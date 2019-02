Přestupy NHL ONLINE: Boston upevňuje, podepsal zkušeného mazáka | iSport.cz

08:27'

VÝMĚNA - Dallas se v sobotu činil! Nejprve získal ceněného služebníka a dlouholetou oporu NY Rangers Matse Zuccarella, a to za výběr nejméně ve druhém kole letošního draftu a ve třetím v příštím roce. Jednatřicetiletý Nor mění dres v NHL poprvé. Po této sezoně Zuccarellovi vyprší čtyřletý kontrakt celkem na 18 milionů dolarů a může se stát nechráněným volným hráčem. "Získali jsme elitního ofenzivního hráče. Má skvělé hokejové myšlení, bojuje a umí skvěle najít spoluhráče v útočném pásmu," pochvaloval si generální manažer Stars Jim Nill.

Kromě něj bral také obránce Bena Lovejoye z New Jersey, který mimochodem v roce 2016 vyhrál Stanley Cup s Pittsburghem. Obětoval za něj zadáka Connora Carricka a výběr ve třetím kole letošního draftu.

Zucc,

From your first goal (an OT game winner) you captured the hearts of RangersTown and always made us smile.



Your spirit.

Your passion.

Your extra effort.

A Blueshirt through and through.



Once a Ranger, always a Ranger. We thank you.

ZUUUUUUUUUCC pic.twitter.com/gV8O7Lhl7s — New York Rangers (@NYRangers) 24. února 2019

One of the most unique player and teammate I ever played with. Brings so much to the table. Will miss you a ton! 😔

My favorite moment as a Ranger, “We’re going to the finals!!” #36 #Zuuuuk pic.twitter.com/qMK5a54X21 — Henrik Lundqvist (@HLundqvist30) 24. února 2019