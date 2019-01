Přestupy NHL ONLINE: Nová šance pro Ruttu. Chicago ho vyměnilo do Tampy | iSport.cz

SPEKULACE - Předchozí vedení Floridy se při trejdu v roce 2016 zbavilo řízného zadáka a trojky draftu Erika Gudbransona, ale to současné by ho zase chtělo z Vancouveru přitáhnout zpátky. "Mám za to, že Dale Tallon o něj fakt stojí a zajímalo by mě, za jak dlouho dojde k nějakému kontaktu," napsal Jason Botchford z TSN. Kdo je taky údajně na prodej? Například obránce Slater Koekkoek z Tampy Bay a veterán Patrick Maroon ze St.Louis.

