jedno utkání kapitánskou pásku. Není to spíše na rozhodnutí kabiny?
„Není. Ve Slavii máme mechanismus, že si kapitána volí hráči. V reprezentaci ho určuje vedení FAČR. A můj názor je takový, že jsme měli reagovat ještě rázněji. Trest byl málo přísný. Jsem ale rád, že se na něm výbor shodnul. Celkově nechápu, jak se celá situace udála, tým má i vedoucího mužstva, manažera A-týmu…. Ve Slavii v tom funguje sounáležitost, stejné vidění světa. Hráči se mohou do této situace dostat, ale je tam ještě management, aby je zastavil.“
Jaká přísnější reakce dle vás měla přijít?
„Nebudu přibližovat, kdo co konkrétně navrhoval. Výkonný výbor je kolektivní formát. Za mě byl trest na spodní hranici mé představivosti.“
V současnosti není v reprezentaci stálý trenér, kapitán ani technický ředitel. Přitom se blíží klíčová baráž. Jaká je podle vás situace na Strahově?
„Cítil jsem kompetenci hovořit za marketing a péči o fanoušky, tam cítím mandát vystupovat. Co se týče otázek, které kladete, jsem si jistý, že tento týden bude sportovní skupina řešit na výkonném výboru tato témata a odpoví vám. Cítím, že ty odpovědi už musíme poskytnout.“
Zmínil jste, že zápas bude zřejmě v Edenu. Nepřiblížilo by to výpomoc Jindřicha Trpišovského?
„Jak říkám, nebudu komentovat to, co mi ve výkonném výboru nepřísluší. Eden je logickou volbou. Když se podíváte na národy našich soupeřů, reprezentací žijí. Je pro ně vším. My máme opačný problém. Musíme to otočit. Věřím tomu, že výkonný výbor koncepci pro to představí.“
Ale gesci na to případně Jindřicha Trpišovského k reprezentaci uvolnit máte. Kdyby měl zájem on i FAČR, připustil byste to?
„Gesční sportovní skupina nám tento týden představí v Kroměříži své návrhy, jak situaci řešit. Pro nás je otázkou, zda reprezentace bude chtít využít Eden. Budeme schopni i poskytnout naše hráče. Naše reprezentace má jednu výhodu. Od našich hráčů slyším, jak na mistrovství světa hrozně chtějí. Třeba Lukáš Provod to vnímá jako obrovskou výzvu, naši hráči jsou pro to schopni udělat maximum, mají chuť a touhu. A kdo je bude trénovat? Já jsem předseda představenstva a tohle je na majiteli klubu. Musela by existovat širší dohoda mezi FAČR a Slavií. To náleží jinému týmu ve výkonném výboru.
Jak tedy Eden proti Irsku naplnit českými fanoušky?
„Ještě samozřejmě nemám potvrzené, že to v Edenu bude. Chceme tu hostit svátky fotbalu a neumím si představit, že bych v Edenu organizoval něco, čehož vyústění by nebylo absolutní souznění mezi hráči a fanoušky. Eden má smysl použít, když bude úplně narvaný a budou fandit jako na domácích zápasech Slavie. Jinak nemá výhoda domácího prostředí vůbec roli. Hráči i vedení FAČR se teď musí vzít za ruce, jít za fanoušky a prosit je, aby fandili.“