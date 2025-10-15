Liga mistrů ONLINE: České bitvy o postup! Kometa a Mountfield HK bojují ve Švýcarsku

Předplatné

Proti brněnské Kometě nastupuje v dresu Ilves Tampere její bývalý bek Radek Kučeřík
Brankář Komety Jan Kavan čelí další šanci Ilvesu Tampere
Hokejisté Ilves Tampere se radují z gólu v Brně
Gólman Ilves Tampere Roope Taponen zasahuje proti akci Komety
Mladý brněnský brankář Jan Kavan inkasuje další gól
Hokejisté Komety Brno v souboji s Ilves Tampere
ČTK, iSport.cz
Liga mistrů
Závěrečné zápasy základní části má ve středu na programu hokejová Liga mistrů. Kometa bude hájit postupovou pozici v Zugu, Mountfield HK bude usilovat o posun mezi šestnáct nejlepších v Lausanne. Postupové šance Brna poklesly minulý týden, kdy doma prohrálo s Ilvesem Tampere 0:5. Kometa nastoupila bez řady hráčů základního kádru a lze předpokládat, že trenér Kamil Pokorný nechá klíčové členy kádru odpočívat i v Zugu. Jak si české celky povedou? Oba duely začínají v 19:45, sledujte ONLINE přenosy na webu iSport.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Ilves6600024:718
2Frölunda6500121:1115
3KalPa5410021:714
4Sparta6410118:914
5Bern6301221:1410
6Rauma5301116:1010
7Luleå6212113:1310
8Brynäs6300314:109
9Ingolstadt5300215:139
10Storhamar630039:169
11Zug5210217:148
12Grenoble6210321:248
13Zürich6201312:137
14Brno5201217:197
15Bremerhaven6120316:177
16Salzburg5200310:106
17Klagenfurt5200313:176
18Mountfield5111211:166
19Bolzano6111314:216
20Odense5110313:195
21Eisbären5101312:184
22Belfasts Giants6101414:314
23Tychy510048:143
24Lausanne5100415:223

