Trh s volnými hráči NHL ONLINE: Obří trejd mezi Avs a Chicagem, Rittich má druhý problém

PODPIS - Deset let v Calgary a dost. Obránce T.J. Brodie poprvé v kariéře mění organizaci, bude působit v Torontu, kde podepsal čtyřletou smlouvu. Ročně si 30letý Kanaďan vydělá pět milionů dolarů. Brodie překonal v předchozích ročnících šestkrát za sebou třicetibodovou hranici, v minulé sezoně se mu to ale nepodařilo. V 64 zápasech základní části zaznamenal 19 bodů za čtyři góly a 15 asistencí. V play off přidal v 10 duelech čtyři body (1+3). V pátek mu skončil pětiletý kontrakt na 23,25 milionu dolarů. "Maple Leafs jsou skvělým týmem, hráli jsme proti nim. A byli rychlí a hodně šikovní. Těžko se proti nim hraje a já jen doufám, že k tomu ještě něčím přispěju, ať už půjde o rozehrávku, nebo prací v obranném pásmu. Těším se na to," prohlásil Brodie.

TJ Brodie inked a four-year deal with the @MapleLeafs.



He has 48-218—266 in 634 games since debuting in 2010-11. His six regular-season OT goals are tied with Flames captain Mark Giordano for the most among Calgary defensemen over that span. #NHLFreeAgency #NHLStats pic.twitter.com/Me3qwqtcda