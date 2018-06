Momenty finále: Ovečkin zvedl grál, Fleuryho sekal už při rozbruslení

Alexandr Ovečkin odnáší Stanley Cup do šatny • Reuters / Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports

Maličký Vince Bäckström se rychle usadil do Stanley Cupu • AP Photo/John Locher

Michal Kempný přišel do Washingtonu jako žolík a pomohl až ke sladkému triufmu • AP Photo/Ross D. Franklin

Panic At The Disco dostávali fanoušky do varu před startem zápasu před slavným kasinem Bellagio. • Profimedia.cz

Alexandr Ovečkin napálil v první třetině při přesilové hře puk pouze do tyče! • Profimedia.cz

Když je potřeba, chodí kapitán Capitals Alexandr Ovečkin do každého souboje po hlavě. • Profimedia.cz

Třináctileté zámořské putování Alexandra Ovečkina za Stanley Cupem došlo šťastného konce. Ruský bohatýr vstřelil stejně jako Jakub Vrána v pátém finále na ledě Vegas branku (svou 15. ve vyřazovací části), pomohl k výhře 4:3 a ukončení série v poměru 4:1. Před zápasem se Ovečkin při rozbruslení osekával s brankářem Golden Knights Marc-André Fleurym, aby po jeho konci získal Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play off. Pak zvedl nad hlavu šestnáct kilogramů vážící stříbrný hokejový grál a na světě nebylo v tu chvíli šťastnějšho hokejisty! Projděte si v přehledu nejzajímavější momenty posledního zápasu letošní sezony NHL! A že jich bylo...

Předzápasová show: Paniku ve Vegas, místní miláčci Golden Knights prohrávají ve finále Stanley Cupu s Washingtonem už 1:3 na zápasy, zkouší svým vystoupením před slavným kasinem Bellagio rozehnat hudební formace Panic At The Disco. Pódium mají „Panici“ opravdu skvostné – plovoucí vor uprostřed velkého jezera s fontánou před Bellagiem!

V bojovném duchu probíhá i videomapping na ledovou plochu T-Mobile Areny – připomíná slavné finálové obraty, kdy se kluby dokázaly vyhrabat ze ztráty 1:3, basketbalové Cleveland Cavaliers LeBrona Jamese nevyjímaje. „Welcome to impossible!“ Vítejte do nemožného, křičí do mikrofonu moderátor slavnostního zahájení.

1. minuta - Komentátoři zápasu připomínají skvělou bilanci kapitána Capitals Alexe Ovečkina proti Marcu-André Fleurymu. Ruský forvard nasázel za 56 vzájemných zápasů v NHL kanadskému brankáři Vegas 33 gólů, lepší bilanci má jen proti Henriku Lundqvistovi z NY Rangers. Jak to bude dnes? Stane se Ovečkin prvním ruským kapitánem historie, který dovede svůj klub ke Stanley Cupu? Dusno mezi oběma hvězdami bylo už při rozbruslení.

This is already pretty intense. pic.twitter.com/EeV2KjVVZ5 — NHL GIFs (@NHLGIFs) June 8, 2018

5. minuta – Nepřítel Vegas číslo 1 Tom Wilson sestřelil u mantinelu Williama Karlssona, který vyděsil fanoušky Vegas už na předzápasovém tréninku, kterého se nezúčastnil. Trenér Golden Knights Gerard Gallant ale uklidnil fanoušky i novináře, že dal svému elitnímu forvardovi volno, aby si odpočinul a načerpal síly do možná posledního střetnutí sezony.

12. minuta – Washington si zahraje první přesilovou hru v utkání. Fauloval Colin Miller a Alex Ovečkin po pár vteřinách orazítkoval bombou tyč branky Marca-André Fleuryho. Brankář Vegas věrný svému zvyku v play off své tyčce poděkoval pohlazením. Konečně trocha štěstí pro těžce zkoušené Golden Knights, kteří v utkání číslo 4 trefili brankovou konstrukci hned třikrát a odešli poraženi 6:2.

That must have left a dent. pic.twitter.com/trKmp5dlcd — NHL GIFs (@NHLGIFs) June 8, 2018

14. minuta – Hezkou střelou v oslabení se prezentoval Tomáš Nosek. Gólman Capitals Braden Holtby ale českému útočníkovi zapsat čtvrtou branku ve finále nedovolil. Vegas hrají v plném počtu a první oslabení v utkání dokázali ubránit.

20. minuta – Bojuje se hodně, střílí se málo. Poměr střel v první třetině je 10:6 pro Capitals, většina pokusů měla navíc spíše propagační charakter. Branku jsme v úvodním dějství 5. finále neviděli.

