Přestupy NHL ONLINE: Handzuš ukončil kariéru, Jeřábek se upsal Oilers

SPEKULACE - Dlouho nevěděl, ale teď se zdá, že je rozhodnuto. Čtyřka letošního draftu Brady Tkachuk si vybral a pro příští ročník už se nebude vracet do Bostonu, kde hrál v univerzitní NCAA a podepíše s Ottawou. Prozradil to jeho otec Keith. "Byl s náma o víkendu doma a řekl nám to. Nebylo to pro něj lehké rozhodování, v Bostonu to totiž miluje," řekl bývalý útočník Keith Tkachuk. Senators mezitím podepsali šestadvacetiletého útočníka Chase Balisyho, jenž přichází z Floridy.

Brady Tkachuk has officially informed Boston University of his plans to forgo his remaining NCAA eligibility to turn pro. The 18-year-old is not restricted by the AHL's age policy and is eligible to suit up for the @BellevilleSens next season, should Ottawa assign him.