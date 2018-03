Pastova blízká setkání: v první bitce potkal soka, kvůli němuž nesměl hrát

Hokejisté Bostonu vyhráli 4:2 a posunuli se před Lightning nejen do čela Atlantické divize, ale zároveň i Východní konference. • ČTK/AP

Hrálo se o hodně, jasný tahák čtvrteční noci. Boston proti Tampě, přímý souboj o první místo ve Východní konferenci. A na ledě to taky tak vypadalo. Při výhře Bruins 4:2 byl tradičně hodně vidět i český útočník David Pastrňák. Kromě gólu a asistence se poprvé v kariéře i porval. „Byl to zápas jako v play off, kvůli tomu hrajete hokej,“ usmíval se po hattricku Gordieho Howea. K bitce vyzval Dana Girardiho, za zákrok na něj byl před dvěma lety suspendován na dvě utkání.

Před dvěma týdny nasázel David Pastrňák první hattrick v kariéře. V noci ze čtvrtka na pátek se mu povedl další, ten Gordieho Howea za gól, asistenci a bitku. Tento počin je pojmenován po legendě s přezdívkou Mr.Hockey, ačkoliv ho sám za kariéru dosáhl jen dvakrát.

V utkání proti Tampě byl Pastrňák znovu hodně vidět. Nejdříve v závěru první třetiny zvyšoval v přesilové hře vedení Bruins na 2:0, když si jeho přihrávku před branku srazil do vlastní sítě Ryan McDonagh. Trefil se počtvrté v řadě, po 32. v sezoně a jen dva zápisy mu chybí k vyrovnání osobního maxima z předešlé sezony. Má na to ještě šest utkání.

Nejzajímavější moment pro něj přišel v průběhu třetího dějství. Když obránce Lightning Dan Girardi ve středním pásmu sestřelil Patrice Bergerona, vydal se ho Pastrňák pomstít. Padlo pár ran, do ostré bitky to mělo hodně daleko. „V tu chvíli jsem ani nebyl nervózní. Věděl jsem, že k tomu někdy dojde. Vyšlo to skvěle, zrovna v souboji o první místo v divizi,“ liboval si.

Zajímavé je, že s Girardim už jednu nepříjemnou zkušenost Pastrňák má. V říjnu 2016 byl za hit na něj suspendován na dva zápasy.

VIDEO | Pastrňákova první bitka v kariéře

Tím, že se český mladík do rvačky pustil, ukázal, že Bruins drží při sobě. „Pro takovéhle zápasy hrajeme hokej. Je to zábava a jen to ukazuje, jak dobrým týmem jsme. Viděli jste, že jsme byli všichni na jedné lodi,“ řekl po utkání, které Boston nakonec vyhrál 4:2. U posledního gólu Brada Marchanda si připsal ještě asistenci.

Pro Boston to byla velmi důležitá výhra, jelikož se díky ní posunuli na první místo Východní konference právě před Tampu. Vítěz Atlantické divize se v prvním kole play off vyhne nepříjemnému Torontu. „Drželi se na prvním místě celou sezonu, takže je super, že jsme je vystřídali,“ zmínil kouč Bruce Cassidy.

Pastrňák zároveň začíná v kanadském bodování dohánět Jakuba Voráčka, po celou sezonu nejproduktivnějšího Čecha. V 76 zápasech posbíral stejný počet bodů (32+44) a na útočníka Flyers ztrácí čtyři zápisy.

VIDEO | Faul Pastrňáka na Girardiho z října 2016

VIDEO | Pastrňákův 32. gól v sezoně