26. minuta - Ani Capitals, ani posléze Golden Knights nevyužili svou přesilovou hru. A co hůř, ani si nedokázali vytvořit zajímavější střeleckou příležitost.

27. minuta - GÓÓÓL! Jakub Vrána frnknul obráncům Vegas a rychlou střelou zápěstím překonal brankáře Marca-André Fleuryho. Capitals vedou na ledě Golden Knights 1:0, asistenci bere Jevgenij Kuzněcov, pro kterého je to už 32. bod v letošním play off. Zatím jediným českým hokejistou, který svým vítězným gólem přiřkl svému týmu Stanley Cup, byl obránce Caroliny Tomáš Kaberle v roce 2006. Půjde Vrána po jeho stopách?

.@JVranaa goes top shelf to open the scoring. pic.twitter.com/8lNKY2jxXR — NHL GIFs (@NHLGIFs) June 8, 2018

30. minuta - VYROVNÁNO! Nahození Natea Schmidta tečoval do vlastní branky bruslí obránce Washingtonu Matt Niskanen a stav skóre je 1:1.

31. minuta - Washington si ale okamžitě bere vedení zpátky! Bryan McNabb fauloval Alexandra Ovečkina a sám postižený využil přesilovou hru. Ovečkin svým 15. gólem v play off vyrovnal rekord Sidney Crosbyho a brankáře Fleuryho dokázal ve své kariéře pokořit 34krát!

.@backstrom19 sends some sauce to @ovi8 in his office for a 2-1 lead. pic.twitter.com/JfpsFDz4cU — NHL GIFs (@NHLGIFs) June 8, 2018

32. minuta - Neuvěřitelná třetina pokračuje! Tomáš Tatar vyrovnává tečí na 2:2. Kouč Washigtonu Barry Trotz zkusil u sudích reklamovat postavení Davea Perrona v brankovišti a jeho bránění Bradenu Holtbymu, vzal si "challenge", rozhodčí ale branku po přezkoumání u videa v Torontu uznali.

36. minuta - Nejlepší kamarádka Marc-André Fleuryho tyčka opět v akci. V tomto utkání jej zachránila už podruhé, celé akci předcházelo nahození českého obránce Michala Kempného, do konstrukce pálil Tyler Connoly.

Fleury and post, an iconic duo. pic.twitter.com/hvjt70b5VJ — NHL GIFs (@NHLGIFs) June 8, 2018

40. minuta - VEGAS OTÁČÍ SKÓRE. Faul Alexandra Ovečkina 28 vteřin před sirénou krásně vykombinoval Alex Tuch, který předložil puk před prázdnou branku Reilly Smithovi. Golden Knights poprvé v utkání vedou a fanoušci v T-Mobile Areně se mohou zbláznit! Bezprostředně po gólu se navíc strhla hromadná šarvátka, kterou vyvolal krosček Brookse Orpika. V úžasné druhé třetině jsme viděli pět branek!

45. minuta - Golden Knights si během prvních pěti minut vytvořili tři slibné střelecké příležitosti, ale ani jeden puk za zády Bradena Holtbyho neskončil. Jednou slibně pálil i český forvard Vegas Tomáš Nosek.

50. minuta - JE VYROVNÁNO na 3:3! V pádu se prosazuje fantom play off na straně Washingtonu Devante Smith-Pelly. Útočník Washingtonu vstřelil v základní části jen sedm gólů, v play off se tímto zásahem z předbrankového prostoru dostává na stejnou cifru. TO BUDE DRAMA!

52. minuta - V další velké šanci se ocitl Jakub Vrána, ale gól nevstřelil. Capitals teď mají velký tlak, na střely v závěrečné třetině vedou 10:5.

53. minuta - GÓOOOL. Lars Eller otáčí skóre a Washington potřetí v zápase vede. Marc-André Fleury puk nechal za svými zády a Eller pak už měl jednoduchou práci. Alex Ovečkin na střídačce vyskočil po brance snad dva metry vysoko, Capitals dělí od prvního Stanley Cupu sedm minut! Eller se může stát prvním Dánem, který vyhraje Stanley Cup, v jeho rodném městě Rødovre finále sledují obyvatelé v místním kině.

55. minuta - Stanley Cup už je připraven a leštěn!

58. minuta - Golden Knights hrají bez brankáře, Nicklas Bäckström střílel do prázdné brány ale minul. Naděje Vegas ještě žije!

60. minuta - Už se nic nestane! Washington vítězí 4:3 a získává první Stanley Cup v historii. Alex Ovečkin po 13. sezonách v NHL pozvedne nejslavnější hokejovou trofej světa, navíc do jeho náručí putuje i Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play off. GRATULACE, OVIE!

Konec zápasu - Alex Ovečkin je teď nejšťastnějším hokejistou ve vesmíru.