Chytil je zpátky v NHL! Chci ukázat, že jsem připravený na další krok, říká

Když 5. října naskočil Chytil poprvé do ostrého zápasu NHL, byl ve svých 18 letech nejmladším hokejistou celé soutěže. To mu vydrželo jen dva dny, než ho přeskočil o osm dní mladší kanadský útočník Alex Formenton z Ottawy, který ale hned po své premiéře odešel hrát do juniorské OHL.

To odchovanec Zlína udělal trochu větší dojem, nikdo z klubu totiž nečekal, že by mohl být tak dobrý, že z kempu by se dostal rovnou do prvního týmu. I poté, co z něj po dvou utkáních zmizel, neputoval už mezi stejně staré hráče v juniorech, šel rovnou na farmu mezi dospělé. Přesto pro něj i krátký pobyt v jednom z nejbohatších týmů soutěže hodně zanechal.

„Pamatuju si všechny zápasy, hrál jsem jich jen asi šest nebo sedm," vzpomínal po svém víkendovém povolání z farmy na přípravné bitvy před sezonou. „Vybavuju si hlavně úvodní bitvu, dal jsem gól v prodloužení. Ale celkově jsem byl nadšený snad každé střídání, bylo to něco speciálního, nejhezčí chvíle mého života," pokračoval.

Teď se vrací do NHL otrkaný, se sebevědomím, které nasbíral v barvách Hartford Wolf Pack, kde s 11 góly a 20 nahrávkami ve 45 utkáních byl čtvrtým nejproduktivnějším mužem. Víru v sebe sama by si rád přenesl i na kluziště Madison Square Garden.

„V Rangers je teď trochu jiný tým. Je tu plno mladých hráčů a já jsem navíc vůbec nejmladší," připomíná. „Nemůžu nic ztratit, chci jen hrát svou hru, pomoci v obraně a vstřelit nějaké góly," vytyčil si cíle.

Na body zatím rodák z Kroměříže čeká. Proti Coloradu odehrál v říjnu necelých 8 minut a proti Torontu jen pět. V obou případech zaznamenal jeden záporný bod a proti Avalanche tehdy také jednou usedl na trestnou lavici. Teď bude ale všechno nejspíš trochu jinak.

Z klubu už v rámci omlazování zmizeli Rick Nash, Michael Grabner či J.T. Miller. Mládí vpřed je novým heslem. „Chci ukázat, že jsem připravený na další krok. Vážně jsem nadšený, že tu můžu být, hrát NHL v osmnácti je splněný sen," dodal.