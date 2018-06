Slzy a euforie. Na to se nedá připravit, ví Oshie. Co řekly ostatní hvězdy?

Panic At The Disco dostávali fanoušky do varu před startem zápasu před slavným kasinem Bellagio. • Profimedia.cz

Hlavním mužem, kterého zabírala snad každá kamera v hale, byl kapitán Ovečkin. Jeho čirá radost byla vážně nakažlivá a neskrývaná. Poté, co přebral Conn Smythe Trophy už byl čas na tu cenu opravdovou. Stanley Cup. Poprvé po třinácti sezonách v soutěži.

„Je to neuvěřitelné," začal jako prakticky každý vítěz zámořské soutěže. „Vůbec nevím, co teď říct. Jsem strašně šťastný za své spoluhráče, chci poděkovat své rodině a kamarádům," snažil se ze sebe rychle dostat nějaká slova muž, který se změnil v této sezoně v lídra.

I proto se stal nejužitečnějším borcem play off a věty o tom, že letos je teprve pravým kapitánem, nebyly jen prázdnými frázemi oslavujícími kvalitního hráče. „Všichni jsme viděli v průběhu roku, jak se změnil. Byl pro nás strašně důležitým mužem," chválil další matador Braden Holtby.

VIDEO: Ovečkin přebírá Stanley Cup od Bettmana

Také on se na Pohár načekal, navíc si nedávno musel projít těžkým životním obdobím, které sám nazval pojmem "mentální gymnastika". Play off startoval jako dvojka, ale končí ho jako hrdina.

„Tohle je součástí toho být profíkem. Tým je vždy na prvním místě. Jsem teď hodně šťastný, makal jsem celou dobou pro to, abych mohl být až tady a být tu s těmihle spoluhráči... Jsem vážně pyšný," pokračoval muž s tradičním plnovousem na tváři.

Radost za svého kapitána měl i expert na černou práci Jay Beagle, také on je ve Washingtonu mnoho let a s Ovečkinem si prošel několika neúspěšnými play off. „Je úžasné vidět ho po takové době zvednout Pohár nad hlavu. Máme za sebou totiž strašně moc tvrdé práce a tohle je přesně to, o čem sníte jako děti," snažil se popsat své pocity autor dvou branek v letošní vyřazovací části.

VIDEO: Okamžitá radost v prvních vteřinách po výhře

„Letos nám to sedlo hodně také proto, že od zhruba prosince jsme se v šatně všichni cítili tak nějak jako rodina. Dost tomu také pomáhal trenér Barry Trotz," pokračoval.

To všechno už bylo po té hlavní události, Beagle se rozpovídal ve chvíli, kdy už zvedl Stanley Cup nad hlavu. A jaké to vlastně je? „Tenhle pocit si ani neumíte představit. Je to sen. Na to se nedá nijak připravit," řekl T.J. Oshie, který se slzami v očích hledal v hledišti tatínka, který se poslední roky pere s Alzheimerovou chorobou.

„Moc si toho nepamatuje, ale tohle bude," řekl dojatý Oshie. Tenhle pocit radosti mu prý vydrží navždy. No, asi nebude sám...

VIDEO: Washington slaví první Stanley Cup