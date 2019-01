Přestupy NHL ONLINE: Toronto chce posílit obranu, vezme Gudase? | iSport.cz

SPEKULACE - Čtyřletá smlouva s průměrným platem 3,75 milionu dolarů končí v létě švédskému útočníkovi Jakobu Silfverbergovi z Anaheimu a může z něj být nechráněný volný hráč. Generální manažer Bob Murray by to rozhodně nerad, a pokusí se s forvardem jednat o novém kontraktu už dříve. "Silvy ví, jaká je teď klubová situace. Zkusíme to a uvidíme," řekl Murray.

"It's tough, but at the same time this is the way the business is. You can't say you get used to it, but it happens. Our team hasn't performed the way we'd like, so we knew things were going to happen around here."



