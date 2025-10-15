Liga mistrů ONLINE: České bitvy o postup! Kometa a Mountfield HK bojují ve Švýcarsku
Závěrečné zápasy základní části má ve středu na programu hokejová Liga mistrů. Kometa bude hájit postupovou pozici v Zugu, Mountfield HK bude usilovat o posun mezi šestnáct nejlepších v Lausanne. Postupové šance Brna poklesly minulý týden, kdy doma prohrálo s Ilvesem Tampere 0:5. Kometa nastoupila bez řady hráčů základního kádru a lze předpokládat, že trenér Kamil Pokorný nechá klíčové členy kádru odpočívat i v Zugu. Jak si české celky povedou? Oba duely začínají v 19:45, sledujte ONLINE přenosy na webu iSport.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Ilves
|6
|6
|0
|0
|0
|24:7
|18
|2
Frölunda
|6
|5
|0
|0
|1
|21:11
|15
|3
KalPa
|5
|4
|1
|0
|0
|21:7
|14
|4
Sparta
|6
|4
|1
|0
|1
|18:9
|14
|5
Bern
|6
|3
|0
|1
|2
|21:14
|10
|6
Rauma
|5
|3
|0
|1
|1
|16:10
|10
|7
Luleå
|6
|2
|1
|2
|1
|13:13
|10
|8
Brynäs
|6
|3
|0
|0
|3
|14:10
|9
|9
Ingolstadt
|5
|3
|0
|0
|2
|15:13
|9
|10
Storhamar
|6
|3
|0
|0
|3
|9:16
|9
|11
Zug
|5
|2
|1
|0
|2
|17:14
|8
|12
Grenoble
|6
|2
|1
|0
|3
|21:24
|8
|13
Zürich
|6
|2
|0
|1
|3
|12:13
|7
|14
Brno
|5
|2
|0
|1
|2
|17:19
|7
|15
Bremerhaven
|6
|1
|2
|0
|3
|16:17
|7
|16
Salzburg
|5
|2
|0
|0
|3
|10:10
|6
|17
Klagenfurt
|5
|2
|0
|0
|3
|13:17
|6
|18
Mountfield
|5
|1
|1
|1
|2
|11:16
|6
|19
Bolzano
|6
|1
|1
|1
|3
|14:21
|6
|20
Odense
|5
|1
|1
|0
|3
|13:19
|5
|21
Eisbären
|5
|1
|0
|1
|3
|12:18
|4
|22
Belfasts Giants
|6
|1
|0
|1
|4
|14:31
|4
|23
Tychy
|5
|1
|0
|0
|4
|8:14
|3
|24
Lausanne
|5
|1
|0
|0
|4
|15:22
|3